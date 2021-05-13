Топ-4 нутрицевтика, які позбавлять від головного болю і повернуть сон

Головний біль і безсоння можуть бути через нестачу магнію та інших елементів. Повернути сон і забути про мігрені допоможуть нутрицевтики, які – з'ясували вчені

Нутріцевтики допоможуть забезпечити організм корисними речовинами Фото: unsplash.com

І дорослі, і діти часто скаржаться на головний біль: ну, а якщо голова болить досить часто, то порушується сон. Не тільки стрес, втома або супутні хвороби змушують нас хапатися за голову. Причина може бути в дефіциті мікроелементів, усунути який можна за рахунок нутрицевтиків. Яких саме – з'ясували італійські медики: результат дослідження опублікований в журналі Nutrients.

Нутрицевтики – що це і чим вони допоможуть при головному болі та безсонні?

Нутрицевтиками називають біологічно активні добавки, які допомагають скоригувати склад нашого раціону і забезпечити потрібною для організму кількістю корисних речовин. Виникло це слово з двох інших – "Харчування" (Nutrition) і "Фармація" (Pharmaceutical).

Нутрицевтики – це не тільки мінерали і вітаміни, а також рослинні екстракти, деякі харчові продукти, які отримують з рослинної сировини або шляхом синтезу речовин, ідентичних їхнім природним аналогам.

Такі добавки допомагають поліпшити здоров'я і виправити дефіцит тієї чи іншої речовини в організмі. Адже з нестачею деяких елементів пов'язане наше погане самопочуття, зокрема, головний біль і порушення сну. Ці дві неприємні проблеми, як наголошують дослідники, пов'язані між собою: часті головні болі призводять до безсоння і навпаки, якщо людина погано спить, то у неї починає боліти голова.

Часто головний біль, особливо у дітей та підлітків, може виникати через дефіцит магнію в організмі. Добавки з магнієм й інші нутрицевтики, як з'ясували вчені, можуть допомогти нормалізувати сон, знизити головний біль. А їхня перевага в тому, що побічних ефектів такі препарати практично не мають .

Які ж нутрицевтики допоможуть при головному болі і безсонні?

Дослідники називають 4 нутрицевтика, які довели свою ефективність у цьому питанні:

1. Мелатонін. В організмі цей гормон виробляється головним мозком (шишкоподібним тілом – епіфізом) і грає вирішальну роль в регуляції нашого циркадного ритму. З низки причин вироблення мелатоніну може порушуватися, тоді саме додатковий прийом препарат може допомогти налагодити сон. Мелатонін найбільш ефективний при безсонні на початку сну, тобто якщо є проблеми із засинанням.

Добавки з мелатонином, триптофан і вітаміни групи В допоможуть виспатися Фото: unsplash.com

Добавки з мелатонином здатні знижувати тривожність, допомагають відрегулювати наші біологічні ритми, сон повертається, і як наслідок – минає головний біль.

2.Тріптофан. Ця протеїнова амінокислота входить до складу тваринних білків і допомагає синтезу мелатоніну, серотоніну, інших речовин і гормонів в організмі. Добавки з триптофаном допомогають знизити кількість нападів головного болю і рідше приймати знеболювальне.

3. Магній. Цей елемент нам необхідний для безлічі ферментативних реакцій, які відбуваються в організмі, а також магній бере участь в енергетичному обміні. Нестача магнію впливає на функції нейронів і часто дефіцит саме цього елемента спостерігається у людей з хронічними головними болями. Препарати магнію при головних болях використовують і для дорослих, і для дітей.

4. Вітаміни групи В. Ці речовини не тільки допомагають відбуватися різним ферментативним процесам в нашому організмі, а також задіяні в синтезі мелатоніну і серотоніну. А ще вітаміни групи В наповнюють нас енергією.

Що краще для імунітету – комплекс вітамінів або фрукти Фото: freepik.com

Дослідження підтвердило ефективність добавок з вітамінами групи В у боротьбі з безсонням – особливо в плані нічних пробуджень. Тобто людина спить міцніше, приймаючи такі нутрицевтики. Також вже після місяця прийому вітамінів групи В медики зауважують зменшення кількості нападів головного болю.

Але нагадаємо, незважаючи на те, що нутрицевтики продаються без рецептів, їхнє застосування слід узгоджувати з лікарем!

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