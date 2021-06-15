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Доктор Комаровський: як привчити дитину їсти корисну їжу

Сьогодні, 08:30

Доктор Євген Комаровський розповів про основні помилки батьків у харчуванні дітей. Щоб дитина їла овочі, потрібно самим подавати приклад і зацікавити малюка

Щоб діти їли фрукти і овочі, батьки повинні бути їм прикладом
Щоб діти їли фрукти і овочі, батьки повинні бути їм прикладом
Фото: Сьогодні

Дитина відмовляється їсти моркву або яблуко, але вимагає цукерку або солодку газовану воду? По-перше, батькам варто задуматися, хто "відкрив" ці самі цукерки та інші шкідливі продукти для малюка. Як привчити дітей їсти корисну їжу, розповів в своєму інстаграм-журналі дитячий лікар вищої категорії, лікар Євген Комаровський.

Які помилки батьків у харчуванні дітей – чого не треба робити

Як зробити так, щоб дитина їла їжу, яку ми вважаємо корисною, а вона ні? Але задумайтеся, що спочатку ми самі створюємо малюкові вибір між корисною і не корисною їжею. Адже шкідливі продукти ми, батьки, самі приносимо до дому. А ще з кращих спонукань нагодувати своє чадо корисною їжею, робимо помилки:

  • Основна помилка – намагатися засунути в дитини великий "шматок користі", тобто велику порцію незнайомого йому або нелюбимого продукту. Але привчати малят до нової їжі потрібно поступово. Можна дати шматочок, тим більше, якщо дитина пробує цей продукт в перший раз. Нехай в його улюбленому супі плаває один маленький шматочок брокколі, наприклад, потім вже два і так далі.
  • Давайте дитині можливість вибирати самостійно. Особливою різниці між шматочком буряка і моркви в плані користі, немає. Але важливо дати маляті право самостійного вибору. Наріжте моркву часточками, кружальцями, буряк – квадратиками і дайте дитині право вибрати самому, що він хоче з'їсти.
Взагалі, з малих років дитини потрібно залучати до процесу вибору, приготування їжі та безпечної поведінки на кухні.

У розвинених країнах дуже велика увага приділяється вихованню дітей саме в плані безпеки на кухні. У дитячих садах навіть є кімнати, де малюків вчать мити посуд, включати мікрохвильовку, плиту, готувати нехитрі страви. Візьміть собі це на замітку.

А як краще зацікавити дитину їсти корисну їжу?

Беріть маля з собою в магазин, говорить про те, як важливо його допомога, просить вибрати ту чи іншу морквину, помідор і інші овочі, які він хотів би спробувати. Важливо не тільки разом з малюком готувати їжу, але і залучати його сервірувати стіл, подавати їжу. Коли дитина сама проходить через процес приготування, сервіровки, потім зізнатися самому собі, що вона приготувала несмачне і відмовитися це єсти – буде складно. Взагалі дитина для повноцінного харчування повиннна отримувати 5 порцій овочів і фруктів на день .

Порція – це та кількість, що міститься в долоньці дитини, а не те, що мама або тато поклали у тарілку. З віком дитини розмір порцій буде змінюватися, так як зростає він і розмір його долоні теж збільшується.

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Як зацікавити ще більше їсти овочі, які малюки люблять менше, ніж фрукти? Максимально прикрашати тарілку, красиво розкладаючи овочі, вирізаючи з них фігурки. Пам'ятайте, якщо дитина каже "я це не хочу" по відношенню до нового продукту – це нормальний процес заперечення. Але головне, дитина повинна бачити, що ці ж продукти їдять батьки.

Привчайте дитину до нових продуктів поступово, даючи потроху
Привчайте дитину до нових продуктів поступово, даючи потроху
Фото: freepik.com

Тому потрібно бути дитині прикладом, заохочувати, розповідати цікаві історії про корисну їжу, разом дивитися фільми або мультики на цю тему. Якщо дитину складно привчити їсти корисну їжу, то швидше за все у батьків на це не вистачає часу і винахідливості.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лікар Комаровський назвав нові тренди харчування.

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