Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вкусный Сочельник: главные блюда на Рождество

Сегодня, 17:53

Что должно быть обязательными на праздничном ужине

Рыба, грибы, капуста, бобовые, мак, сухофрукты – это основные продукты, которые должны быть на столе вечером 25 декабря. В этот день католики празднуют Рождество. Дальше – фантазия каждой хозяйки в приготовлении из вышеназванных продуктов праздничных блюд.

Юшка с белыми грибами

Фото: Іnstagram.com/gm_1964

Ингредиенты

  • 1 шт. – лук репчатый
  • 6 шт. – картофель
  • 2 зуб. – чеснок
  • 150 г. – грибы белые
  • лавровый лист по вкусу
  • зелень по вкусу
  • соль, перец


Способ приготовления

  1. Нарезаем картофель и ставим на огонь.
  2. Пока картофель варится, жарим лук.
  3. Добовляем белые грибы туда, где жарится лук.
  4. Как приготовятся, отправляем все в кастрюлю с картошкой.
  5. Чеснок, лавровый лист, черный перец добавляем в суп и размешиваем. Доводим до кипения.
  6. Добавляем зелень по вкусу.

Тушеная капуста

Фото: Іnstagram.com/1803viktoriia/

Ингредиенты

  • 0,5 кг – капуста
  • 1 шт. – лук
  • 1 шт. – морковь
  • 2 ст.л. – томатный соус/паста
  • 3 ст.л. – растительное масло
  • черный перец, соль по вкусу

Способ приготовления

  1. Морковку натереть на крупной терке, лук нарезать полукольцами и еще раз пополам. Нашинковать капусту.
  2. Налить масло в глубокую сковороду.
  3. Когда масло прогреется, обжаривать в течение 10 минут, помешивая.
  4. Добавить морковь, лук и продолжать обжаривание, помешивая.
  5. Спустя 10 минут добавить соль, томат, перец, перемешать.
  6. Уменьшить огонь и накрыть крышкой. Тушить до готовности.
  7. Украсить зеленью.

Читайте также:
Тушеная капуста с соусом болоньезе: рецепт дня

Вареники с картошкой и грибами

Фото:Іnstagram.com/razilya_fanilevna/

Ингредиенты

  • 2 шт. – яйца
  • 1 – стакан воды
  • 5 ст.л – растительного масла
  • мука для вымешивания

Для начинки

  • картофель (зависит от количества порций)
  • 200 г – грибы (зависит от количества порций)
  • 50 г – растительное масло
  • по 1 шт. – лук, морковь

Способ приготовления

  1. Замешиваем тесто до эластичной консистенции.
  2. Обжариваем грибы с луком и морковкой. Добавляем в пюре, перемешиваем. Начинка должна быть остывшей.
  3. Лепим вареники, варим.
  4. Сверху украшаем зеленью, жареным луком с морковью.

Запеченная рыба с овощами

Фото: Іnstagram.com/dnevnik_pp.recepts/

Ингредиенты

  • стейки горбуши (зависит от количества гостей)
  • 1 шт. – лук
  • 1 шт. – морковь
  • 300 г – томатная паста
  • 3 зуб. – чеснок
  • 1 ч. л – розмарин
  • сок лимона
  • 1 пачка – овощная смесь
  • зелень, соль, перец

Способ приготовления

  1. Лук и морковь измельчить, поджарить на небольшом количестве масла.
  2. Добавить томатную пасту, рубленый чеснок, розмарин и перец. Потушить 5-7 минут, добавить рубленную зелень и готовить еще пару минут.
  3. Рыбу промыть и обсушить. Посолить и поперчить с обеих сторон, сбрызнуть лимонным соком.
  4. Половину овощной смеси выложить в форму, на неё положить рыбу и снова покрыть овощами.
  5. Покрыть фольгой и отправить выпекать в разогретую духовку до 180 градусов на 18-20 минут.

Салат со свеклой и фасолью

Фото:Іnstagram.com/elenin_blog/

Ингредиенты

  • 1 шт. – свекла
  • 2 шт. – яблоки кисло-сладкие
  • 1 банка – фасоль красная
  • 1 пучок – кинза
  • 3 ст. л – масло растительное
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Запеченную свеклу натираем на терке для корейской моркови. Яблоки тоже натираем на такой терке.
  2. Консервированную фасоль промываем и добавляем к свекле и яблокам.
  3. Добавляем нарезанную кинзу, соль, перец и растительное масло.

