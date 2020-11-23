Выходные дни и праздники в декабре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем
Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в декабре-2020
Какие выходные дни и праздники будут в Украине в декабре 2020 года? Какие государственные праздники и значимые даты мы отмечаем в начале зимы? Когда празднуем Новый год-2021? Кого можно поздравлять с профессиональным праздником? Подробнее читайте в нашей статье.
Не за горами начало зимы, которое принесет множество приятных праздничных дней и поводов поздравить родных и друзей с профессиональными датами.
А еще в декабре будет дополнительный выходной по случаю официального государственного праздника – католического Рождества, 25 декабря, в пятницу. Так что украинцев ждет приятный бонус в виде длинных выходных – с пятницы, 25 декабря, до воскресенья, 27-го числа.
Еще одна приятная новость: четверг, 31 декабря, будет укороченным на 1 час как предпраздничный день, за счет чего время на подготовку к новогодним праздникам немного увеличится. А сам Новый год-2021 выпадает на пятницу, так что украинцы получают удлиненные выходные – целых три дня подряд: с пятницы, 1 января, по воскресенье, 3-е число.
- Общее количество рабочих дней в декабре составляет 22.
- Выходных и праздничных дней в начале зимы будет 9.
- Предпраздничные дни, укороченные на 1 час – 24 и 31 декабря.
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Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в декабре 2020 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.
1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, а также День работников прокуратуры.
2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства.
3 декабря – Международный день инвалидов, а также Международный день дизайнеров и аниматоров.
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы, а также День информатики, День объятий и День заказов подарков Деду Морозу.
5 декабря – День работников статистики и Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития.
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6 декабря – День Вооруженных сил Украины.
7 декабря – Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине.
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией.
10 декабря – Международный день прав человека, Всемирный день футбола, День Нобеля, а также Ханука.
11 декабря – Международный день гор.
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12 декабря – День сухопутных войск Украины.
13 декабря – День благотворительности, а еще Всемирный день детского телевидения и радиовещания.
14 декабря – День ликвидатора последствий на ЧАЭС.
15 декабря – День работников суда, а еще Международный день чая.
17 декабря – День работников государственной исполнительной службы.
18 декабря – Международный день мигрантов и День работников органов ЗАГСа.
19 декабря – День Святого Николая, Международный день помощи бедным, а также День адвокатуры Украины.
20 декабря – Международный день солидарности людей.
21 декабря – День рождения кроссворда.
22 декабря – День энергетика и День дипломатической службы Украины.
23 декабря – Всемирный день сноуборда.
24 декабря – День работников архивных учреждений Украины.
25 декабря – Католическое Рождество.
Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:
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