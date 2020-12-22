Вкусный Сочельник: главные блюда на Рождество
Что должно быть обязательными на праздничном ужине
Рыба, грибы, капуста, бобовые, мак, сухофрукты – это основные продукты, которые должны быть на столе вечером 25 декабря. В этот день католики празднуют Рождество. Дальше – фантазия каждой хозяйки в приготовлении из вышеназванных продуктов праздничных блюд.
Юшка с белыми грибами
Ингредиенты
- 1 шт. – лук репчатый
- 6 шт. – картофель
- 2 зуб. – чеснок
- 150 г. – грибы белые
- лавровый лист по вкусу
- зелень по вкусу
- соль, перец
Способ приготовления
- Нарезаем картофель и ставим на огонь.
- Пока картофель варится, жарим лук.
- Добовляем белые грибы туда, где жарится лук.
- Как приготовятся, отправляем все в кастрюлю с картошкой.
- Чеснок, лавровый лист, черный перец добавляем в суп и размешиваем. Доводим до кипения.
- Добавляем зелень по вкусу.
Тушеная капуста
Ингредиенты
- 0,5 кг – капуста
- 1 шт. – лук
- 1 шт. – морковь
- 2 ст.л. – томатный соус/паста
- 3 ст.л. – растительное масло
- черный перец, соль по вкусу
Способ приготовления
- Морковку натереть на крупной терке, лук нарезать полукольцами и еще раз пополам. Нашинковать капусту.
- Налить масло в глубокую сковороду.
- Когда масло прогреется, обжаривать в течение 10 минут, помешивая.
- Добавить морковь, лук и продолжать обжаривание, помешивая.
- Спустя 10 минут добавить соль, томат, перец, перемешать.
- Уменьшить огонь и накрыть крышкой. Тушить до готовности.
- Украсить зеленью.
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Вареники с картошкой и грибами
Ингредиенты
- 2 шт. – яйца
- 1 – стакан воды
- 5 ст.л – растительного масла
- мука для вымешивания
Для начинки
- картофель (зависит от количества порций)
- 200 г – грибы (зависит от количества порций)
- 50 г – растительное масло
- по 1 шт. – лук, морковь
Способ приготовления
- Замешиваем тесто до эластичной консистенции.
- Обжариваем грибы с луком и морковкой. Добавляем в пюре, перемешиваем. Начинка должна быть остывшей.
- Лепим вареники, варим.
- Сверху украшаем зеленью, жареным луком с морковью.
Запеченная рыба с овощами
Ингредиенты
- стейки горбуши (зависит от количества гостей)
- 1 шт. – лук
- 1 шт. – морковь
- 300 г – томатная паста
- 3 зуб. – чеснок
- 1 ч. л – розмарин
- сок лимона
- 1 пачка – овощная смесь
- зелень, соль, перец
Способ приготовления
- Лук и морковь измельчить, поджарить на небольшом количестве масла.
- Добавить томатную пасту, рубленый чеснок, розмарин и перец. Потушить 5-7 минут, добавить рубленную зелень и готовить еще пару минут.
- Рыбу промыть и обсушить. Посолить и поперчить с обеих сторон, сбрызнуть лимонным соком.
- Половину овощной смеси выложить в форму, на неё положить рыбу и снова покрыть овощами.
- Покрыть фольгой и отправить выпекать в разогретую духовку до 180 градусов на 18-20 минут.
Салат со свеклой и фасолью
Ингредиенты
- 1 шт. – свекла
- 2 шт. – яблоки кисло-сладкие
- 1 банка – фасоль красная
- 1 пучок – кинза
- 3 ст. л – масло растительное
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления
- Запеченную свеклу натираем на терке для корейской моркови. Яблоки тоже натираем на такой терке.
- Консервированную фасоль промываем и добавляем к свекле и яблокам.
- Добавляем нарезанную кинзу, соль, перец и растительное масло.
Маковый рулет
Ингредиенты
- 25 г – сахара
- 40 г – растительного масла
- 160 г – молока
- 10 г – свежих дрожжей
- 1 яйцо
- 300 г – муки
Для начинки
- 250 г – мака
- 60 г – сахарной пудры
- 130 г – кипятка
- 40 г – сливочного масла
Дополнительно для смазывания
- 2 желток и 4 ст. л молока
Способ приготовления
- Соединить теплое молоко, дрожжи и сахар. Опара должна подойти в течение 30 минут.
- К опаре добавить масло и яйцо, соль, всыпать всю муку и замешать тесто.
- Тесто оставить подходить минут 40. Затем еще раз его обмять и дать подойти минут 40. Тем временем залить кипятком мак, перемешать, дать остыть.
- Измельчить мак в блендере, вмешать сахарную пудру и масло.
- Из теста формируем рулеты.
- Оставить в тепле на 20 минут, затем смазать желтком. Можно сделать разрезы ножом, чтобы рулет не лопнул при выпекании.
- Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до готовности. Корочка должна быть румяной.
Узвар
Ингредиенты
- 3 л – вода
- по 200 г – сушеные груши, яблоки, чернослив, вишни
- сахар по желанию
Способ приготовления
- Промыть сухофрукты, залить холодной водой на 1-2 часа.
- Поставить на огонь кастрюлю с водой, всыпать в нее фрукты. Сначала яблоки, груши. Потом все остальное. Сахар добавить по вкусу.
- Дать прокипеть в течение 1-2 минут. Снять с огня, накрыть плотной крышкой и полотенцем.
- Дать настоятся 2-3 часа.
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Здесь собраны рецепты блюд, которые готовят на Рождество в США.
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