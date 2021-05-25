Як схуднути в ногах швидко і ефективно: ТОП-5 порад

Дізнайтеся, як швидко схуднути в ногах у домашніх умовах

В яких знаків зодіака стальний характер Фото: freepik.com

Як схуднути в ногах і стегнах? А ще на сідницях і трохи на животі? Таке питання постає перед багатьма жінками буквально відразу після бурхливих і тривалих застіль, свят, походів у гості, вживання солодощів. До цього списку також додався режим карантину з самоізоляцією і робота з дому, коли і виходити особливо немає потреби. Тому пропонуємо худнути разом, використовуючи наші корисні поради у цій нелегкій справі.

Перед тим як почати худнути в ногах, ви повинні усвідомити для себе просту істину

Не вийде худнути виключно локально, в якомусь одному місці – ногах чи стегнах. Доведеться скидати вагу і повертати стрункість всьому тілу.

Для початку, представимо вашій увазі правила, які допоможуть загалом схуднути і не набирати вагу ще більше, ніж вже є. Про них розповіла фітнес-тренер Аніта Луценко в своєму Instagram.

Уникати надмірного споживання червоного м'яса, картоплі, обробленої їжі, масла, солодощів та десертів.

Лягати спати в той же день, коли і прокинулися (до 12 години ночі). Спати щоночі сім-вісім годин (і бажано не більше).

Дивитися телевізор не більше однієї години на день. Перегляд ТВ і поправлення пов'язані безпосередньо. Більше поганої їжі потрапляє в організм людини під час перегляду.

Приділяти не менше 150 хвилин на тиждень аеробним вправам "помірно високої" інтенсивності. І це найкорисніше, що ви взагалі можете зробити саме для здоров'я.

Замінити напої з цукром на воду.

На тиждень дві-чотири години мати чистої ходьби. Актуально для тих, у кого є авто.

Дотримуватися помірності при споживанні алкоголю. Він сильно додає калорійності раціону і підвищує апетит.

Виконувати силові вправи не менше двох разів на тиждень.

А тепер поговоримо про хитрощі, які допоможуть схуднути в ногах і стегнах

Правильна дієта

Якщо ви прагнете схуднути в ногах, то важливо зосередитися на спалюванні підшкірного жирового прошарку і боротьбі з целюлітом, який якраз і атакує ноги, стегна та сідниці.

Для цього виберіть будь-яку білкову дієту, наприклад, дієту Дюка, кремлівську або палео-дієту. Такий спосіб харчування добре насичує організм, допомагає боротися з жагою до солодкого, а також компенсує витрати білка в м'язах під час тренувань і сприяє формуванню нової мускулатури.

Правильне харчування важливе завжди Фото: freepik.com

Але не перестарайтеся, харчуючись виключно їжею з низьким вмістом вуглеводів, оскільки вона несе в собі серйозний ризик для здоров'я, пов'язаний із порушенням метаболізму, а також дефіцитом поживних ресурсів для головного мозку і нервової системи.

Ваша дієта повинна бути збалансованою. При цьому відмовтеся від солодкого, мучного, випічки, заснованої на рафінованих продуктах – олії, цукрі, а також круп, фастфуду, попкорну, чіпсів та інших джерел гідрогенізованих жирів і калорійних напівфабрикатів.

Хитрість, як схуднути в ногах і сідницях. Візьміть собі за правило, як тільки ваша рука потягнулася за шкідливим продуктом, наприклад, булочкою або печивом, зробіть 20 присідань. Так ви відпрацюєте зайві непотрібні калорії і налаштовані на дисципліну і спорт.

Фізкультура

Отже, ми від дієти плавно перейшли до занять фізкультурою. Для всього організму в цілому і для ніг зокрема дуже корисно ходити пішки. Це найпростіше і посильне навантаження, яке допоможе тримати в тонусі м'язи стегон і ніг.

Дуже корисним і дієвим для схуднення є плавання в басейні – така діяльність добре стимулює мускулатуру ніг.

І плавання, і ходьба – це аеробні навантаження, в процесі яких організм отримує енергію з кисню: глюкоза окислюється, жир спалюється швидше, настрій помітно поліпшується, ефект регулярних тренувань багаторазово зростає.

Як схуднути в ногах Фото: pixabay

Буквально тиждень-другий активних прогулянок пішки на свіжому повітрі дозволить вам відчути помітний ефект і схуднення в ногах і стегнах.

Також корисні для схуднення ніг щоденні фітнес-тренування протягом 15-30 хвилин: присідання, махи ногами, стрибки зі скакалкою, біг на місці, їзда на велосипеді тощо. Однак, займаючись спортом, не перестарайтеся з навантаженням, оскільки тоді ваші ноги накачають м'язову масу, але мати худий вигляд вже не будуть.

Питний режим

Зайва вага, яка накопичилася в стегнах і ногах у жінок, проявляється у вигляді целюліту. Зневоднення тканин може призвести до того, що "апельсинова шкірка" стає більш помітною. Тому важливо скорегувати свій питний режим.

Як схуднути в ногах вище колін і позбутися целюліту? Пийте щодня близько 1,5 літра чистої негазованої води, оптимально невеликими порціями, по 20-30 мл кілька разів на годину.

Як схуднути в ногах Фото: pixabay

Режим роботи

Якщо у вас сидячий спосіб життя, і більшу частину часу ви проводите в малорухомій позі за робочим столом в офісі, м'язи ваших ніг поступово слабшають, втрачають форму і привабливість.

Висновок простий: намагайтеся більше часу проводити не сидячи, а стоячи, робіть п'ятихвилинки, частіше міняйте позу і займайтеся хоча б короткостроковою зарядкою – присідання, махи ногами. Також непогана підмога для різноманітності в роботі – стіл зі змінною висотою.

Як візуально схуднути в ногах: використовуємо коригуючу білизну

Непоганою підмогою для тимчасового створення видимості худих ніг може виступити коригуюча білизна і стягуючий одяг. Така білизна не тільки формує жіночий силует, створюючи більш підтягнуту лінію стегон, але також має антиварикозний ефект, рятуючи від наслідків сидячого способу життя. Хоча саму проблему товстих ніг вона не прибирає.

Чи допоможе відмова від цукру схуднути – дивіться відео:

Раніше ми розповідали, як доглядати за обличчям, якщо немає часу.

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