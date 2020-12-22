Вкусный Сочельник: главные блюда на Рождество

Что должно быть обязательными на праздничном ужине

Рыба, грибы, капуста, бобовые, мак, сухофрукты – это основные продукты, которые должны быть на столе вечером 25 декабря. В этот день католики празднуют Рождество. Дальше – фантазия каждой хозяйки в приготовлении из вышеназванных продуктов праздничных блюд.

Юшка с белыми грибами

Фото: Іnstagram.com/gm_1964

Ингредиенты

1 шт. – лук репчатый

6 шт. – картофель

2 зуб. – чеснок

150 г. – грибы белые

лавровый лист по вкусу

зелень по вкусу

соль, перец



Способ приготовления

Нарезаем картофель и ставим на огонь. Пока картофель варится, жарим лук. Добовляем белые грибы туда, где жарится лук. Как приготовятся, отправляем все в кастрюлю с картошкой. Чеснок, лавровый лист, черный перец добавляем в суп и размешиваем. Доводим до кипения. Добавляем зелень по вкусу.

Тушеная капуста

Фото: Іnstagram.com/1803viktoriia/

Ингредиенты

0,5 кг – капуста

1 шт. – лук

1 шт. – морковь

2 ст.л. – томатный соус/паста

3 ст.л. – растительное масло

черный перец, соль по вкусу

Способ приготовления

Морковку натереть на крупной терке, лук нарезать полукольцами и еще раз пополам. Нашинковать капусту. Налить масло в глубокую сковороду. Когда масло прогреется, обжаривать в течение 10 минут, помешивая. Добавить морковь, лук и продолжать обжаривание, помешивая. Спустя 10 минут добавить соль, томат, перец, перемешать. Уменьшить огонь и накрыть крышкой. Тушить до готовности. Украсить зеленью.

Вареники с картошкой и грибами

Фото:Іnstagram.com/razilya_fanilevna/

Ингредиенты

2 шт. – яйца

1 – стакан воды

5 ст.л – растительного масла

мука для вымешивания

Для начинки

картофель (зависит от количества порций)

200 г – грибы (зависит от количества порций)

50 г – растительное масло

по 1 шт. – лук, морковь

Способ приготовления

Замешиваем тесто до эластичной консистенции. Обжариваем грибы с луком и морковкой. Добавляем в пюре, перемешиваем. Начинка должна быть остывшей. Лепим вареники, варим. Сверху украшаем зеленью, жареным луком с морковью.

Запеченная рыба с овощами

Фото: Іnstagram.com/dnevnik_pp.recepts/

Ингредиенты

стейки горбуши (зависит от количества гостей)

1 шт. – лук

1 шт. – морковь

300 г – томатная паста

3 зуб. – чеснок

1 ч. л – розмарин

сок лимона

1 пачка – овощная смесь

зелень, соль, перец

Способ приготовления

Лук и морковь измельчить, поджарить на небольшом количестве масла. Добавить томатную пасту, рубленый чеснок, розмарин и перец. Потушить 5-7 минут, добавить рубленную зелень и готовить еще пару минут. Рыбу промыть и обсушить. Посолить и поперчить с обеих сторон, сбрызнуть лимонным соком. Половину овощной смеси выложить в форму, на неё положить рыбу и снова покрыть овощами. Покрыть фольгой и отправить выпекать в разогретую духовку до 180 градусов на 18-20 минут.

Салат со свеклой и фасолью

Фото:Іnstagram.com/elenin_blog/

Ингредиенты

1 шт. – свекла

2 шт. – яблоки кисло-сладкие

1 банка – фасоль красная

1 пучок – кинза

3 ст. л – масло растительное

соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Запеченную свеклу натираем на терке для корейской моркови. Яблоки тоже натираем на такой терке. Консервированную фасоль промываем и добавляем к свекле и яблокам. Добавляем нарезанную кинзу, соль, перец и растительное масло.

Маковый рулет

Фото: Іnstagram.com/angelinakr/

Ингредиенты

25 г – сахара

40 г – растительного масла

160 г – молока

10 г – свежих дрожжей

1 яйцо

300 г – муки

Для начинки

250 г – мака

60 г – сахарной пудры

130 г – кипятка

40 г – сливочного масла

Дополнительно для смазывания

2 желток и 4 ст. л молока

Способ приготовления

Соединить теплое молоко, дрожжи и сахар. Опара должна подойти в течение 30 минут. К опаре добавить масло и яйцо, соль, всыпать всю муку и замешать тесто. Тесто оставить подходить минут 40. Затем еще раз его обмять и дать подойти минут 40. Тем временем залить кипятком мак, перемешать, дать остыть. Измельчить мак в блендере, вмешать сахарную пудру и масло. Из теста формируем рулеты. Оставить в тепле на 20 минут, затем смазать желтком. Можно сделать разрезы ножом, чтобы рулет не лопнул при выпекании. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до готовности. Корочка должна быть румяной.

Узвар

Фото: Іnstagram.com/vasilisa_travnitsa/

Ингредиенты

3 л – вода

по 200 г – сушеные груши, яблоки, чернослив, вишни

сахар по желанию

Способ приготовления

Промыть сухофрукты, залить холодной водой на 1-2 часа. Поставить на огонь кастрюлю с водой, всыпать в нее фрукты. Сначала яблоки, груши. Потом все остальное. Сахар добавить по вкусу. Дать прокипеть в течение 1-2 минут. Снять с огня, накрыть плотной крышкой и полотенцем. Дать настоятся 2-3 часа.

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Здесь собраны рецепты блюд, которые готовят на Рождество в США.

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