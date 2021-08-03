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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Що приготувати на сніданок, коли у вас на це тільки 5 хвилин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
3 серпня, 07:01
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Це можуть бути салати з руколи і овочів, а також з курки з авокадо. Можна приготувати яєчню по-середземноморськи в мікрохвильовці, бутерброди з тунцем або гранолу з корисним грецьким йогуртом
Рецепти страв для швидкого сніданку
Рецепти страв для швидкого сніданку / Фото: unsplash.com

Те, що приготовлено швидко – не означає несмачно. Навіть за 5-7 хвилин можна приготувати та потішити себе красивим і корисним сніданком. У цій добірці – 5 рецептів, які заберуть у вас мінімум часу. Це салати, гарячі бутерброди, яєчня з фетою, гранола з грецьким йогуртом і фруктами. Якщо плануєте пікнік на вихідні, то тут дізнаєтеся, в яких магазинах можна купити продукти за оптимальними цінами. А для незабутнього серпня ознайомтеся з лайфхаками з нашого календаря.

Салат з руколи і свіжих овочів

Салат з руколи
Салат з руколи / Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • Рукола – пучок
  • Помідори чері – 10 шт.
  • Кедрові горіхи

Для заправки

  • Оливкова олія – 3 ст. л.
  • Лимонний сік, мед – по 1 ч. л.
  • Дижонская гірчиця – 2 ч. л.
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Руколу помити і замочити на пів години в холодній воді. Обсушити і перекласти на тарілку.
  2. Помідори чері помити і розрізати навпіл.
  3. Викласти нарізані помідори зверху на зелень.
  4. Для заправки змішати оливкову олію, лимонний сік і гірчицю. Полити салат, посипати сіллю і сумішшю мелених перців.

Омлет у мікрохвильовці по-середземноморськи

Омлет в мікрохвильовці
Омлет в мікрохвильовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Яйця – 2 шт.
  • Смажений червоний перець (кубиком) – 1 ст. л.
  • Подрібнений шпинат – 1/4 чашки
  • Фета – 1 ст. л.
  • Нарізана зелена цибуля – 1 ч. л.
  • Мелений перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Змастіть чашку, придатну для мікрохвильової печі, олією. Це зручно робити за допомогою силіконової пензлика.
  2. Розбийте яйця в чашку і ретельно збовтайте виделкою.
  3. Додайте червоний перець, шпинат, розкришену фету, зелену цибулю і мелений перець за смаком. Акуратно перемішайте.
  4. Поставте кружку в мікрохвильову піч і готуйте на високій потужності півтори хвилини.
  5. Дістаньте чашку і подавайте омлет разом з підсмаженим хлібом.

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Бутерброди із салатом з тунця

Бутерброди з тунцем
Бутерброди з тунцем / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 200 г консервованого тунця шматочками
  • 3 яйця
  • 3-4 маринованих корнішона або свіжий огірок
  • 2-3 ст. л. майонезу або сметани
  • Зелень – для прикраси
  • Мелений перець – за смаком

Для подачі

  • Хліб
  • Салатне листя
  • Свіжі огірки

Спосіб приготування

  1. Злити рідину з бляшанки з тунцем, розім'яти виделкою рибу.
  2. Мариновані огірки подрібнити.
  3. Яйця відварити круто, остудити і очистити. Потім натерти на крупній тертці або нарізати кубиками.
  4. Змішати всі інгредієнти салату і заправити майонезом.
  5. Хліб нарізати скибочками і за бажанням підсмажити в духовці.
  6. Подавати тости із зеленню, свіжими огірками і яєчним салатом, прикрасивши гілочками петрушки або кропу.

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Салат з куркою, авокадо і апельсинами

Салат з куркою, авокадо та апельсином
Салат з куркою, авокадо та апельсином / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Рукола або мікс салатів – 50 г
  • Шматочки курячої грудки – 2-3 шт.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Авокадо – 1 шт.

Для заправки

  • Оливкова олія
  • Апельсиновий сік
  • Гірчиця – 1 ст. л.
  • Сіль

Спосіб приготування

  1. Авокадо почистити, видалити кісточку і нарізати часточками.
  2. Апельсин очистити від всіх прожилок, залишити тільки м'якоть часточками.
  3. Зробити заправку: змішати вінчиком гірчицю, апельсиновий сік, оливкову олію і сіль.
  4. Викласти промиті листя салату на тарілку. Зверху покласти авокадо, апельсин і курячу грудку. Полити заправкою.

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Гранола з грецьким йогуртом і фруктами

Сніданок з грецького йогурту
Сніданок з грецького йогурту / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 200 г натурального йогурту
  • 2-3 ст. л. граноли
  • 1/2 персика
  • жменя малини
  • жменя чорниці
  • 1 ст. л. меду

Спосіб приготування

  1. Налийте в миску йогурт, всипте гранолу.
  2. Персик і ягоди помийте. Персик наріжте часточками, додайте все в миску.
  3. Полийте медом і подавайте.

І ще один рецепт швидкого сніданку – грінок з тартаром з лосося і полуниці – дізнаєтеся з відео.

Тут знайдете 3 рецепти кнедлів для затишного сніданку.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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