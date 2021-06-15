Як відрізнити справжній мед від підробки – покрокова інструкція

Ненатуральний мед, який впарюють недобросовісні продавці, вас не отруїть. Але користі від нього – нуль. Як відрізнити справжній мед від підробки – в матеріалі

Натуральний мед - джерело корисних для людини вітамінів і мікроелементів Фото: unsplash.com

Справжній бджолиний мед дуже корисний для здоров'я: але проблема в тому, що ми часто платимо гроші за підробку з цукру і крохмалю. Чому мед може стати рідкістю, чим корисний цей бурштиновий продукт і як відрізнити справжній бджолиний мед від підробки – в сюжеті Любові Кукли.

А які шкідливі фактори знищують бджіл і як знизити шкоду?

На жаль, але тенденція така, що зараз в Україні, навіть більше, в світі – масово гинуть бджоли. Володимир Стретович, президент "Спілки пасічників України" зазначає, що препарати, якими аграрії щедро зрошують поля проти паразитів, токсичні для бджіл. Через токсинів і поганих екологічних умов, змін клімату в Україні загинули близько 75% бджіл.

Через токсинів і поганих екологічних умов бджоли масово гинуть Фото: unsplash.com

У розвинених країнах проблему вирішують способом заборони препаратів, які є токсичними для бджіл. А натомість використовують препарати третього-четвертого класу токсичності, найменш шкідливі. У нас же обробляють препаратами першого / другого класу токсичності. Вирішити питання не так складно, щоб і аграріям урожай, і бджолам нектар, а бджолярам мед – є досить прості правила.

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Обробку полів треба робити між 21 годинами вечора і 5 годинами ранку. Коли бджола спить, коли вона не літає. А до ранку, коли ви це зробили з вечора, наприклад, вже в 9 або 10 ранку токсинів в повітрі не буде. Так ми зможемо менше шкодити бджолам і отримувати корисний якісний мед.

А чим корисний мед і чи можна на око відрізнити підроблений від справжнього?

Юлія Трофимчук, лікар-дієтолог зазначає, що натуральний мед містить багато корисних для здоров'я людини вітамінів і мікроелементів. Він багатий на вітаміни групи В, вітаміном А, С, К, а також корисними для організму людини сполуками, мікроелементами – кальцієм, калієм, залізом, йодом. Але відрізнити справжній мед від підробки не те що "на око", навіть на смак буває практично нереально.

Штучний мед дійсно існує, але це ніякий не мед, а цукровий сироп з крохмалем. Він звичайно вас не отруїть і не вб'є, але користі від такого продукту – нуль.

Як же бути впевненим, що цей замінник нам не втюхали під виглядом натурального меду? Якість меду можна визначити будинку за допомогою декількох простих прийомів:

Якщо хліб, опущений в мед, твердне – значить мед натуральний Фото: Сьогодні

1. Візьміть шматочок хліба і умочіть в мед . Якщо мед натуральний мед, то ваш хлібець затвердіє. Якщо з медом "хімічили", то хліб залишиться м'яким.

Якщо мед натуральний, то на папері залишиться слід, але сам мед не розтечеться Фото: Сьогодні

2. Наріжте кілька аркушів паперу (Альбомних білих) квадратами, капніть на такий лист краплю меду. Якщо мед натуральний, то від нього на папір піде волога, залишиться слід, але сам мед не розтечеться. А штучний мед буде розтікатися по паперу.

Справжній мед при нагріванні не змінить свого кольору Фото: Сьогодні

3. Папір з краплею меду на ній можна підпалити, тільки акуратно. Справжній мед при нагріванні не поміняє свого кольору. А якщо поміняє – то перед вами підробка.

Якщо вода з медом, в яку капнули йод, посиніла – це підробка Фото: Сьогодні

4. Також можна взяти ложку меду, розмішати в воді і капнути туди краплю йоду . Якщо вода посиніла – це підробка, оскільки синій колір води є реакцією йоду на крохмаль.

Нагадаємо, що раніше ми писали, чому мед не можна нагрівати.

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