Чому зайва вага небезпечна ще до материнства і чи треба худнути вагітним

Чим більше вага до вагітності, тим вище ймовірність проблем у майбутньої мами. Чому важливо стежити за вагою до, під час і після вагітності – відповідь гінеколога

Зайва вага, набрана задовго до вагітності, може створити проблеми мамі і малюкові Фото: Depositphotos

"Готуй сани влітку" – ця приказка актуальна для будь-якої жінки, яка ще не має дітей, але планує стати мамою, а зайві кілограми у неї вже є. Чому жінці потрібно стежити за своєю вагою , якщо вагітність у неї тільки в планах, чи можна безконтрольно повніти вже в "цікавому положенні" і чи припустимо вагітним сидіти на дієтах – розібратися допомогла акушер-гінеколог вищої категорії, фахівець УЗД-діагностики Жанна Ткаченко .

Жанна Ткаченко Фото: пресслужба

А навіщо задовго до вагітності стежити за вагою?

Підтримувати вагу в нормі добре не тільки тим, хто збирається мати дітей: адже зайві кілограми не тільки заважають нам надіти улюблені бікіні або плаття, а ще призводять до проблем з серцем, судинами, суглобами і так далі. А для жінки, яка в майбутньому хоче стати мамою, важливо знати, що те, скільки вона набере під час вагітності, і як швидко вага прийде в норму після пологів, залежить від того, скільки вона важила до вагітності.

Коли ж ви вирішите зачати дитину або незапланована вагітність стане приємним сюрпризом, худнути буде небезпечно. Втім, так само, як і продовжувати майбутній мамі безконтрольно набирати вагу.

А чим небезпечна зайва і навпаки – недостатня вага під час вагітності?

Гінекологи не дарма постійно звертають увагу майбутніх мам на те, що вони недостатньо набрали вагу або навпаки – перестаралися. Під час вагітності важливо набрати рівно стільки, скільки допоможе успішно виносити і народити здорового малюка, а не навпаки. Проблема в тому, що в цей період харчові звички жінки сильно змінюються. Одні жінки починають ні в чому собі не відмовляти і вже тільки після пологів помічають, що наїли багато зайвих кіло, від яких буде складно позбутися. А інші навпаки, посилено стежать за своїм харчуванням і навіть сідають на дієту.

Вагітним небезпечно як перебирати з вагою, так і недобирати її Фото: Depositphotos

І те, і інше – небезпечно! Тому що якщо майбутня мама набере недостатньо ваги, то це загрожує затримками в розвитку майбутнього малюка. А зайва вага під час вагітності провокує набряки, варикоз, підвищення кров'яного тиску, розвиток діабету. Це не тільки створює проблеми зі здоров'ям мами, а також може ускладнити вагітність, майбутні пологи і негативно вплинути на ендокринну систему майбутньої дитини.

Добре, як же зрозуміти ще до вагітності, що з вагою проблеми?

За індексом маси тіла (ІМТ):

ІМТ=вага (кг): рост2 х (м2)

Наприклад: якщо ваш ІМТ вийшов менше числа 18,5, то означає, що вага недостатня. Якщо ІМТ від 18,5 до 24 одиниць – ваша вага в нормі. Коли ІМТ виходить від 24 до 20 одиниць – це вже надлишок ваги. Ну і ІМТ вище 30 одиниць – ожиріння.

Приклад конкретного обчислення:

До того, як завагітніти, жінка важила 60 кг, а її зрост скаладє 172 см. Її ІМТ дорівнює 60:1,72х2=20,3 одиниці, тобто в нормі (норма, нагадаємо, від 18,5 до 24 одиниць). Жінці з таким ростом і вагою при вагітності оптимально можна набирати від 11 до 15 кг.

А як зрозуміти, скільки можна набрати за вагітність?

В середньому, за першу половину вагітності майбутня мама набирає 40% "зайвої" ваги, а решта 60% – в другу половину. І близько 35% набраного жінкою ваги – це вага малюка (безпосередньо ближче до пологів).

Якщо ви хочете вже зараз зрозуміти, скільки можна буде набрати при вагітності, допоможе знову ж ІМТ:

При нестачі ІМТ (менше 18,5) жінка може набирати від 12 до 16 кг, при надлишку ІМТ (25-29,9) вага вже зайва, набрати можна від 7 до 11 кг за вагітність, а коли ІМТ більше 30 одиниць, то набір ваги майбутньою мамою більше, ніж 9 кг вже небезпечний.

Тому почати стежити за свої вагою важливо задовго до того, як планувати вагітність. І якщо виникають питання, незрозумілі ситуації – не зволікати з візитом до лікаря!

Нагадаємо, що раніше ми писали про міфи про УЗД і вагітність, які досі живі.

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