Выходные дни и праздники в январе 2021 года в Украине: когда и сколько отдыхаем
Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в январе-2021
Какие выходные дни и праздники в Украине ждут нас в январе 2021 года? Какие государственные праздники и значимые даты мы отмечаем в середине зимы и в начале 2021 года? Когда придется отрабатывать за празднование Рождества-2021? Кого можно поздравлять с профессиональным праздником? Подробнее читайте в нашей статье.
Завершается 2020 год. На горизонте новогодние праздники, Рождество Христово, а еще школьные каникулы, снег и приятные зимние развлечения. Несмотря на надвигающийся локдаун в Украине, праздники состоятся, и их хочется достойно отметить. Чтобы все это успеть, ничего не упустить и хорошенько отдохнуть, узнайте, когда и сколько выходных и праздничных дней будет у нас в январе 2021 года.
Январь порадует нас несколькими официальными государственными выходными днями. Во-первых, это Новый год, 1 января, который в 2021 году удачно выпадает на пятницу, конец рабочей недели. Следом за ним идут два законных выходных – суббота и воскресенье. Так что для празднования Нового 2021 года украинцы получают удлиненные трехдневные выходные – с пятницы, 1 января, по воскресенье, 3-е число.
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А, во-вторых, Рождество Христово, приходящееся на четверг, 7 января. Для его более приятного и комфортного празднования украинское правительство предлагает перенос рабочего дня с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января. Благодаря этому мы получим целых четыре выходных дня подряд: с четверга, 7 января, по воскресенье, 10 января. Предпраздничная среда, 6 января, будет укороченной на 1 час. Но потом этот дополнительный выходной придется отработать в субботу, 16 января.
Общее количество рабочих дней в январе составляет 19.
А выходных дней в начале года будет 12.
Также один предпраздничный день укорочен на 1 час – 6 января.
Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в январе 2021 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.
1 января – Новый год, а также Всемирный день мира.
4 января – День хит-парада.
6 января – Сочельник.
7 января – Рождество Христово.
8 января – День метро.
11 января – Всемирный день "спасибо".
14 января – Старый Новый год.
17 января – День детей-изобретателей, а также Всемирный день снега.
19 января – Крещение Господне.
20 января – День Автономной Республики Крым.
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21 января – Международный день объятий.
22 января – День Соборности Украины и День принятия Четвертого универсала в Украине.
25 января – День студента или Татьянин день.
26 января – Всемирный день таможни, а также День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.
28 января – Международный день защиты персональных данных.
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29 января – День памяти героев Крут, а также День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны.
30 января – День специалиста военно-социального управления ВСУ, а также Всемирный день помощи больным проказой.
31 января – Международный день ювелира.
Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:
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