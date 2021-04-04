День дочери-2021: когда отмечаем семейный праздник

Узнайте, когда будет праздник всех дочерей в 2021 году

В череде приятных семейных праздников, таких как День матери и День отца, а также Дни сыновей, бабушек и дедушек, есть замечательная дата, посвященная дочерям.

Разумеется, этот праздник отмечают и папы с мамами, без которых, собственно, не было бы виновниц торжества. Когда будет День дочерей в 2021 году, читайте в нашей статье.

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День дочери: дата праздника

В Украине праздник самых нежных, хрупких и утонченных членов семьи приходится на расцвет весны, 25 апреля.

В 2021 году День дочери удачно выпадает на воскресенье. Так что у нас есть возможность встретить праздник в семейном кругу и провести его, не отвлекаясь на рабочие дела.

Хотя, несмотря на всю важность праздника, этот день не является официальным государственным выходным и в другие годы – это обычный будний день.

История умалчивает, откуда появился праздник и почему он отмечается именно в этот день. Примечательно, что в мире существуют и другие даты, когда чествуют дочерей. К примеру, в Америке День дочери отмечается 26 сентября, а в Индии – в четвертое воскресенье этого же месяца. В других странах он празднуется 1 октября. Кроме того, 11 августа есть праздник – Национальный день сыновей и дочерей.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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