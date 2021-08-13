Почему черный чеснок стал трендом здорового питания

Обычный чеснок становится черного цвета, если его ферментировать: в таком виде он более полезен. Его можно приготовить самому или выбрать в виде пищевой добавки

Черный чеснок полезнее обычного, а приготовить его можно самому / Фото: Коллаж: Сегодня

Черный чеснок, полученный путем теплового старения (ферментации) луковиц белого чеснока, стал новым мировым трендом в кулинарии и традиционной медицине. Он гораздо более полезен и вкусен, не имеет такого резкого запаха, чем обычный чеснок: об этом сообщили итальянские исследователи в медицинском журнале Nutrients.

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Чем вообще полезен чеснок?

Если лето теплое и засушливое (как в этом году), то чеснок созревает быстрее. Поэтому самое время воспользоваться полезными свойствами этого продукта. На протяжении веков люди традиционно использовали чеснок, как пищевой ингредиент (или пряность) и средство от многих болезней. Многие обширные исследования подтвердили терапевтический эффект луковиц чеснока.

Регулярное употребление чеснока обыкновенного, а не только ферментированного, снижает артериальную гипертензию, уровень холестерина в крови и предотвращает ишемическую болезнь сердца.

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Чеснок также обладает антибиотическими и противораковыми свойствами. Обширная польза для здоровья чеснока связаны с широким спектром его вторичных метаболитов, таких как сапонины, фенолы и производные серы.

А еще чеснок богат минералами и микроэлементами, такими как магний, кальций, фосфор, йод и железо, содержит немало цинка, марганца, селена и некоторых витаминов. Но обычный чеснок имеет резкий запах: только относительно недавно характерный запах и вкус свежего чеснока были устранены в процессе его ферментации.

Что позволило получить так называемый черный чеснок, который возник в Юго-Восточной Азии. Теперь этот тренд распространился по всему миру.

Черный чеснок – что это такое вообще?

Черный чеснок – это самый обычный белый чеснок, только подвергнутый тепловой ферментации. В итоге количество антиоксидантов, которые защищают наш организм от окислительного стресса, увеличивается. А еще в ферментированном чесноке меньше сахаров, больше клетчатки, но самое важное – нет резкого запаха, а на вкус он сладковат и приятен.

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Если обычный чеснок противопоказан при проблемах с пищеварением, то ферментированный не вызывает такого раздражения слизистой желудка. Только может быть индивидуальная непереносимость этого продукта. Такой чеснок можно купить уже в готовом виде, сделать самому. А кто не хочет возиться или вообще не любит чеснок в любом виде – может использовать пищевые добавки или капсулы с чесноком. Только прием любых препаратов, даже пищевых добавок следует согласовывать с врачом.

Как сделать черный чеснок самому?

Для этого подойдет медленноварка или мультиварка. Можно также прогревать чеснок в духовом шкафу, но это менее удобно, поскольку держать его там нужно от 5 до 10 дней и больше. Также уже существуют специальные ферментаторы для продуктов, и чеснока в том числе, которые внешне похожи на мультиварки.

Чеснок можно приготовить в мультиварке или специальном ферментаторе / Фото: Коллаж: Сегодня

Головки чеснока в целом, не очищенном от шелухи виде, помещают в термостойкую посуду или кладут в мультиварку. Ставится таймер на 18 часов, температура – 50-60 градусов. Поле того, как таймер срабатывает, чеснок следует перемешать, немного подержать открытой крышку, чтобы вышла влага и снова запустить таймер – и так 5 дней.

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Затем можно взять одну дольку и очистить, чтобы проверить готовность чеснока и его вкус. Если он не почернел, то продолжить ферментирование. Готовый чеснок можно есть, как сухофрукт, добавлять в различные намазки, маринады или соусы.

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