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Что подарить дочери: беспроигрышные варианты презентов

Сегодня, 17:58

Как подарить ребенку конфеты или деньги, чтобы это не выглядело банально

Близится День дочери, который в Украине традиционно отмечается 25 апреля. Это приятный, душевный, домашний праздник, в котором участвуют все члены семьи. Что можно презентовать дочке, какой подарок обрадует и удивит ее, и как подарить нужную вещь, чтобы это выглядело прикольно, весело, небанально и приятно для всех? Читайте в нашей статье.

А еще смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля, чтобы порадовать родных и близких людей.

Как поздравить дочь с праздником: станьте волшебниками

Каким бы ни был ваш ребенок – взрослой девушкой или малышкой, родители для нее всегда будут чуть-чуть волшебниками. Поддержите такой имидж и воплотите в реальность ее мечту. Кому как не маме с папой должны быть отлично известны дочкины желания? Что ей больше всего хочется: куклу, котенка или айфон, нарядное платьице или счет для открытия своего бизнеса? Воплощение мечты – это будет самым бесценным и классным подарком для дочери в любой праздник.

Беспроигрышный подарок для дочки: ювелирное украшение

Редко какая девушка не обрадуется колечку или брошке, даже если у нее уже есть украшения. Лишними они точно не бывают. Если вы хорошо знаете вкусы и предпочтения своей девочки, можете сделать сюрприз. Но и пара часов, проведенных вместе с ней в ювелирном салоне за выбором подарка – тоже приятное времяпровождение. Можно и разыграть дочку: в футляр положить печеньку, а настоящее украшение подарить после того, как все вместе отсмеетесь.

Что подарить дочке в праздник: вкусности

Ваша детка – гурман и сладкоежка? Тогда ответ, что ей подарить – очевиден. Любимые конфеты, домашнюю выпечку, корзину фруктовой экзотики. Со взрослой дочкой лучше устроить домашний ужин и приятные семейные посиделки. Для девочки интереснее организовать квест – пусть в конце подсказок ее будет ожидать заветный тортик. А еще можете нанизать сладости на нитки и развесить гирлянды в дочкиной комнате.

Неожиданный сюрприз для дочки: профессиональный портрет

Тайком от дочки закажите у профессионала ее портрет. Он сможет рисовать по фотографии, а вот фон и обстановку выберите сами – роскошные апартаменты, отдых на островах, захватывающие приключения или фэнтези. А может, она и сама захочет позировать настоящему художнику?

Самый надежный подарок: деньги

Деньги – вещь хоть и банальная, зато надежная, и с таким подарком родители точно не прогадают. Плюс в том, что и взрослая дочь, и ребенок смогут выбрать себе покупку на свое усмотрение. А вот оформляя такой подарок, вы можете проявить фантазию. К примеру, спрячьте конверт в торбе с конфетами, заверните в толстый рулон оберточной бумаги или замаскируйте в поздравительной открытке. Также можете устроить денежный дождь или фонтан.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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