Читайте также:
Оригинальные салаты на Новый год без майонеза – 3 рецепта от Евгения Клопотенко

Маковый рулет

Фото: Іnstagram.com/angelinakr/

Ингредиенты

  • 25 г – сахара
  • 40 г – растительного масла
  • 160 г – молока
  • 10 г – свежих дрожжей
  • 1 яйцо
  • 300 г – муки

Для начинки

  • 250 г – мака
  • 60 г – сахарной пудры
  • 130 г – кипятка
  • 40 г – сливочного масла

Дополнительно для смазывания

  • 2 желток и 4 ст. л молока

Способ приготовления

  1. Соединить теплое молоко, дрожжи и сахар. Опара должна подойти в течение 30 минут.
  2. К опаре добавить масло и яйцо, соль, всыпать всю муку и замешать тесто.
  3. Тесто оставить подходить минут 40. Затем еще раз его обмять и дать подойти минут 40. Тем временем залить кипятком мак, перемешать, дать остыть.
  4. Измельчить мак в блендере, вмешать сахарную пудру и масло.
  5. Из теста формируем рулеты.
  6. Оставить в тепле на 20 минут, затем смазать желтком. Можно сделать разрезы ножом, чтобы рулет не лопнул при выпекании.
  7. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до готовности. Корочка должна быть румяной.

Читайте также:
Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

Узвар

Фото: Іnstagram.com/vasilisa_travnitsa/

Ингредиенты

  • 3 л – вода
  • по 200 г – сушеные груши, яблоки, чернослив, вишни
  • сахар по желанию

Способ приготовления

  1. Промыть сухофрукты, залить холодной водой на 1-2 часа.
  2. Поставить на огонь кастрюлю с водой, всыпать в нее фрукты. Сначала яблоки, груши. Потом все остальное. Сахар добавить по вкусу.
  3. Дать прокипеть в течение 1-2 минут. Снять с огня, накрыть плотной крышкой и полотенцем.
  4. Дать настоятся 2-3 часа.


Здесь собраны рецепты блюд, которые готовят на Рождество в США.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Почему Рождество пахнет марципаном: немного истории и классический рецепт Кускус - это, как микроскопические макароны, только вкуснее: в чем его польза и как готовить Как устроить несоветское застолье: альтернативное меню на Новый год-2021 Главный салат 2021 года – "Бычок": рецепт с фото
рецепты католическое Рождество
Реклама

Новости партнеров

Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Салат "Снежная королева": украшение новогоднего стола
Салат "Снежная королева": украшение новогоднего стола
Флешмоб стюардес, які зачиняють багажні полиці ногами
Флешмоб стюардес, які зачиняють багажні полиці ногами
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно

Популярные статьи

Сегодня, 17:40Food

Греческий салат: польза и секреты приготовления

Сегодня, 11:36Стиль

Что подарить маме на Новый год 2021: пять небанальных идей

Сегодня, 11:14Food

Как приготовить новогодний салат оливье: 8 рецептов на любой вкус

Сегодня, 08:10Events

Именины Анны 22 декабря: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

Сегодня, 06:10Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Сегодня, 04:20Fun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

Вчера, 18:28Афиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой 2020-2021 – список локаций

Вчера, 18:27Food

Как приготовить тушеную квашеную капусту

Вчера, 15:00Events

Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам

Вчера, 11:46Events

День зимнего солнцестояния-2020: обряды, ритуалы и приметы

Вчера, 11:08Food

Что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 рецептов

Вчера, 06:07Fun

Сегодня день зимнего солнцестояния-2020: что нельзя делать

20 декабряШоу-бизнес

"Ну ты, Мишина, и...": Полякова резко высказалась о финале "Холостячки"

20 декабряFood

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

20 декабряШоу-бизнес

Коллаборация года: Пономарев записал колядку с Кароль, Дзидзьо, Билык и Скрипкой

19 декабряШоу-бизнес

Григория Чапкиса госпитализировали с тяжелой пневмонией

Новости партнеров

«Я рискнула всем». Ксения Мишина объяснила свой выбор
«Я рискнула всем». Ксения Мишина объяснила свой выбор
Картошка с мясом по французски в духовке
Картошка с мясом по французски в духовке
Девять антитрендов зимы 2020/2021, с которыми пора прощаться
Девять антитрендов зимы 2020/2021, с которыми пора прощаться
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Модель Джоселин Кано умерла после пластической операции ягодиц
Модель Джоселин Кано умерла после пластической операции ягодиц
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Рецепт соковитої буженини в мікрохвильовці чи духовці
Рецепт соковитої буженини в мікрохвильовці чи духовці

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять