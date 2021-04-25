25 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
День дочки і Вербна неділя – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 25 квітня
Яке сьогодні свято, 25 квітня? День дочки, Міжнародний день ДНК. Вербна неділя або Вхід Господній в Єрусалим – в православному календарі. Василь Парильник – у народному календарі. Іменини святкують: Василь, Давид, Іван, Марія, Марфа, Сергій.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 25 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 25 квітня.
- День дочки (Daughter's day) – добре і радісне родинне свято, присвячене найніжнішим, тендітним і витонченим членам сім'ї.
- Міжнародний день ДНК (DNA Day) – щорічно відзначається 25 квітня на честь публікації в 1953 році результатів дослідження структури молекули ДНК. День відзначається в знак визнання важливості генетики і наукових досягнень, зроблених в цій області.
- Всесвітній день пінгвінів (World Penguin Day) – екологічне свято, мета якого – нагадати людям про важливість збереження тваринного різноманіття нашої планети в цілому.
- Всесвітній день боротьби з малярією (World Malaria Day) був заснований ВООЗ у 2007 році з метою забезпечення в світі ефективної профілактики та боротьби проти цього інфекційного захворювання, що передається при укусах одного з видів комарів.
25 квітня в православній церкві настає 6-та неділя Великого посту або Вербна неділя, Вхід Господній в Єрусалим. Шанується пам'ять преподобного Василія, сповідника, єпископа Парійського, священномученика Зинона, єпископа Веронійського, преподобного Ісаака Сиріна, у Сполеті Італійському, преподобномучеників Мини, Давида та Іоана, преподобної Анфуси, діви, преподобної Афанасії, ігумені. Святкуються Муромская і Белиніцька ікони Божої Матері.
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У народі 25 квітня поряд зі святкуванням Вербної неділі шанувався Василь Парильник. День отримав таку назву, тому що зазвичай в цей період весна землю парить. Багато народних традицій та ритуалів Вербної неділі були пов'язані з вербою. Її гілки освячували в церкві, а вдома прикрашали ікони і зберігали як оберіг. Бруньки їли, у відварі купали дітей, щоб росли здоровими, вербовими гілочками кропили житло і домашню худобу від усяких бід. А ще вербою шмагали одне одного, щоб додати здоров'я.
Прикмети на 25 квітня
- якщо цього дня дме вітер – літо буде холодним;
- тепло і сухо у Вербну неділю – влітку буде урожай фруктів;
- цього дня не можна прибирати, шити, готувати, виконувати важку фізичну роботу;
- в свято не можна сваритися і бажати комусь зла;
- в цей день не можна відмовляти в проханнях.
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- 1792 – вперше застосована гільйотина як знаряддя страти.
- 1826 – в Англії запатентовано перше авто з двигуном внутрішнього згоряння.
- 1859 – початок будівництва Суецького каналу.
- 1901 – день народження автомобільних номерів.
- 1931 – засновано компанію Porsche.
- 1953 – в журналі Nature опубліковані листи англійських вчених Френсіса Кріка та Джеймса Вотсона про створення моделі просторової структури ДНК.
- 1953 – утворено Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО.
- 1994 – створена Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України.
- 1900 – Вероніка Черняхівська, українська поетеса, перекладач, внучка письменника Михайла Старицького.
- 1907 – Василь Соловйов-Сєдой, радянський композитор.
- 1907 – Микола Трублаїні, український радянський письменник і журналіст.
- 1917 – Елла Фіцджеральд, американська джазова співачка.
- 1928 – Юрій Яковлєв, радянський актор.
- 1940 – Аль Пачіно, американський актор.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.
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