Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Дитина часто бігає в туалет: доктор Комаровський пояснює, що це означає

Сьогодні, 14:14

Євген Комаровський пояснив, чому дитина може почати часто ходити в туалет по-маленькому без видимої причини. І що робити батькам у такій ситуації

Якщо дитина часто мочиться, причому по ночах - це скоріше за все цистит
Якщо дитина часто мочиться, причому по ночах - це скоріше за все цистит
Фото: Сьогодні

Ваш малюк веселий, бадьорий, грає, але при цьому кожні півгодини бігає в туалет? Причина може бути, як в інфекції сечового міхура , так і в нервовому розладі дитини або мами. Як відрізнити одне від іншого, а головне – що робити, якщо дитина часто стала мочитися, розповів на своєму ютуб-каналі дитячий лікар вищої категорії Євген Комаровський.

Чому дитина раптово починає часто бігати в туалет?

Ситуація, знайома багатьом батькам: коли діти у віці від 2-х до 10-ти років раптом починають бігати в туалет кожні півгодини. Причому, самопочуття у дитини добре, її нічого не турбує. Відповідальні батьки відразу ведуть дитину до педіатра, здають аналізи і ... нічого "страшного" не знаходять.

Читайте також:
Деликатная тема: лечение и профилактика цистита фитопрепаратами компании "Бионорика"

Євген Комаровський разом з педіатром Олександром Катіловим відзначають, що причин, по якій як малюк, так і більш старша дитина може часто почати ходити в туалет, дві. Це цистит (запалення сечового міхура) і нейрогенний сечовий міхур (стан, пов'язаний з нервово-психічної реакцією дитини).

Чи можна відрізнити один стан від іншого?

Причина циститу – інфекція, і в даному випадку дитина, особливо досить доросла, яка вже не встає в туалет по ночах, буде бігати мочитися і вночі. Часто сечовипускання при циститі болісне, дитина може скаржитися на болі, плакати.

У випадку з нейрогенним сечовим міхуром, дитина активна, вночі спить і не бігає часто в туалет, сечовипускання не болісне на відміну від циститу.

Якщо не лікувати цистит, то він може перейти в ще більш гострий стан, інфекція "піде" на нирки, з'явиться ще більша болючість, температура, інтоксикація. Тому, коли дитина починає часто мочитися без видимої причини, потрібно здати аналізи, щоб підтвердити або виключити цистит.

Які ж аналізи потрібно здати, щоб дізнатися цистит це чи ні

Досить загального аналізу сечі, в його результатах важливі 2 показника: лейкоцити (клітини крові, які допомагають боротися з інфекцією) і нітрити (продукти життєдіяльності шкідливих бактерій). Якщо аналізи в цьому плані не в нормі плюс симптоматика циститу наявна – лікар призначить антибактеріальні препарати. І після лікування дитина перестане бігати в туалет і скаржитися на болі. Але часто буває, що дитина вночі нормально спить, аналізи в нормі, а вдень бігає кожні 5 хвилин: це вже психоемоційний розлад.

Що робити, якщо у дитини нейрогенний сечовий міхур?

Оцінити ситуацію, знову ж за допомогою лікаря. Часто стресові ситуації як у самої дитини, так і нервовий стан мами позначається на малюкові. Батьки мають зрозуміти, що дитина постійно бігає або проситься по-маленькому не навмисно – така реакція її організму. Тому найперше, що треба зробити – це проявити терпіння, не лаяти, що не катувати питаннями "болить / не болить", не надягати обтягуючу щільну білизну.

Якщо часті позиви в туалет заважають вчитися і вганяють у ще більший стрес – покажіть дитину лікарю
Якщо часті позиви в туалет заважають вчитися і вганяють у ще більший стрес – покажіть дитину лікарю
Фото: freepik.com

Як батькам, так і малюкові важливо постаратися перемкнути увагу, розслабитися, знизити ступінь загальної нервозності. Наприклад, переключити увагу маленької дитини можна, якщо ви їй обіцяли якусь важливу покупку на свято – купіть зараз. Якщо ж стресова ситуація сильна, а дитина – школяр і позиви в туалет створюють постійні проблеми в школі, то допомогти можна спеціальними препаратами. Їх призначить тільки лікар, оскільки таку терапію призначають дітям, яким вже виповнилося 5 років і старше.

Також раніше ми писали, як зробити дитину більш щасливим .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Доктор Комаровський: що робити, якщо малюк погано їсть і не набирає вагу Доктор Комаровський: як привчити дитину їсти корисну їжу Доктор Комаровський назвав 5 нових трендів харчування: що ми будемо їсти в недалекому майбутньому Доктор Комаровський про чорну цвіль: чи варто її боятися і кому Батько у декретній відпустці: які пільги передбачені для чоловіків
діти малюк цистит Євген Коморовський сечовий міхур
Реклама

Новини партнерів

Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Хакеры показали личную переписку Леси Никитюк: много интересного
Хакеры показали личную переписку Леси Никитюк: много интересного
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки

Популярні статті

Сьогодні, 14:49Смачно

Чим відрізняється таджицький плов від узбецького і як його приготувати на багатті

Сьогодні, 11:06Смачно

Як правильно варити юшку на багатті – 5 лайфхаків і рецепт

Вчора, 17:41Events

День літнього сонцестояння: головні обряди та ритуали

Вчора, 17:00Здорово

Як відбілити зуби в домашніх умовах та не зіпсувати емаль

Вчора, 15:51Зірково

Тіна Кароль в топі за 33 тис. грн від Louis Vuitton закупилась на ринку в Казахстані (фото)

Вчора, 15:49Смачно

3 правила для тягучого і ніжного маршмелоу на багатті

Вчора, 13:10Здорово

Що робити, якщо влітку мучить алергія, і чи є шанс про неї забути назавжди

Вчора, 10:24Смачно

5 найкращих святкових страв, які треба спробувати на Трійцю

Вчора, 08:57Зірково

Василіса Фролова зізналася, що завагітніла після випадкового сексу зі знайомим

15 червняФаново

Що в жодному разі не можна робити на Трійцю

15 червняСмачно

7 ідей, щоб несподівано смачно приготувати минтай – від гарячих бутербродів до котлет

15 червняСмачно

Сніданок по-норвезьки: каша рисгрот замість звичної вівсянки

15 червняЗірково

Віктор Павлік вчетверте став батьком – Катерина Репяхова народила йому сина (фото)

14 червняЗірково

Як Пугачова втратила головну роль в фільмі через Ротару – зізнання відомого актора

14 червняЗдорово

Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиці

14 червняЗдорово

Що потрібно знати, перш ніж стати донором

Новини партнерів

Сын Чапкиса назвал причину смерти отца
Сын Чапкиса назвал причину смерти отца
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Названа самая пикантная черта человеческого характера
Названа самая пикантная черта человеческого характера
Анна Богдан — показала забавные фотографии со своим возлюбленным
Анна Богдан — показала забавные фотографии со своим возлюбленным
Кароль у річницю шлюбу з покійним чоловіком розчулила відео
Кароль у річницю шлюбу з покійним чоловіком розчулила відео
Кароль намекнула, почему 8 лет после смерти мужа остается одна
Кароль намекнула, почему 8 лет после смерти мужа остается одна
Джамала рассказала, как похудела на 6 кг и поделилась своим меню
Джамала рассказала, как похудела на 6 кг и поделилась своим меню

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти