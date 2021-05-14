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Як зрозуміти, що пора худнути і навіщо

Сьогодні, 16:00

Не тільки любов до фастфуду, а ще поганий настрій ведуть до ожиріння. Чи треба худнути, якщо округлості невеликі і коли вага може нашкодити – розповів реабілітолог

Надлишкова зайва вага призводить до безлічі хвороб
Надлишкова зайва вага призводить до безлічі хвороб
Фото: unsplash.com

Чим ближче літо, тим гостріше для багатьох з нас постає питання схуднення: не за горами пляжний сезон і час улюблених легких суконь. Але чи дійсно проблема зайвої ваги не надумана , як зрозуміти, що кілограми дійсно зайві і що потрібно врахувати, щоб після схуднення зайва вага не поверталася – допоміг розібратися професор кафедри ерготерапії і фізіотерапії Національного університету фізичного виховання і спорту України, реабілітолог Олексій Ніканоров .

Олексій Ніканоров
Олексій Ніканоров
Фото: пресслужба

Зайва вага – дійсно глобальна проблема?

У нашій країні культура здорового харчування стала популярною відносно недавно, більшість людей продовжує їсти шкідливу їжу або сам раціон не збалансований. Звідси і проблема зайвої ваги, навіть ожиріння. Взагалі ожиріння стало епідемією не тільки в Україні, а в усьому світі – на цю проблему постійно наголошує Всесвітня організація охорони здоров'я.

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Саме надмірна зайва вага призводить до безлічі хвороб, не кажучи вже про те, що зайві кілограми заважають нам рухатися або надіти улюблений одяг. Нас закликають худнути, пропонують різні марафони по прискореному схудненню або харчування для спалювання ваги. Але без визначення точної причини ваших зайвих кілограмів схуднути і утримати вагу буде неможливо.

А хіба основна причина ожиріння – не переїдання?

Безумовно, якщо жирові відкладення ростуть, то ви перестаралися з їжею і напоями. Тобто, харчуючись не збалансовано та переїдаючи, людина із зайвою вагою отримує набагато більше енергії, ніж витрачає. Раціональне харчування і фізична активність – основна запорука того, щоб не набирати вагу.

Тобто якщо ваш раціон збалансований, ви не тільки не їсте шкідливі продукти, а й дотримуєтеся культуру здорового харчування (снідаєте, що не наїдаєтеся перед сном, не терпіть голод і т.д.), то вага буде в нормі.

Однак неправильне харчування – не єдина основна проблема, через яку люди повніють. Набрати вагу можна через:

  1. генетичної схильності,
  2. погану екологію,
  3. порушення обміну речовин,
  4. стреси, емоційні потрясіння,
  5. сидяча робота і пасивний спосіб життя,
  6. зміни гормонального фону і вікові зміни, особливо у жінок.

Також сприяють набору зайвої ваги втома, перезбудження, депресія, апатія і поганий настрій в цілому.

Тобто психологічні причини теж заважають нам бути стрункими?

Ще як, адже зайва вага і ожиріння, викликані психологічними причинами, важче піддаються лікуванню. Якщо людина емоційно стабільна, а погладшала з віком, то схуднути їйнабагато легше, ніж тому, хто набрав кілограми на стресі або в стані депресії.

Зайва вага, набраний через депресію або стресу, скинути складніше
Зайва вага, набраний через депресію або стресу, скинути складніше
Фото: Depositphotos

У будь-якому випадку визначити справжню причину зайвої ваги, підібрати індивідуальну ефективну схему схуднення здатний тільки фахівець. Адже чим більше у нас зайвих кілограмів, тим важче з ними розпрощатися.

А як самому зрозуміти, наскільки вага далекий від норми?

Самому "прикинути", наскільки ви перебрали або навпаки – недобрали в масі тіла в середньо можна за простою формулою:

Зрост (в см) – 100 – 5 кг

Наприклад, при зрості 175 см доросла людина повинна важити не більше 70 кг.

Така формула може бути застосована, якщо ваш зріст вище 160 см. При цьому зважуватися потрібно без верхнього одягу, а зрост вимірювати босоніж.

Якщо вага більше не більше ніж на 10% від норми, то таку різницю людина практично не відчуває. І негативно вплинути на здоров'я людини така вага не може. Але коли вага вище більш ніж на 10% від норми, то з кожним зайвим кілограмом ви ризикуєте заробити проблеми з суглобами, захворювання судин і серця, особливо підвищений тиск (гіпертонію), цукровий діабет другого типу, порушення обміну речовин. А всі ці проблеми, на жаль, дуже часто призводять до ранньої смертності. Тому саме час оцінити, наскільки ваша вага може нашкодити здоров'ю і знайти в собі сили почати з нею боротися!

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що надмірний сон теж сприяє набору зайвої ваги .

А ще важливо не забувати підтримувати емоційне здоров'я і створювати гарний настрій собі і рідним, в цьому вам допоможуть подарунки: ловить ідеї цікавих презентів на найпопулярніші свята травня в нашому календарі подарунків.

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