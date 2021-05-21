Міні, ботфорти і мереживо: найсексуальніші образи другого півфіналу Євробачення-2021
Ввечері 20 травня визначили ще одну десятку фіналістів масштабного пісенного конкурсу
Учорашній півфінал "Євробачення-2021" виявився не менш гарячим, ніж попередній. І, звичайно, мова зараз не лише про фінів, які запалили сцену буквально. Як і минулого разу, ми відібрали найбільш спокусливі вбрання учасниць. Цих дівчат мало слухати – на них треба дивитися!
Молдавська представниця співала і танцювала на сцені в образі Ані Лорак під біти з пісні MARUV. Здається, Філіп Кіркоров взяв усе найкраще від своїх муз і повіз у Роттердам. Поки неясно, чи спрацює тактика, але номер вийшов хвилюючим.
Сербська "Віа-Гра" теж влаштувала справжній ураган. Не дарма назва групи – Hurricane – саме так і перекладається. Стрази, мереживо, сітки, вирізи, шкіра, ботфорти... Коротше, дівчата вирішили не розмінюватися на дрібниці і продемонстрували все краще відразу.
Ще однією шануваьницею ботфортів виявилася гречанка Стефанія. Вона виступала в блискучому фіолетовому комбінезоні з трикутним вирізом і рукавичками. І нехай її номер й справді натхненний Світланою Лободою та Сергієм Лазарєвим, фігурі співачки можна позаздрити.
Анджела придумала свою варіацію сліпучого образу Shady Lady – з коміром під горло, виразною талією і ще більш сміливою довжиною.
У латвійської виконавиці все починалося скромно. А потім вона ніжкою – еть! І показала, який там розріз у сукні. Та й взагалі, вбрання з атласної тканини завжди виглядають більш сексуально.
Нагадаємо, що раніше ми роздивлялися найсексуальніші образи першого півфіналу "Євробачення-2021".
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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