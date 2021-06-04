Дефіцит Омега-3 шкодить серцю: які продукти і добавки допоможуть

Омега-3 кислоти потрібні не тільки для краси шкіри і волосся. Якщо в організмі недолік цих амінокислот, то страждають судини і зростає ризик інфаркту

Швидко заповнити дефіцит Омега-3 допоможуть харчові добавки Фото: unsplash.com

Суха шкіра, ламке та мляве волосся, швидкий занепад сил – ці ознаки вказують на недолік в організмі поліненасичених жирних кислот. Але дефіцит Омега-3 також небезпечний для серцево-судинної системи: результати нового дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients .

Чим корисні Омега-3 для серця і судин

Омега-3 – потужний антиоксидант, який не дозволяє кисню (вірніше його активним формам) руйнувати мембрани клітин. Цього разу вчені досліджували роль поліненасичених жирних кислот, як можливість профілактик захворювань серця і судин. Показники здоров'я відстежили у добровольців від 30 до 74 років, які вже мали ряд проблем з серцем. І з'ясували, що для зниження ризику інфарктів та інших захворювань серця, достатня кількість Омега-3 має бути в мембранах еритроцитів.

Це червоні кров'яні тільця, які відповідають за перенесення кисню з легенів в інші тканини і органи тіла. Медики з'ясували, що додаткове вживання поліненасичених жирних кислот допомагає знизити шкідливий холестерин, запальні маркери, поліпшити стан серця при аритмії (порушення серцевого ритму). І навпаки, при дефіциті в мембранах еритроцитів Омега-3 кислот спостерігалося погіршення здоров'я добровольців, особливо зросли ризики інфаркту і спостерігалося підвищення шкідливого холестерину. Але як Омега-3, так і інші вітамінні комплекси і добавки потрібно вживати правильно.

А як краще наситити організм Омега-3 кислотами?

Добровольці вживали продукти, багаті Омега-3 і харчові добавки. Зазначається, що свіжа морська риба, не менше 250 грам в тиждень, допомагає знизити кількість шкідливого холестерину не гірше, ніж капсули з риб'ячим жиром.

Омега-3 кислотами особливо багата морська риба, волоські горіхи і лляне масло Фото: Depositphotos

Лідери з продуктів за вмістом поліненасичених жирних кислот, крім жирної морської риби (в тому числі і доступних анчоусів, скумбрії, тунця, оселедця) – морепродукти, морські водорості, олія льону, авокадо, волоські горіхи. З препаратів – найбільш ефективні харчові добавки з Омега-3 саме в формі тригліцеридів.

Нагадаємо, що раніше ми писали, що Омега-3 і інші вітаміни корисні для зору.

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