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Заготовки з кабачків на зиму: три прості рецепти

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
20 липня, 12:32
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Записуйте рецепти апетитних заготовок із кабачків і приготуйте на зиму вітамінні закуски з овочів на будь-який смак
Як заготовити кабачки на зиму
Як заготовити кабачки на зиму / Фото: Depositphotos

Заготовки з кабачків на зиму відрізняються великою різноманітністю. Літні овочі можна маринувати, солити, квасити, готувати з них салати, закуски, ікру, навіть варити варення і робити цукати.

Ми поділимся рецептами кабачкової ікри з томатною пастою і кабачків на зиму по-корейськи, а також розповімо, як правильно квасити кабачки кружечками.

А якщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.

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Кабачкова ікра на зиму як в магазині

Ікра з кабачків
Ікра з кабачків / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 40 хвилин

Складові:

  • 1 кг кабачків
  • 2 середні цибулини
  • 2 середні моркви
  • 2-3 ст.л. томатної пасти
  • 4-5 ст.л. рослинної олії
  • 2-3 зубчики часнику
  • Сіль, перець – за смаком

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Спосіб приготування:

  1. Цибулю і моркву почистити, нарізати невеликими шматочками.
  2. Кабачки помити, зрізати кінчики і нарізати м'якоть кубиками.
  3. Розігріти велику сковороду з олією.
  4. Додати цибулю і смажити до прозорості. Потім додати нарізану моркву. Смажити, періодично помішуючи, до м'якості.
  5. Коли цибуля та морква будуть готові, додати кабачки і пропущений через прес часник. Посолити і поперчити. Тушкувати під кришкою на невеликому вогні протягом 10 хвилин.
  6. Додати томатну пасту, перемішати і готувати ще 10 хвилин. За бажанням кабачкову ікру можна залишити шматочками або збити в пюре за допомогою блендера.
  7. Подавати ікру з кабачків холодною разом з чорним хлібом.

Салат "Кабачки по-корейськи" на зиму

Кабачки по-корейськи з морквою
Кабачки по-корейськи з морквою / Фото: Depositphotos

Час приготування:

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  • більше 3-х годин

Складові:

  • 1 молодий кабачок
  • 1 морква
  • 1 огірок
  • 1/2 солодкого перцю
  • Парасольки кропу – за смаком
  • Кінза або інша зелень – за смаком
  • 2/3 склянки яблучного оцту
  • 2/3 склянки олії
  • 2 ст. л. соєвого соусу
  • 1 ст. л. цукру

Спосіб приготування:

  1. Натріть кабачок і моркву на тертці для корейської моркви.
  2. Огірки і перець наріжте тонкою соломкою.
  3. Перемішайте овочі, додайте дрібно посічену кінзу і суцвіття кропу без твердих стебел.
  4. Розкладіть овочеву суміш в чисті банки. Якщо ви будете зберігати салат на зиму, то банки і кришки потрібно простерилізувати.
  5. Для заправки змішайте оцет, масло, соєвий соус і цукор. Якщо оцту додати менше, то маринуватися салат буде довше.
  6. Залийте банки заправкою, закрийте кришками, струсіть. Якщо ви плануєте їсти салат відразу, залиште його на 5-6 годин в холодильнику.
  7. Для консервування салату прикрийте літрові банки кришками і стерилізуйте 40 хвилин. Закатати, переверніть догори дном на рушник і дайте повністю охолонути.
  8. Зберігайте кабачки по-корейськи в прохолодному місці.

Квашені кабачки на зиму

Кабачки на зиму кружечками
Кабачки на зиму кружечками / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • більше 3-х годин

Складові:

  • 1,5-1,8 кг кабачків
  • 1 гілка кропу
  • 1 лист хрону
  • 2-3 зубчики часнику
  • 1 л води
  • 50-60 г солі
  • 2-3 лаврових листки
  • 3-4 шт. перцю горошком

Спосіб приготування:

  1. Із вказаної кількості інгредієнтів вийде одна трилітрова банка квашених кабачків. Овочі добре вимийте, видаліть плодоніжки і місця суцвіть. Наріжте кружечками, товщиною 3-4 см, укладіть в простерилізовані банки.
  2. Промийте кріп, листя хрону, очистіть часник.
  3. Кружечки кабачків перекладіть кропом, хроном, часником. Якщо любите гострі страви, додайте стручок або половинку стручка гострого перцю.
  4. Зваріть розсіл з води, солі, лаврового листа і запашного перцю.
  5. Кабачки залийте розсолом і простерилізуйте протягом 10 хвилин, накривши кришками. Закрийте і укутайте до повного охолодження.
  6. Якщо не хочете закочувати банки, то дайте кабачкам настоятися протягом трьох днів при кімнатній температурі, потім простерилизуйте 10 хвилин і закрутіть чистими кришками.

Дивіться відео, як зробити салат з ідеальних малосольних огірочків:

Нагадаємо, раніше ми писали, як зробити салати на зиму: ТОП-5 рецептів домашніх заготовок.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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