ТОП-5 ферментованих продуктів для імунітету та здорового кишківника

Квашені чорниця і ожина, капуста, кимчи і соя повинні бути у вашому раціоні. Це найкращі ферментовані продукти для кишківника та імунної системи – вчені

Ферментовані продукти, наприклад, квашена капуста – давно увійшли в наш раціон. Користь таких продуктів для здоров'я доведена вченими: в цей раз медики з'ясували, які ферментовані продукти найбільш корисні для повноцінної роботи кишечника і зміцнення імунної системи. Результатами своїх спостережень дослідники поділилися в медичному журналі Nutrients.

Які ж продукти вважаються ферментованим?

Ферментовані – це такі продукти, які вийшли шляхом бродіння. На прикладі квашеної капусти стає зрозуміло. Однак "квасити" можна не тільки білокачанну капусту, а також овочі, фрукти, ягоди, навіть м'ясо. Наприклад, улюблений багатьма хамон або пармська шинка – це теж продукт ферментації. Тільки м'ясо не "бродить", в ньому під дією ферментів відбувається розщеплення жирів і білків на більш прості компоненти.

Квашена капуста, перець та інші овочі – все це продукти ферментації Фото: unsplash.com

В овочах або ягодах при бродінні за рахунок корисних бактерій відбувається перетворення цукру і крохмалю в молочну кислоту. В результаті такі продукти збагачуються корисними мікроелементами, вітамінами, поліненасиченими амінокислотами і стають відмінними пробіотиками.

А пробіотики – це компоненти їжі, які ферментуються вже в кишківнику, стимулюючи зріст і життєдіяльність корисної мікрофлори.

Які ж ферментовані продукти корисні для здоров'я?

Всі ферментовані продукти корисні, інша справа що на той же соєвий соус або червоні ягоди у кого-то може бути алергія. Також при вже наявних деяких захворюваннях травлення споживання ферментованої їжі варто обмежити.

Але це – суто індивідуальні моменти, розібратися в яких допоможе лікар. В цілому ж, виходячи з останнього дослідження, в ТОП найкорисніших ферментованих продуктів для підтримки імунітету і здоров'я кишківника увійшли:

Чорниця: навіть при легкій ферментації ця ягода залишається такою ж ароматною. Чорниця збільшує популяції корисних бактерій в кишечнику, підвищує імунітет його слизової оболонки, сприяє виробленню амінокислот, які сприяють зміцненню імунної системи в цілому. Адже 80% імунного захисту нашого організму залежить саме від здоров'я кишківника. Ожина – друга ягода, ферментація якої не тільки поліпшить роботу кишківника (ті ж властивості, що у чорниці), але і допоможе справлятися з окислювальним стресом. Як і чорниця, ожина хороша в плані профілактики хронічних хвороб, вірусних інфекцій, раку. Капуста – цей овоч багатий фенольними сполуками і давно визнаний, як протизапальний, антиоксидантний і зміцнюючий імунітет засіб. Вчені також відзначають, що квашена капуста – відмінний пробиотик. Тому запастися квашеною капустою можна буде вже влітку, адже ферментовані продукти довго зберігаються. Кімчі – це традиційна корейська страва, гарнір з сирих овочів, китайської капусти, приправ, часнику, цибулі і часто – морепродуктів. Традиційний гарнір кимчи досить гострий, може "не зайти" людям, які не звикли до такої їжі. Але медики рекомендують кимчи, як відмінний протизапальний засіб, що поліпшує перистальтику, тобто рух кишечника. Звичайно, тільки не під час загострення хвороб органів травлення. Соєвий соус і ферментовані соєві продукти – вони багаті білком, розчинними вуглеводами, вітамінами, мінералами, фосфоліпідами і антиоксидантами.

Якщо ви ніколи не їли такі продукти, то вводити їх в раціон потрібно поступово. А приготувати можна самим або купити – не тільки соєвий соус, той же кимчи сьогодні можна замовити з доставкою, як суші або ролли.

Нагадаємо, що раніше ми писали про продукти, які найкраще підтримують молодість.

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