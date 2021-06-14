Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Доктор Комаровський назвав 5 нових трендів харчування: що ми будемо їсти в недалекому майбутньому

Сьогодні, 12:30

Доктор Євген Комаровський розповів, що масло з водоростей, рослинні бургери і м'ясо ... цвіркунів скоро стануть нормою. У чому плюси такої їжі – в матеріалі

Деякі тренди харчування можуть здатися занадто ... неординарними
Деякі тренди харчування можуть здатися занадто ... неординарними
Фото: Сьогодні

З кожним вдень з'являється все більше харчових трендів: деякі з них – просто данина моді, а ось інші дійсно обгрунтовані з точки зору здорового харчування , екології та економічної вигоди. Що чекає нас у недалекому майбутньому і чим доведеться харчуватися нашим дітям – розповів на своєму ютуб-каналі, дитячий лікар вищої категорії, лікар Євген Комаровський .

Чому взагалі виникають нові тенденції в харчуванні

Тренди в харчуванні постійно змінюються, і це нормально: колись люди перестали їсти сиру їжу і стали готувати на вогні. А на сьогодні еволюція вимагає все нових з економічної, екологічної та корисної для організму людини точки зору, рішень.

Незабаром бургери з рослинним м'ясом замість тваринного, стануть цілком звичними
Незабаром бургери з рослинним м'ясом замість тваринного, стануть цілком звичними
Фото: freepik.com

Деякі нові тренди харчування як більш екологічні, наприклад допомагають знизити одну з головних таких проблем – парниковий ефект. Так і більш раціональні в плані насичення людини корисними мікроелементами. Інше питання, що для багатьох деякі з них можуть здатися занадто ... неординарними.

ТОП-5 нових трендів харчування від доктора Комаровського

1. М'ясо комах. Уже зараз 2 мільярди людина у світі регулярно вживають комах в їжу. У них білків в 3 рази більше, ніж в яловичині і на думку Євгена Комаровського, такі тенденції харчування будуть поширюватися і далі. Учені в усьому світі активно обговорюють цей тренд, і вже зараз економічно і екологічно вигідним знайшли виробництво батончиків з ... цвіркунів!

2. Рослинна олія з водоростей. Незабаром гідну конкуренцію соняшниковій, оливковій та іншим оліям рослинного походження складе масло з водоростей. За своїми поживними якостями таке масло нітрохи не гірше за інших, а виробляти його – вигідніше і перспективніше.

Читайте також:
Як знизити рівень холестерину харчуванням – 5 правил

3. Хермза – нова зернова культура. Євген Комаровський відзначає, що вже через 2 роки цей новий злак буде у всіх на слуху. За смаком і свої харчовим якостям ця злакова культура подібна пшениці. А плюс в тому, що рослина багаторічна, її не потрібно сіяти щороку, а коріння хермзи досягають 5-ти метрів. Це дозволить не тільки більш економічно вигідно вирощувати нову злакову культуру, а й зміцнювати грунт.

4. Штучне м'ясо – рано чи пізно вчені навчаться вирощувати окремі фрагменти тієї ж курки, наприклад. Це особливо обрадує еко-активістів, адже щодня в світі побивається 50 мільярдів курей, щоб нагодувати людство.

5. Рослинні бургери. Сучасні технології кулінарних обробок сої та інших бобових вже дозволяють виробляти рослинне м'ясо, за смаком практично не відрізняється від тварини.

Все це доведеться їсти нашим дітям: як зазначає Євген Комаровський, говорити з ними про це варто вже зараз.

Також раніше ми писали, які ТОП-7 продуктів ніколи не купить дієтолог.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Що їсти, аби запобігти старінню та зміцнити здоров'я Доктор Комаровський про чорну цвіль: чи варто її боятися і кому Доктор Комаровський розповів, як зібрати дитячу аптечку в дорогу Як уникнути кишкової інфекції: 5 кроків безпечного харчування Як почати раціонально харчуватися, щоб схуднути і бути здоровим
харчування Євген Коморовський тренды сезона зож
Реклама

Новини партнерів

Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото

Популярні статті

Сьогодні, 09:20Зірково

Молодша на 51 рік і багатша: що відомо про останню дружину Григорія Чапкіса

Сьогодні, 08:30Events

Всесвітній день донора крові: зустрічаємо свято дарування

Сьогодні, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 14 червня для всіх знаків зодіаку: Леви, вас чекає не день, а бомба!

Сьогодні, 00:45Зірково

Не стало Григорія Чапкіса: все про чотирьох дружин знаменитого хореографа

Вчора, 23:21Зірково

Помер хореограф Григорій Чапкіс

Вчора, 14:18Зірково

Каменських опублікувала фото без макіяжу і нарвалася на невдоволених фоловерів: Настя, будьте скромнішою

Вчора, 09:27Зірково

7 найнесподіваніших розлучень знаменитостей за останні півроку

Вчора, 08:47Зірково

Скандал з авто Подкопаєвої: юрист вважає, що машина може належати чиновнику

12 червняСмачно

Який сир підходить вам найкраще за знаком зодіаку

12 червняЗірково

Помер син Євгена Моргунова – Бувалого з комедій Леоніда Гайдая

12 червняЗірково

Подкопаєва заявила про крадіжку номерів її авто: нові подробиці скандалу з машиною, що переїхала каченят

12 червняЗірково

Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною: Наші дороги розійшлись

12 червняЗірково

Кейт Міддлтон носить браслет, який належав принцесі Діані (фото)

12 червняЗірково

alyona alyona засвітила груди на голій фотографії у ванні

11 червняСмачно

Харчо, солянка або вуха – який ви суп за знаком зодіаку

11 червняEvents

День батька-2021: коли відзначається і що означає свято

Новини партнерів

Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Рыбак показал девушку, с которой живет после "Холостячки"
Рыбак показал девушку, с которой живет после "Холостячки"
Дочь Михаила Ефремова о новом имени и операции по смене пола
Дочь Михаила Ефремова о новом имени и операции по смене пола
Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом
Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти