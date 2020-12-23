Выходные дни и праздники в январе 2021 года в Украине: когда и сколько отдыхаем

Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в январе-2021

Какие выходные дни и праздники в Украине ждут нас в январе 2021 года? Какие государственные праздники и значимые даты мы отмечаем в середине зимы и в начале 2021 года? Когда придется отрабатывать за празднование Рождества-2021? Кого можно поздравлять с профессиональным праздником? Подробнее читайте в нашей статье.

Выходные дни в январе Фото: Pexels

Праздники и выходные дни в январе 2021 года

Завершается 2020 год. На горизонте новогодние праздники, Рождество Христово, а еще школьные каникулы, снег и приятные зимние развлечения. Несмотря на надвигающийся локдаун в Украине, праздники состоятся, и их хочется достойно отметить. Чтобы все это успеть, ничего не упустить и хорошенько отдохнуть, узнайте, когда и сколько выходных и праздничных дней будет у нас в январе 2021 года.

Январь порадует нас несколькими официальными государственными выходными днями. Во-первых, это Новый год, 1 января, который в 2021 году удачно выпадает на пятницу, конец рабочей недели. Следом за ним идут два законных выходных – суббота и воскресенье. Так что для празднования Нового 2021 года украинцы получают удлиненные трехдневные выходные – с пятницы, 1 января, по воскресенье, 3-е число.

А, во-вторых, Рождество Христово, приходящееся на четверг, 7 января. Для его более приятного и комфортного празднования украинское правительство предлагает перенос рабочего дня с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января. Благодаря этому мы получим целых четыре выходных дня подряд: с четверга, 7 января, по воскресенье, 10 января. Предпраздничная среда, 6 января, будет укороченной на 1 час. Но потом этот дополнительный выходной придется отработать в субботу, 16 января.

Выходные дни в январе Фото: Pexels

Общее количество рабочих дней в январе составляет 19.

А выходных дней в начале года будет 12.

Также один предпраздничный день укорочен на 1 час – 6 января.

Праздники в январе-2021

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в январе 2021 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 января – Новый год, а также Всемирный день мира.

4 января – День хит-парада.

6 января – Сочельник.

7 января – Рождество Христово.

Праздник Рождества Христова Фото: Unsplash

8 января – День метро.

11 января – Всемирный день "спасибо".

14 января – Старый Новый год.

17 января – День детей-изобретателей, а также Всемирный день снега.

19 января – Крещение Господне.

20 января – День Автономной Республики Крым.

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21 января – Международный день объятий.

22 января – День Соборности Украины и День принятия Четвертого универсала в Украине.

25 января – День студента или Татьянин день.

Выходные дни в январе Фото: Pexels

26 января – Всемирный день таможни, а также День работника контрольно-ревизионной службы Украины.

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.

28 января – Международный день защиты персональных данных.

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29 января – День памяти героев Крут, а также День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны.

30 января – День специалиста военно-социального управления ВСУ, а также Всемирный день помощи больным проказой.

31 января – Международный день ювелира.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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