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Чи можна схуднути, якщо ходити по сходах

Сьогодні, 08:00

Чи існує простий спосіб привести в форму м'язи ніг, сідниці і скинути зайві кілограми? Так, потрібно частіше ходити сходами, радить фізичний терапевт

Ходити вгору по сходах корисно: можна схуднути і підкачати м'язи
Ходити вгору по сходах корисно: можна схуднути і підкачати м'язи
Фото: unsplash.com

Як схуднути або залишатися у формі, коли немає часу на спортзал, та й абонементи "кусаються" в ціні? Відповідь – використовуйте підручні засоби, які вам не коштуватимуть нічого. Якщо почати частіше підніматися сходами, то можна не тільки схуднути, але і можливо дошагати до фігури своєї мрії . Чи правда це і як правильно ходити сходами, – розповів фізичний терапевт Данило Якубовський.

Данило Якубовський
Данило Якубовський
Фото: пресслужба

Пам'ятаєте, якої популярності в свій час досягла степ-аеробіка, коли навколо однієї сходинки розвинулася ціла фітнес-індустрія? Сенс в тому, що в цій активності вправи виконуються за допомогою степ-платформи, спеціального піднесення, на яке людина піднімається і з якого опускається. Ця мода зацікавила навіть дослідників, одні з них з'ясували, що за допомогою таких кроків можна не тільки привести тіло в порядок, але і знизити свій гнів, подолати депресію. Сходинки, які є в кожному будинку – теж хороша альтернатива, до того ж безкоштовна.

І чим допоможе ходьба сходами?

Якщо ходити по сходах, то можна швидше схуднути – адже при такому навантаженні ви спалите більше калорій, ніж при звичайній ходьбі. Якщо ще правильно харчуватися і розробити індивідуальну схему занять (а в цьому допоможе фахівець), то скидання зайвих кіло піде швидше.

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Також ходьба по сходах допоможе привести в порядок тонус м'язів на ногах, підтягнути сідниці і стегна. Бо м'язи ніг, стегон і сідниць активно задіяні при ходьбі по сходах: достатньо 15 хвилин присідань і пересування по східцях. І результат не змусить себе довго чекати, тільки тренування повинні бути комплексними і регулярними.

А правда, що ходити сходами краще, ніж бігати?

Питання індивідуальний, оскільки слід врахувати біомеханіку стоп, колін, їх стан, були чи не були отримані травми.

Безпечніше, ніж біг, може бути спокійний підйом, без стрибків, швидкого бігу сходами, – знову ж таки важливо знати і розуміти свої особливості здоров'я.

А як правильно ходити сходами і кому це небезпечно?

Якщо ви піднімаєтеся або спускаєтеся сходами, і це викликає біль в стопах або колінах – не тягніть з візитом до лікаря і не навантажувайтеся. Але навіть здоровій людині корисніше саме підйом вгору по сходах, а не спуск. Оскільки при підйомі ви змушені рухатися не лінійно, проти гравітації і так ви витрачаєте на 50% більше енергії, переносячи вагу тіла з кожним кроком.

Сходами корисніше розмірено підніматися, а не бігати
Сходами корисніше розмірено підніматися, а не бігати
Фото: unsplash.com

Колінний суглоб теж більш стабільний при підйомі по сходах, це обумовлюється напругою передньої і задньої груп м'язів стегна. У будь-якому випадку, щоб скласти індивідуальний графік тренувань, потрібен фахівець.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як схуднути без спортзалу .

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