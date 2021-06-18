Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Нужны ли детям добавки с лецитином – мнение доктора Комаровского

Сегодня, 16:00

Доктор Евгений Комаровский высказался о том, что дополнительный прием лецитина детям не обязателен. Почему педиатр так считает – в материале

Сам Комаровский не назначает лецитин своим пациентам
Сам Комаровский не назначает лецитин своим пациентам
Фото: Сегодня

Множество пищевых добавок, в том числе детских, рекомендуют сами врачи. Одна из таких – добавки с лецитином, жироподобным веществом с фосфолипидами (жирными кислотами). Нужны ли такие добавки взрослым, и тем более – давать ли детям добавки с лецитином или нет – на этот популярный родительский вопрос ответил в своем инстаграм-журнале детский врач высшей категории Евгений Комаровский.

Почему вообще речь зашла о лецитине?

Лецитин содержит триглицериды, органические вещества и как уже сказано – жирные кислоты. Родители, желая лучшего своим чадам, спросили известного педиатра, действительно ли лецитин так полезен для детей, как об этом говорят и пишут вокруг?

Читайте также:
Дефицит Омега-3 вредит сердцу: какие продукты и добавки помогут

Ведь полным-полно информации, что лецитин нужен и взрослым, а не только детям. А еще его нужно принимать будущим мамам во время беременности.

Что же советует доктор Комаровский?

Евгений Комаровский отмечает, что научных работ, которые бы доказали "огромную пользу лецитина", нет. И при приеме добавок с лецитином важно быть очень осторожными и соблюдать дозировку. Иначе есть риск не только пользы, а вреда: в процессе расщепления лецитина в кишечнике образуются вещества, способные навредить нашей сердечно-сосудистой системе. Такой риск возникает при передозировке лецитина. Впрочем, любой препарат при передозировке не принесет пользы, даже самые полезные витамины.

Вообще разобраться в изобилии, какие именно добавки или препараты действительно нужны для иммунитета и здоровья, родителям бывает непросто. Сам Комаровский отметил, что не назначает лецитин своим пациентам, а его семья тоже не принимает такие добавки.

Напомним, что ранее мы писали о советах Комаровского, если ребенок плохо ест.

А еще, помимо пищевых добавок, наполнят вас радостью и энергией в летние дни интересные события: ловите 10 креативных идей, которые сделают эту горячую пору незабываемое.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Ребенок часто бегает в туалет: доктор Комаровский объясняет, что это значит Как отличить настоящий мед от подделки – пошаговая инструкция Доктор Комаровский: как приучить ребенка есть полезную еду Доктор Комаровский назвал 5 новых трендов питания: что будем есть в будущем Чем водоросли полезны для печени и что лучше — еда или добавки
дети витамины Евгений Комаровский пищевые добавки
Реклама

Новости партнеров

Мисс Украина Леонила Гузь покрасовалась без одежды
Мисс Украина Леонила Гузь покрасовалась без одежды
42-летняя Ани Лорак устроила примерку самых горячих бикини
42-летняя Ани Лорак устроила примерку самых горячих бикини
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Как выглядела Ирина Билык до популярности. Её невозможно узнать
Как выглядела Ирина Билык до популярности. Её невозможно узнать

Популярные статьи

Сегодня, 14:31Events

Троицкая родительская суббота-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 11:47Психо

Уже совсем скоро: идеальная дата для загадывания желаний

Сегодня, 11:45Вкусно

3 рецепта для самых сочных овощей на костре

Вчера, 20:15Вкусно

Какое мясо больше всего подходит вам по знаку зодиака

Вчера, 20:00Звездно

Алла Пугачева пошла против российского шоу-бизнеса и спасла премию МУЗ-ТВ от провала

Вчера, 16:46No Stress

Куда поехать на Троицу-2021: 10 мест недалеко от Киева, которые стоит увидеть

Вчера, 16:03Звездно

Грег Чапкис продолжит дело отца: что известно о сыне легендарного хореографа

Вчера, 14:49Вкусно

Чем отличается таджикский плов от узбекского и как его приготовить на костре

Вчера, 11:06Вкусно

Как правильно варить уху на костре – 5 лайфхаков и рецепт

16 июняEvents

День летнего солнцестояния: главные обряды и ритуалы

16 июняЗдорово

Как отбелить зубы в домашних условиях и не испортить эмаль

16 июняЗвездно

Тина Кароль в топе за 33 тыс. грн от Louis Vuitton закупилась на рынке в Казахстане (фото)

16 июняВкусно

3 правила для тягучего и нежного маршмэллоу на костре

16 июняЗдорово

Что делать, если летом мучает аллергия, и есть ли шанс о ней забыть навсегда

16 июняВкусно

5 лучших праздничных блюд, которые нужно попробовать на Троицу

16 июняЗвездно

Василиса Фролова призналась, что забеременела после случайного секса со знакомым

Новости партнеров

Уход за тюльпанами: что делать, когда они отцвели
Уход за тюльпанами: что делать, когда они отцвели
Располневшая Могилевская поразила внешним видом и откровением
Располневшая Могилевская поразила внешним видом и откровением
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Эмили Ратаковски в микро-бикини выглядит провокационно
Эмили Ратаковски в микро-бикини выглядит провокационно
Финалистка "Холостяка" рассказала о сексе на проекте
Финалистка "Холостяка" рассказала о сексе на проекте
Экс-жена Андрея Богдана объяснила, почему хочет троих детей
Экс-жена Андрея Богдана объяснила, почему хочет троих детей
Названа самая пикантная черта человеческого характера
Названа самая пикантная черта человеческого характера
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять