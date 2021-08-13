Чому чорний часник став трендом здорового харчування

Звичайний часник стає чорного кольору, якщо його ферментувати: в такому вигляді він більш корисний. Його можна приготувати самому або вибрати у вигляді харчової добавки

Чорний часник корисніше звичайного, а приготувати його можна самому / Фото: Колаж: Сьогодні

Чорний часник, отриманий шляхом теплового старіння (ферментації) цибулин білого часнику, став новим світовим трендом в кулінарії і традиційній медицині. Він набагато більш корисний і смачний, не має такого різкого запаху, ніж звичайний часник: про це повідомили італійські дослідники в медичному журналі Nutrients.

Реклама

А ми зібрали для вас 10 лайфхаків, як провести серпень весело і з користю.

Чим взагалі корисний часник?

Якщо літо тепле і посушливе (як в цьому році), то часник дозріває швидше. Тому саме час скористатися корисними властивостями цього продукту. Протягом століть люди традиційно використовували часник, як харчовий інгредієнт (або пряність) і засіб від багатьох хвороб. Багато великі дослідження підтвердили терапевтичний ефект цибулин часнику.

Регулярне вживання часнику звичайного, а не тільки ферментованого, знижує артеріальну гіпертензію, рівень холестерину в крові і запобігає ішемічній хворобі серця .

Реклама

Часник також має антибіотичні і протиракові властивості. Велика користь для здоров'я часнику пов'язані з широким спектром його вторинних метаболітів, таких як сапоніни, феноли і похідні сірки.

А ще часник багатий на мінерали і мікроелементи, такі як магній, кальцій, фосфор, йод і залізо, містить чимало цинку, марганцю, селену і деяких вітамінів. Але звичайний часник має різкий запах: тільки відносно недавно характерний запах і смак свіжого часнику були усунені в процесі його ферментаці.

Це дозволило отримати так званий чорний часник, який виник в Південно-Східній Азії. Тепер цей тренд розповсюдився по всьому світі.

Чорний часник – що це таке взагалі?

Чорний часник – це самий звичайний білий часник, тільки підданий тепловій ферментації. В результаті кількість антиоксидантів, які захищають наш організм від окислювального стресу, збільшується. А ще в ферментованому часнику менше цукрів, більше клітковини, але найважливіше – немає різкого запаху, а на смак він солодкуватий і приємний.

Читайте також: Як прибрати запах часнику

Реклама

Якщо звичайний часник протипоказаний при проблемах з травленням, то ферментований не викликає такого подразнення слизової шлунка. тільки може бути індивідуальна непереносимість цього продукту. Такий часник можна купити вже в готовому вигляді, зробити самому. А хто не хоче возитися або взагалі не любить часник в будь-якому вигляді – може використовувати харчові добавки або капсули з часником. Тільки прийом будь-яких препаратів, навіть харчових добавок слід узгоджувати з лікарем.

Як зробити чорний часник самому?

Для цього підійде повільноварка або мультиварка. Можна також прогрівати часник в духовій шафі, але це менш зручно, оскільки тримати його там потрібно від 5 до 10 днів і більше. Також вже є спеціальні ферментатори для продуктів, і часнику в тому числі, які зовні схожі на мультиварки.

Часник можна приготувати в мультиварці або спеціальному ферментаторі / Фото: Колаж: Сьогодні

Головки часнику в цілому, не очищеному від лушпиння вигляді, поміщають в термостійкий посуд або кладуть в мультиварку . Ставиться таймер на 18 годин, температура – 50-60 градусів. Поле того, як таймер спрацьовує, часник слід перемішати, трохи потримати відкритою кришку, щоб вийшла волога і знову запустити таймер – і так 5 днів.

Реклама

Потім можна взяти одну часточку і очистити, щоб перевірити готовність часнику і його смак. Якщо він не почорнів, то продовжити ферментацію. Готовий часник можна їсти, як сухофрукт, додавати в різні намазки, маринади або соуси.

Також раніше ми писали, які ще ферментовані продукти корисні.