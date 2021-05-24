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У чому секрет окинавськой дієти та які продукти збережуть вам здоров'я

Сьогодні, 09:55

Дайкон, імбир, фіолетова картопля, лайм – звичне меню жителів острова Окінава. Тому вони довго живуть і мають міцний імунітет, з'ясували вчені

Дайкон, лайм, імбир - цілком доступні продукти, які зміцнять імунітет
Дайкон, лайм, імбир - цілком доступні продукти, які зміцнять імунітет
Фото: Сьогодні

Про лікувальну користь імбиру відомо давно, але це далеко не єдиний продукт для міцного імунітету і довголіття. Вчених зацікавило харчування жителів японського острова Окінава, а вони прославилися на весь світ своїм міцним імунітетом, здоров'ям і довголіттям. Цього разу медики з'ясували, які саме продукти найбільш активно захищають імунну систему: результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients .

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Взагалі принцип харчування жителів цього острова давно назвали окинавськой дієтою: раціон тут витриманий так, що саме на цьому острові був зафіксований рекорд тривалості життя. Місцеві жителі живуть до 100 років і навіть довше, серед них немає людей з ожирінням, імунітет у них дуже міцний. Звичайне меню окинавского жителя багато морепродуктами і овочами.

Відомі нам імбир, японська редька дайкон, фіолетова картопля – це топові продукти в раціоні окінавців, і саме ці овочі допомагають зробити імунну систему особливо міцної перед інфекціями.

Які ж ще продукти особливо корисні для імунітету?

Дослідники в цей раз зосередилися на овочах і фруктах, порівнюючи показники здоров'я добровольців, в меню яких були ці продукти і тих, хто їх не вживав. Виявилося, що окинавськіє овочі і фрукти не тільки зміцнюють імунну систему, а й допомагають організму швидше впоратися з інфекціями – особливо респіраторними. Грип, ГРВІ відступили набагато швидше у тих, хто щодня включав в меню імбир, один з видів лайма (як його ще називають – плоский або тайванського лимон), воскову диню, дайкон, фіолетову картоплю.

Побачите на прилавку фіолетовий картопля, дайкон або воскову диню – не проходьте повз
Побачите на прилавку фіолетовий картопля, дайкон або воскову диню – не проходьте повз
Фото: Сьогодні

У цих продуктах особливо багато флавоноїдів – рослинних поліфенолів, які володіють потужними противірусними і протизапальними ефектами. Також вчені відзначають що ці продукти, особливо місцевий виноград ефективні в боротьбі з коронавірусів: їх рекомендовано включати в меню людей, які отримали респіраторні ускладнення після коронавирусной інфекції.

Тому чай з імбиром і плоским лимоном або салат з дайкона – відмінна різноманітність вашого меню плюс простий спосіб зробити імунну систему більш міцною.

Нагадаємо, що раніше ми писали, які ще продукти корисні для імунітету .

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