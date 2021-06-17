Дитина часто бігає в туалет: доктор Комаровський пояснює, що це означає

Євген Комаровський пояснив, чому дитина може почати часто ходити в туалет по-маленькому без видимої причини. І що робити батькам у такій ситуації

Якщо дитина часто мочиться, причому по ночах - це скоріше за все цистит Фото: Сьогодні

Ваш малюк веселий, бадьорий, грає, але при цьому кожні півгодини бігає в туалет? Причина може бути, як в інфекції сечового міхура , так і в нервовому розладі дитини або мами. Як відрізнити одне від іншого, а головне – що робити, якщо дитина часто стала мочитися, розповів на своєму ютуб-каналі дитячий лікар вищої категорії Євген Комаровський.

Чому дитина раптово починає часто бігати в туалет?

Ситуація, знайома багатьом батькам: коли діти у віці від 2-х до 10-ти років раптом починають бігати в туалет кожні півгодини. Причому, самопочуття у дитини добре, її нічого не турбує. Відповідальні батьки відразу ведуть дитину до педіатра, здають аналізи і ... нічого "страшного" не знаходять.

Євген Комаровський разом з педіатром Олександром Катіловим відзначають, що причин, по якій як малюк, так і більш старша дитина може часто почати ходити в туалет, дві. Це цистит (запалення сечового міхура) і нейрогенний сечовий міхур (стан, пов'язаний з нервово-психічної реакцією дитини).

Чи можна відрізнити один стан від іншого?

Причина циститу – інфекція, і в даному випадку дитина, особливо досить доросла, яка вже не встає в туалет по ночах, буде бігати мочитися і вночі. Часто сечовипускання при циститі болісне, дитина може скаржитися на болі, плакати.

У випадку з нейрогенним сечовим міхуром, дитина активна, вночі спить і не бігає часто в туалет, сечовипускання не болісне на відміну від циститу.

Якщо не лікувати цистит, то він може перейти в ще більш гострий стан, інфекція "піде" на нирки, з'явиться ще більша болючість, температура, інтоксикація. Тому, коли дитина починає часто мочитися без видимої причини, потрібно здати аналізи, щоб підтвердити або виключити цистит.

Які ж аналізи потрібно здати, щоб дізнатися цистит це чи ні

Досить загального аналізу сечі, в його результатах важливі 2 показника: лейкоцити (клітини крові, які допомагають боротися з інфекцією) і нітрити (продукти життєдіяльності шкідливих бактерій). Якщо аналізи в цьому плані не в нормі плюс симптоматика циститу наявна – лікар призначить антибактеріальні препарати. І після лікування дитина перестане бігати в туалет і скаржитися на болі. Але часто буває, що дитина вночі нормально спить, аналізи в нормі, а вдень бігає кожні 5 хвилин: це вже психоемоційний розлад.

Що робити, якщо у дитини нейрогенний сечовий міхур?

Оцінити ситуацію, знову ж за допомогою лікаря. Часто стресові ситуації як у самої дитини, так і нервовий стан мами позначається на малюкові. Батьки мають зрозуміти, що дитина постійно бігає або проситься по-маленькому не навмисно – така реакція її організму. Тому найперше, що треба зробити – це проявити терпіння, не лаяти, що не катувати питаннями "болить / не болить", не надягати обтягуючу щільну білизну.

Якщо часті позиви в туалет заважають вчитися і вганяють у ще більший стрес – покажіть дитину лікарю Фото: freepik.com

Як батькам, так і малюкові важливо постаратися перемкнути увагу, розслабитися, знизити ступінь загальної нервозності. Наприклад, переключити увагу маленької дитини можна, якщо ви їй обіцяли якусь важливу покупку на свято – купіть зараз. Якщо ж стресова ситуація сильна, а дитина – школяр і позиви в туалет створюють постійні проблеми в школі, то допомогти можна спеціальними препаратами. Їх призначить тільки лікар, оскільки таку терапію призначають дітям, яким вже виповнилося 5 років і старше.

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