Чи можна схуднути, якщо ходити по сходах
Чи існує простий спосіб привести в форму м'язи ніг, сідниці і скинути зайві кілограми? Так, потрібно частіше ходити сходами, радить фізичний терапевт
Як схуднути або залишатися у формі, коли немає часу на спортзал, та й абонементи "кусаються" в ціні? Відповідь – використовуйте підручні засоби, які вам не коштуватимуть нічого. Якщо почати частіше підніматися сходами, то можна не тільки схуднути, але і можливо дошагати до фігури своєї мрії . Чи правда це і як правильно ходити сходами, – розповів фізичний терапевт Данило Якубовський.
Пам'ятаєте, якої популярності в свій час досягла степ-аеробіка, коли навколо однієї сходинки розвинулася ціла фітнес-індустрія? Сенс в тому, що в цій активності вправи виконуються за допомогою степ-платформи, спеціального піднесення, на яке людина піднімається і з якого опускається. Ця мода зацікавила навіть дослідників, одні з них з'ясували, що за допомогою таких кроків можна не тільки привести тіло в порядок, але і знизити свій гнів, подолати депресію. Сходинки, які є в кожному будинку – теж хороша альтернатива, до того ж безкоштовна.
Якщо ходити по сходах, то можна швидше схуднути – адже при такому навантаженні ви спалите більше калорій, ніж при звичайній ходьбі. Якщо ще правильно харчуватися і розробити індивідуальну схему занять (а в цьому допоможе фахівець), то скидання зайвих кіло піде швидше.
Також ходьба по сходах допоможе привести в порядок тонус м'язів на ногах, підтягнути сідниці і стегна. Бо м'язи ніг, стегон і сідниць активно задіяні при ходьбі по сходах: достатньо 15 хвилин присідань і пересування по східцях. І результат не змусить себе довго чекати, тільки тренування повинні бути комплексними і регулярними.
Питання індивідуальний, оскільки слід врахувати біомеханіку стоп, колін, їх стан, були чи не були отримані травми.
Якщо ви піднімаєтеся або спускаєтеся сходами, і це викликає біль в стопах або колінах – не тягніть з візитом до лікаря і не навантажувайтеся. Але навіть здоровій людині корисніше саме підйом вгору по сходах, а не спуск. Оскільки при підйомі ви змушені рухатися не лінійно, проти гравітації і так ви витрачаєте на 50% більше енергії, переносячи вагу тіла з кожним кроком.
Колінний суглоб теж більш стабільний при підйомі по сходах, це обумовлюється напругою передньої і задньої груп м'язів стегна. У будь-якому випадку, щоб скласти індивідуальний графік тренувань, потрібен фахівець.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як схуднути без спортзалу .
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