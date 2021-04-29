Усе, що треба знати про зелень часнику. Це не тільки потужний противірусний засіб

Це потужний противірусний засіб і прекрасне доповнення до багатьох страв

Що більше зелені на столі, то краще. Зараз її сезон у розпалі. Ми розповідали про користь кропу, петрушки, шпинату, тепер дізнаємося, навіщо нам треба звернути увагу на молодий часник і його пагони. Дієтолог Наталя Ківа розповіла все про цей продукт: про його користь для організму, з чим його смачніше їсти і запропонувала приготувати смачний заливний пиріг із зеленню часнику.

Яка найголовніша властивість часнику?

"З давніх часів вважають, що часник має чудодійну, навіть магічною силою. Користь часнику як противірусного засобу, що підтримує імунітет – незаперечний факт. Не дарма його називають природним антибіотиком", – каже Наталя Ківа.

Що корисне міститься в пагонах часнику?



Зелені пагони містять:

вітаміни А, В1, В2, РР, С, Е, К

калій

кальцій

натрій

сірку

магній

марганець

мідь

фосфор

залізо

фітонциди

селен

Як зелень часнику допомагає підтримати здоров'я?

Вона регулює міжклітинний обмін, що сприяє еластичності та омолодженню шкіри. Її широко використовують у народній медицині для лікування вірусних, серцево-судинних захворювань. Зелень часнику важлива при профілактиці інфаркту та інсульту. Вона знижує рівень холестерину та артеріального тиску. Необхідна для боротьби з кишковими паразитами і навіть для лікування онкозахворювань. Є антиоксидантом, регулює окислювальні процеси.

Кому треба бути обережним із зеленню часнику?



Через вміст токсичних речовин, вживати часник треба з обережністю людям із захворюваннями нирок і шлунково-кишкового тракту, виразками, гастритами, алергічними реакціями. Вагітним і жінкам, які годують грудьми, краще взагалі відмовитися.



Варто звернути увагу на той факт, що часник посилює апетит. Тому людям із зайвою вагою необхідно обмежити його вживання.



Як правильно її зберігати?

Дрібно наріжте її, швидко обсмажте з невеликою кількістю олії, остудіть і приберіть в морозилку на 1 годину. Потім можна перекласти зелень у контейнери і додавати в їжу.

З чим вона найсмачніша?

Додавайте зелені пагони часнику в салати, соуси, заправки, супи, овочеві, м'ясні й рибні страви. Наприклад, дуже смачно протушкувати їх у вершковому соусі та подавати до рису або картоплі. Зелень часнику "не перебиває" смак їжі, а лише надає легкий апетитний аромат.

Заливний пиріг з куркою і зеленню часнику

Фото: instagram.com/your.food.coach/

Інгредієнти для начинки

Куряче філе відварне – 400 г

Помідори чері – 150 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Сир – 50 г

Зелень часнику – за смаком

Для тіста

Яйце – 2 шт.

Молоко – 230-250 мл

Суміш рисового та цільнозернового борошна – 150 г

Сіль ⠀⠀

Спосіб приготування

Яйце збити. Додати до яйця борошно, сіль і молоко. Ретельно перемішати. Грудку, помідори, цибулю і зелень часнику порізати кубиками. Сир потерти на крупній тертці. Перемішати начинку. У форму залити частину тіста. Зверху викласти начинку. Залити тістом. Випікати за температури 180-200 градусів 35-45 хвилин.

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