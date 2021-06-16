Доктор Комаровський: що робити, якщо однорічний малюк погано їсть і не набирає вагу

Євген Комаровський розповів, що проблеми з апетитом у діток, особливо недоношених, часто бувають у віці від року до двох. Як бути батькам – в статті

У віці від року до двох все діти починають гірше їсти, і менше набирати вагу Фото: Сьогодні

Народження малюка, особливо недоношеного, вимагає від батьків багато сил і терпіння. У віці від року до двох всі діти починають гірше їсти, і менше набирати вагу. Чи варто годувати таку дитину додатково і як бути, розповів в своєму інстаграм-журналі дитячий лікар вищої категорії Євген Комаровський. Також улюблений багатьма популярний лікар пояснив, що не варто лякатися, якщо однорічний малюк став повільніше набирати вагу.

Якщо недоношена однорічна дитина погано їсть, що робити?

Маленькі діти, навіть доношені, далеко не завжди з захопленням сприймають нову їжу або хочуть їсти самостійно. А у малюків, які народилися раніше терміну, нервова система більш незріла. Тому з ними не варто вдаватися до різних педагогічним методам, вони не допоможуть, а навпаки – можуть нашкодити.

Вихід – чекати, поки дитина "переросте", але не забувати постійно пропонувати малюкові різну їжу, красиво її оформляти, експериментувати зі кольором їжі і так далі. Уважайте, в який час дня і до якої їжі дитина проявляє більше інтересу, а коли – менше. Головне тут час і терпіння батьків.

А якщо малюк перестав набирати вагу, що робити?

Часто батьки, особливо мами після того, як карапузові виповнюється рік, зауважують наступне: він перестає набирати вагу. У віці малюка від року до двох такі проблеми починаються часто, не лякайтеся.

Далеко не всі батьки в курсі, що за перший рік життя дитина потроює свою початкову вагу і додає близько 25 см зросту. А в подальшому так швидко малюк більше не росте. Але батьки дуже швидко звикають, що в перший рік життя дитина так швидко зростає, і чекають того ж надалі. Заспокойтеся, в середньому після досягнення однорічного віку дитина додає не більш 6 см на рік.

Батьки швидко звикають, що в перший рік життя дитина швидко росте Фото: Unsplash

Буває, що дитина не додає вагу вже 3 місяці, але на огляді у педіатра всі показники відповідають нормам розвитку. Це означає, що раніше дитина набирала більше ваги, ніж потрібно. Якщо показники здоров'я і розвитку дитини в межах норми, то не хвилюйтеся і залиште його в спокої.

Нагадаємо, раніше ми писали, як привчити дитину їсти корисну їжу .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися