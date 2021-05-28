Як швидко схуднути і зміцнити серце: медики назвали ефективну дієту

Знизити зайву вагу і разом з ним – шкідливий холестерин, допоможе дієта з високим вмістом вуглеводів і низьким вмістом жирів. Подробиці – в дослідженні

Високовуглеводна дієта допомагає схуднути при проблемах із серцем і судинами Фото: unsplash.com

Якщо вас засмучують зайва вага, гіпертонія і підвищений холестерин – спробуйте змінити раціон: вуглеводних продуктів в ньому має бути більше, а жирів – менше. До такого висновку прийшла група вчених із США і Південної Кореї: результати дослідження опубліковані в журналі Nutrients .

У чому ж переваги такого харчування?

Дослідники вивчали харчування добровольців, у яких були проблеми із зайвою вагою, з серцем і судинами. І всі вони не дружили зі спортом і вели пасивний спосіб життя. Так, високовуглеводна дієта допомогла знизити рівень шкідливого холестерину, знизити окислювальний стрес. Що привело до звуження ендотеліальних судин і, отже, зниження підвищеного артеріального тиску.

Крім цього учасникам дослідження ужалось схуднути, причому чоловіки втратили більше зайвих кілограмів, ніж жінки. Медики відзначають, що найбільшого ефекту в плані схуднення і поліпшення показників здоров'я серцево-судинної системи вдалося домогтися тим, хто поєднував таке харчування з фізичною активністю.

Але ж дієтологи не рекомендують налягати на вуглеводи?

На швидкі (прості) вуглеводи – цукор, солодощі, солодкі газовані напої звичайно ні, а на повільні (складні) вуглеводи – так. Вони повільніше розщеплюються і не підвищують цукор в крові. Для людей із зайвою вагою і проблемами в роботі серця і судин така дієта підходить через те, що людина починає замінювати жирну їжу вуглеводною. Крохмалиста вуглеводна їжа позбавляє від почуття голоду, відповідно людина скорочує споживання зайвих калорій.

Повільні вуглеводи в крупах або бобових слід поєднувати з овочами та фруктами Фото: freepik.com

Надлишку ж білкової їжі людям із зайвою вагою і захворюваннями серцево-судинної системи рекомендується уникати, оскільки білки перетравлюються досить довго і вимагають від організму додаткових зусиль. Після великої кількості білкової їжі важче засвоюються харчові волокна (клітковина) і вуглеводи. Разом з тим кількість складних вуглеводів не повинна перевищувати четвертої частини раціону, також необхідно їсти достатньо овочів, фуктов і зелені.

Таке харчування – всього лише тимчасова дієта для схуднення і поліпшення роботи серця і судин, а не постійний раціон.

У яких же продуктах багато складних вуглеводів? Це крупи, макарони твердих сортів, цільнозерновий хліб, бобові, насіння, горіхи, з овочів – зелень, капуста брокколі, білокачанна, перець болгарський, помідори. Не забувайте про сезонні полуницю, черешню, інші ягоди.

Також пам'ятайте, що перш ніж сісти на будь-яку дієту, потрібно проконсультуватися з лікарем!

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як швидко схуднути в ногах.

А ще важливо не забувати піклуватися про свій емоційний здоров'я, робити приємне собі і близьким. Допоможе вам в цьому наш календар подарунків на всі свята травня , в якому можна зловити цікаву ідею для презенту.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися