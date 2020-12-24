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Католическое Рождество-2020: красивые картинки, открытки и поздравления

Сегодня, 15:44

В день католического Рождества 25 декабря отправляйте друзьям лучшие картинки, открытки и стихи

Завтра, 25 декабря, отмечается один из главных праздников у западных христиан – Рождество Христово.

Поздравления с католическим Рождеством в картинках и открытках
Поздравления с католическим Рождеством в картинках и открытках
Фото: Pexels

Не забудьте поздравить в этот день своих знакомых и друзей католиков и пожелать им доброго, светлого Рождества Христова. А мы подготовили для вас милые, нежные, красивые, душевные и радостные поздравления с католическим Рождеством в открытках, картинках, прозе и стихах.

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Искренние поздравления с Рождеством в стихах

***

Загорается звезда,
И декабрь искрится:
В день святого Рождества
Чудо пусть случится!

Ярче пусть горят огни
В праздник добрый, светлый,
Пусть исполнятся мечты –
Да поможет небо!

Картинки и открытки с католическим Рождеством
Картинки и открытки с католическим Рождеством
Фото: bonnycards

Праздничные поздравления с Рождеством своими словами

***

25 декабря повсюду зажигаются свечи и огни. Наступает Рождество – это пора волшебства, чудес и осуществления мечты. В этот прекрасный праздник я желаю тебе счастья, ярких эмоций, интересных собеседников и чудесных открытий. Пусть этот год станет для тебя особенным, невероятным и незабываемым. Желаю тебе всего самого хорошего, яркого и удивительного! С Рождеством, с новой сказкой и с новой жизнью!

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Поздравления и открытки с Рождеством
Поздравления и открытки с Рождеством
Фото: bonnycards

Лучшие стихи и поздравления в праздник католического Рождества

***

Рождество к вам в дом пришло,
Праздник в дверь стучится.
Пожелаем волшебства –
Пусть оно случится!

Пусть Господь благословит,
Укрепит вас в вере.
В этот вечер светлый Дух
Пусть войдет к вам в двери.

Делайте добро другим,
И оно вернется.
И тогда, наверняка,
Счастье улыбнется.

Рождество Христово: красивые картинки и стихи
Рождество Христово: красивые картинки и стихи
Фото: bonnycards

Католическое Рождество-2020: добрые поздравления в прозе

***

Поздравляю с католическим Рождеством! Желаю, чтобы в вашем доме царили мир и покой, гармония и достаток. Пусть происходят чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь яркими моментами, счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец. Любви, благополучия и процветания!

С праздником Рождества Христова: лучшие открытки
С праздником Рождества Христова: лучшие открытки
Фото: bonnycards

Веселые поздравления с католическим Рождеством в стихах

***

С католическим вас Рождеством!
Пусть порадует всех торжество,
Санта Клаус с огромным мешком
Навестит непременно ваш в дом.
За столом соберутся друзья
И огромная ваша семья,
Пожелайте друг другу добра,
Чтобы в душах надежда жила.
Ну, а я всем желаю успеха
Много счастья, улыбок и смеха.

Католическое Рождество: картинки и пожелания
Католическое Рождество: картинки и пожелания
Фото: bonnycards

Рождество-2020: короткие поздравления в смс

***

Наступает Рождество,
Все свои заботы бросьте,
Пусть добро и волшебство
В славный час придут к вам в гости.

Пусть сияет блеск свечей,
Все ненастья прогоняя,
В лучшую из всех ночей
Светом счастья озаряя!

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