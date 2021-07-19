Салати на зиму: ТОП-5 рецептів домашніх заготовок

Пропонуємо вам найкращі рецепти заготовок на зиму із сезонних овочів, які порадують взимку насиченим літнім смаком, яскравим кольором і, звичайно ж, вітамінами.

/ Фото: Depositphotos

Лыто – час недорогих овочів, коли можна робити заготовки на зиму. Ми пропонуємо приготувати овочеві салати в банках. Це не просто гарнір, а окремі і дуже смачні страви, які обов'язково варто спробувати.

Для салатів на зиму можна використовувати практично будь-які овочі: баклажани, помідори, огірки, кабачки, цвітну капусту або гарбуз. Деякі рецепти включають гриби, квасолю і навіть крупи – гречку, рис, перловку.

Zкщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.

Салат на зиму з кабачками, помідорами і перцем

Овочевий салат на зиму / Фото: Depositphotos

Час приготування:

2 години

Інгредієнти:

1 кг очищених кабачків

1,5 кг помидорів

4 болгарських перців

5-6 зубчиків часнику

100 г цукру

1 ст. л. кухонної солі

1 ст. л. оцту 9%

1 ст. л. рослинної олії

Спосіб приготування:

Кабачки нарізати кубиками середнього розміру (1,5-2 см). Помідори нарізати середніми кубиками. Болгарський перець очистити від насіння і нарізати квадратиками. Нарізані помідори покласти в каструлю і поставити на плиту. Додати цукор і сіль, акуратно перемішати. Довести до кипіння і варити помідори 10 хвилин, періодично перемішуючи. Потім додати кабачки і перець. Влити олію, перемішати. Довести до кипіння, варити овочі 30 хвилин. За 15 хвилин до готовності додати подрібнений або пропущений через прес часник. Періодично акуратно помішувати. За 1-2 хвилини до готовності додати оцет і відразу ж накрити кришкою. Довести до кипіння і зняти з вогню. Розлити в гарячому вигляді по стерилізованих банках і закрити простерилізованими кришками. Вийде 3 банки об'ємом 0,45 л. Закупорені банки відразу перевернути догори дном, закутати і залишити до повного охолодження.

Салат із зелених помідорів на зиму

Зелені помідори на зиму / Фото: Depositphotos

Час приготування:

2 години

Інгредієнти:

1 кг зелених помідорів

2-3 солодких перці

500 г моркви

500 г цибулі

1/2 склянки рослинної олії

1 ст.л. солі

2 ст.л. цукру

Перець горошком

Зелень петрушки і кропу – за смаком

Спосіб приготування:

Нарізати тонкою соломкою цибулю і перець, моркву натерти на крупній тертці і обсмажити підготовлені овочі на рослинній олії. Помідори нарізати дрібно, з'єднати з обсмаженими овочами і тушкувати 40 хвилин. Потім додати цукор, сіль, перець горошком і подрібнену зелень і тушкувати ще 30 хвилин. Готовий салат розкласти в стерилізовані банки, закатати і, закутавши, залишити до повного охолодження.

Салат "Кабачки по-корейськи" на зиму

Кабачки по-корейськи / Фото: Depositphotos

Час приготування:

понад 3 години

Інгредієнти:

1 молодий кабачок

1 морква

1 огірок

1/2 солодкого перцю

Суцвіття кропу – за смаком

Кінза або інша зелень – за смаком

2/3 склянки яблучного оцту

2/3 склянки рослинного масла

2 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. цукру

Спосіб приготування:

Натерти кабачок і моркву на тертці для корейської моркви. Огірки і перець нарізати тонкою соломкою. Перемішати овочі, додати дрібно посічену кінзу і суцвіття кропу без твердих стебел. Розкласти овочеву суміш в чисті банки. Якщо ви будете заготовляти салат на зиму, то банки і кришки потрібно простерилізувати. Для заправки змішати оцет, олію, соєвий соус і цукор. Якщо оцту додати менше, то маринуватися салат буде довше. Залити банки заправкою, закрити кришками, струсити. Якщо ви плануєте їсти салат відразу, залиште його на 5-6 годин в холодильнику. Для консервування салату прикрити літрові банки кришками і стерилізувати 40 хвилин. Закатати, перевернути догори дном на рушник і дати повністю охолонути. Зберігати кабачки по-корейськи в прохолодному місці.

Салат із баклажанів на зиму

Баклажани на зиму / Фото: Depositphotos

Час приготування:

понад 3 години

Інгредієнти:

6 кг баклажанів

6-8 шт. червоного болгарського перцю

3-4 шт. гострого перцю

200 г часнику

0,5 стакану оцту 9 %

0,5 склянки рослинної олії

2 ст. л. солі

1 склянка цукру

Спосіб приготування:

Банки помити з содою. Простерилізувати будь-яким способом банки і кришки. Баклажани помити, відрізати хвостики. Баклажани порізати уздовж і поперек на вісім частин. Посипати сіллю (1-2 ст. ложки з гіркою), перемішати і дати постояти 2 години. Потім добре промити. Залити холодною водою, дати закипіти. Варити 5 хвилин на середньому вогні. Злити воду з баклажанів. Зробити маринад. Для цього помити і очистити від насіння солодкий перець. Очистити часник. Пропустити через м'ясорубку солодкий і гіркий перець, часник. Додати рослинну олію, сіль, цукор і оцет і довести маринад до кипіння. Відварені баклажани залити розсолом, дати закипіти. Варити на середньому вогні 5 хвилин. Баклажани розкласти в стерильні банки, закатати, перевернути на кришки, укутати до повного охолодження.

Салат з цвітної капусти на зиму

Салат з цвітної капусти / Фото: Depositphotos

Час приготування:

2 години

Інгредієнти:

1 кг цвітної капусти

3 болгарських перці

2 моркви

2 цибулини

120 мл води

120 мл рослинної олії

120 мл оцту 9%

2 ст. л. цукру

1 ст. л. солі

1 ч. л. паприки

1 ч. л. кардамону

Спосіб приготування:

Капусту очистити від листя. Розібрати на суцвіття і викласти в миску. Залити капусту окропом на 10 хвилин. Морква і перець почистити. Почистити цибулю. У велику каструлю скласти смужками нарізаний перець і півкільцями нарізану цибулю. Додати нашатковану моркву і капусту без води. У миску налити півсклянки гарячої води і додати спеції. Додати сіль і цукор, влити оцет. Добре перемішати заливку. Залити овочі маринадом і залишити на 1 годину. Розкласти по банках. Стерилізувати півлітрові банки 10-12 хвилин. Закатати і прибрати в тепло на 12 годин. Зберігати в погребі.

Дивіться відео, як зробити салат з ідеальних малосольних огірочків:

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