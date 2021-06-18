Чи потрібні дітям добавки з лецитином – думка доктора Комаровського

Доктор Євген Комаровський висловився про те, що додатковий прийом лецитину дітям не обов'язковий. Чому педіатр так вважає – в матеріалі

Сам Комаровський не призначить лецитин своїм пацієнтам Фото: Сьогодні

Безліч харчових добавок, в тому числі дитячих, рекомендують самі лікарі. Одна з таких – добавки з лецитином, жироподібною речовиною зфосфоліпідами (жирними кислотами). Чи потрібні такі добавки дорослим , і тим більше – давати дітям добавки з лецитином чи ні – на це популярне батьківське питання відповів в своєму інстаграм-журналі дитячий лікар вищої категорії Євген Комаровський.

Чому взагалі мова зайшла про лецитин?

Лецитин містить тригліцериди, органічні речовини і як вже сказано – жирні кислоти. Батьки, бажаючи кращого своїм чадам, запитали відомого педіатра, чи дійсно лецитин такий корисний для дітей, як про це говорять і пишуть навколо?

Адже повнісінько інформації, що лецитин потрібен і дорослим, а не тільки дітям. А ще його потрібно приймати майбутнім мамам під час вагітності.

Що ж радить лікар Комаровський?

Євген Комаровський відзначає, що наукових робіт, які б довели "величезну користь лецитину", немає. І при прийомі добавок з лецитином важливо бути дуже обережними і дотримуватися дозування. Інакше є ризик не тільки користі, а шкоди: в процесі розщеплення лецитину в кишечнику утворюються речовини, здатні нашкодити нашій серцево-судинній системі. Такий ризик виникає при передозуванні лецитину.

Втім, будь-який препарат при передозуванні не принесе користі, навіть найкорисніші вітаміни. Взагалі розібратися в достатку, які саме добавки або препарати дійсно потрібні для імунітету і здоров'я, батькам буває непросто. Сам Комаровський відзначив, що не призначає лецитин своїм пацієнтам, а його сім'я теж не приймає такі добавки.

Нагадаємо, що раніше ми писали про радах Комаровського, якщо дитина погано їсть.

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