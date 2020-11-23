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Выходные дни и праздники в декабре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Сегодня, 15:25

Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в декабре-2020

Какие выходные дни и праздники будут в Украине в декабре 2020 года? Какие государственные праздники и значимые даты мы отмечаем в начале зимы? Когда празднуем Новый год-2021? Кого можно поздравлять с профессиональным праздником? Подробнее читайте в нашей статье.

Выходные дни в декабре
Выходные дни в декабре
Фото: Pexels

Праздники и выходные дни в декабре 2020 года

Не за горами начало зимы, которое принесет множество приятных праздничных дней и поводов поздравить родных и друзей с профессиональными датами.

А еще в декабре будет дополнительный выходной по случаю официального государственного праздника – католического Рождества, 25 декабря, в пятницу. Так что украинцев ждет приятный бонус в виде длинных выходных – с пятницы, 25 декабря, до воскресенья, 27-го числа.

Выходные дни в декабре
Выходные дни в декабре
Фото: Pexels

Еще одна приятная новость: четверг, 31 декабря, будет укороченным на 1 час как предпраздничный день, за счет чего время на подготовку к новогодним праздникам немного увеличится. А сам Новый год-2021 выпадает на пятницу, так что украинцы получают удлиненные выходные – целых три дня подряд: с пятницы, 1 января, по воскресенье, 3-е число.

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  • Общее количество рабочих дней в декабре составляет 22.
  • Выходных и праздничных дней в начале зимы будет 9.
  • Предпраздничные дни, укороченные на 1 час – 24 и 31 декабря.

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Праздники в декабре-2020

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в декабре 2020 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, а также День работников прокуратуры.

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства.

3 декабря – Международный день инвалидов, а также Международный день дизайнеров и аниматоров.

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы, а также День информатики, День объятий и День заказов подарков Деду Морозу.

5 декабря – День работников статистики и Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития.

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6 декабря – День Вооруженных сил Украины.

7 декабря – Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине.

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией.

10 декабря – Международный день прав человека, Всемирный день футбола, День Нобеля, а также Ханука.

11 декабря – Международный день гор.

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12 декабря – День сухопутных войск Украины.

13 декабря – День благотворительности, а еще Всемирный день детского телевидения и радиовещания.

14 декабря – День ликвидатора последствий на ЧАЭС.

15 декабря – День работников суда, а еще Международный день чая.

17 декабря – День работников государственной исполнительной службы.

18 декабря – Международный день мигрантов и День работников органов ЗАГСа.

Выходные дни в декабре
Выходные дни в декабре
Фото: Pexels

19 декабря – День Святого Николая, Международный день помощи бедным, а также День адвокатуры Украины.

20 декабря – Международный день солидарности людей.

21 декабря – День рождения кроссворда.

22 декабря – День энергетика и День дипломатической службы Украины.

23 декабря – Всемирный день сноуборда.

24 декабря – День работников архивных учреждений Украины.

25 декабря – Католическое Рождество.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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Ранее мы рассказывали о переносе рабочих дней в 2021 году в Украине.

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