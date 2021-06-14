Доктор Комаровський назвав 5 нових трендів харчування: що ми будемо їсти в недалекому майбутньому

Доктор Євген Комаровський розповів, що масло з водоростей, рослинні бургери і м'ясо ... цвіркунів скоро стануть нормою. У чому плюси такої їжі – в матеріалі

Деякі тренди харчування можуть здатися занадто ... неординарними Фото: Сьогодні

З кожним вдень з'являється все більше харчових трендів: деякі з них – просто данина моді, а ось інші дійсно обгрунтовані з точки зору здорового харчування , екології та економічної вигоди. Що чекає нас у недалекому майбутньому і чим доведеться харчуватися нашим дітям – розповів на своєму ютуб-каналі, дитячий лікар вищої категорії, лікар Євген Комаровський .

Чому взагалі виникають нові тенденції в харчуванні

Тренди в харчуванні постійно змінюються, і це нормально: колись люди перестали їсти сиру їжу і стали готувати на вогні. А на сьогодні еволюція вимагає все нових з економічної, екологічної та корисної для організму людини точки зору, рішень.

Незабаром бургери з рослинним м'ясом замість тваринного, стануть цілком звичними Фото: freepik.com

Деякі нові тренди харчування як більш екологічні, наприклад допомагають знизити одну з головних таких проблем – парниковий ефект. Так і більш раціональні в плані насичення людини корисними мікроелементами. Інше питання, що для багатьох деякі з них можуть здатися занадто ... неординарними.

ТОП-5 нових трендів харчування від доктора Комаровського

1. М'ясо комах. Уже зараз 2 мільярди людина у світі регулярно вживають комах в їжу. У них білків в 3 рази більше, ніж в яловичині і на думку Євгена Комаровського, такі тенденції харчування будуть поширюватися і далі. Учені в усьому світі активно обговорюють цей тренд, і вже зараз економічно і екологічно вигідним знайшли виробництво батончиків з ... цвіркунів!

2. Рослинна олія з водоростей. Незабаром гідну конкуренцію соняшниковій, оливковій та іншим оліям рослинного походження складе масло з водоростей. За своїми поживними якостями таке масло нітрохи не гірше за інших, а виробляти його – вигідніше і перспективніше.

3. Хермза – нова зернова культура. Євген Комаровський відзначає, що вже через 2 роки цей новий злак буде у всіх на слуху. За смаком і свої харчовим якостям ця злакова культура подібна пшениці. А плюс в тому, що рослина багаторічна, її не потрібно сіяти щороку, а коріння хермзи досягають 5-ти метрів. Це дозволить не тільки більш економічно вигідно вирощувати нову злакову культуру, а й зміцнювати грунт.

4. Штучне м'ясо – рано чи пізно вчені навчаться вирощувати окремі фрагменти тієї ж курки, наприклад. Це особливо обрадує еко-активістів, адже щодня в світі побивається 50 мільярдів курей, щоб нагодувати людство.

5. Рослинні бургери. Сучасні технології кулінарних обробок сої та інших бобових вже дозволяють виробляти рослинне м'ясо, за смаком практично не відрізняється від тварини.

Все це доведеться їсти нашим дітям: як зазначає Євген Комаровський, говорити з ними про це варто вже зараз.

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