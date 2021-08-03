Що приготувати на сніданок, коли у вас на це тільки 5 хвилин

Те, що приготовлено швидко – не означає несмачно. Навіть за 5-7 хвилин можна приготувати та потішити себе красивим і корисним сніданком. У цій добірці – 5 рецептів, які заберуть у вас мінімум часу. Це салати, гарячі бутерброди, яєчня з фетою, гранола з грецьким йогуртом і фруктами. Якщо плануєте пікнік на вихідні, то тут дізнаєтеся, в яких магазинах можна купити продукти за оптимальними цінами. А для незабутнього серпня ознайомтеся з лайфхаками з нашого календаря.
Салат з руколи і свіжих овочів
Інгредієнти
- Рукола – пучок
- Помідори чері – 10 шт.
- Кедрові горіхи
Для заправки
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Лимонний сік, мед – по 1 ч. л.
- Дижонская гірчиця – 2 ч. л.
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Руколу помити і замочити на пів години в холодній воді. Обсушити і перекласти на тарілку.
- Помідори чері помити і розрізати навпіл.
- Викласти нарізані помідори зверху на зелень.
- Для заправки змішати оливкову олію, лимонний сік і гірчицю. Полити салат, посипати сіллю і сумішшю мелених перців.
Омлет у мікрохвильовці по-середземноморськи
Інгредієнти
- Яйця – 2 шт.
- Смажений червоний перець (кубиком) – 1 ст. л.
- Подрібнений шпинат – 1/4 чашки
- Фета – 1 ст. л.
- Нарізана зелена цибуля – 1 ч. л.
- Мелений перець – за смаком
Спосіб приготування
- Змастіть чашку, придатну для мікрохвильової печі, олією. Це зручно робити за допомогою силіконової пензлика.
- Розбийте яйця в чашку і ретельно збовтайте виделкою.
- Додайте червоний перець, шпинат, розкришену фету, зелену цибулю і мелений перець за смаком. Акуратно перемішайте.
- Поставте кружку в мікрохвильову піч і готуйте на високій потужності півтори хвилини.
- Дістаньте чашку і подавайте омлет разом з підсмаженим хлібом.
Бутерброди із салатом з тунця
Інгредієнти
- 200 г консервованого тунця шматочками
- 3 яйця
- 3-4 маринованих корнішона або свіжий огірок
- 2-3 ст. л. майонезу або сметани
- Зелень – для прикраси
- Мелений перець – за смаком
Для подачі
- Хліб
- Салатне листя
- Свіжі огірки
Спосіб приготування
- Злити рідину з бляшанки з тунцем, розім'яти виделкою рибу.
- Мариновані огірки подрібнити.
- Яйця відварити круто, остудити і очистити. Потім натерти на крупній тертці або нарізати кубиками.
- Змішати всі інгредієнти салату і заправити майонезом.
- Хліб нарізати скибочками і за бажанням підсмажити в духовці.
- Подавати тости із зеленню, свіжими огірками і яєчним салатом, прикрасивши гілочками петрушки або кропу.
Салат з куркою, авокадо і апельсинами
Інгредієнти
- Рукола або мікс салатів – 50 г
- Шматочки курячої грудки – 2-3 шт.
- Апельсин – 1 шт.
- Авокадо – 1 шт.
Для заправки
- Оливкова олія
- Апельсиновий сік
- Гірчиця – 1 ст. л.
- Сіль
Спосіб приготування
- Авокадо почистити, видалити кісточку і нарізати часточками.
- Апельсин очистити від всіх прожилок, залишити тільки м'якоть часточками.
- Зробити заправку: змішати вінчиком гірчицю, апельсиновий сік, оливкову олію і сіль.
- Викласти промиті листя салату на тарілку. Зверху покласти авокадо, апельсин і курячу грудку. Полити заправкою.
Гранола з грецьким йогуртом і фруктами
Інгредієнти
- 200 г натурального йогурту
- 2-3 ст. л. граноли
- 1/2 персика
- жменя малини
- жменя чорниці
- 1 ст. л. меду
Спосіб приготування
- Налийте в миску йогурт, всипте гранолу.
- Персик і ягоди помийте. Персик наріжте часточками, додайте все в миску.
- Полийте медом і подавайте.
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