Як швидко схуднути і зміцнити серце: медики назвали ефективну дієту
Знизити зайву вагу і разом з ним – шкідливий холестерин, допоможе дієта з високим вмістом вуглеводів і низьким вмістом жирів. Подробиці – в дослідженні
Якщо вас засмучують зайва вага, гіпертонія і підвищений холестерин – спробуйте змінити раціон: вуглеводних продуктів в ньому має бути більше, а жирів – менше. До такого висновку прийшла група вчених із США і Південної Кореї: результати дослідження опубліковані в журналі Nutrients .
Дослідники вивчали харчування добровольців, у яких були проблеми із зайвою вагою, з серцем і судинами. І всі вони не дружили зі спортом і вели пасивний спосіб життя. Так, високовуглеводна дієта допомогла знизити рівень шкідливого холестерину, знизити окислювальний стрес. Що привело до звуження ендотеліальних судин і, отже, зниження підвищеного артеріального тиску.
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Крім цього учасникам дослідження ужалось схуднути, причому чоловіки втратили більше зайвих кілограмів, ніж жінки. Медики відзначають, що найбільшого ефекту в плані схуднення і поліпшення показників здоров'я серцево-судинної системи вдалося домогтися тим, хто поєднував таке харчування з фізичною активністю.
На швидкі (прості) вуглеводи – цукор, солодощі, солодкі газовані напої звичайно ні, а на повільні (складні) вуглеводи – так. Вони повільніше розщеплюються і не підвищують цукор в крові. Для людей із зайвою вагою і проблемами в роботі серця і судин така дієта підходить через те, що людина починає замінювати жирну їжу вуглеводною. Крохмалиста вуглеводна їжа позбавляє від почуття голоду, відповідно людина скорочує споживання зайвих калорій.
Надлишку ж білкової їжі людям із зайвою вагою і захворюваннями серцево-судинної системи рекомендується уникати, оскільки білки перетравлюються досить довго і вимагають від організму додаткових зусиль. Після великої кількості білкової їжі важче засвоюються харчові волокна (клітковина) і вуглеводи. Разом з тим кількість складних вуглеводів не повинна перевищувати четвертої частини раціону, також необхідно їсти достатньо овочів, фуктов і зелені.
У яких же продуктах багато складних вуглеводів? Це крупи, макарони твердих сортів, цільнозерновий хліб, бобові, насіння, горіхи, з овочів – зелень, капуста брокколі, білокачанна, перець болгарський, помідори. Не забувайте про сезонні полуницю, черешню, інші ягоди.
Також пам'ятайте, що перш ніж сісти на будь-яку дієту, потрібно проконсультуватися з лікарем!
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