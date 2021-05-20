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Go_A принесли Україні новий рекорд на Євробаченні-2021

Сьогодні, 18:50

За всі роки участі в пісенному конкурсі Україна завжди проходила з півфіналу у фінал і могла позмагатися за перемогу. Таким не може похвалитися жодна інша країна

Go_A на "Євробаченні-2021"
Go_A на "Євробаченні-2021"
Фото: eurovision.tv

У першому півфіналі "Євробачення-2021" номер Go_A не тільки став лідером за переглядами разом з виступом Manizha, а й приніс Україні ще один рекорд. Усі 16 разів, коли українці брали участь в півфіналі конкурсу, вони проходили в наступний етап – фінал.

Відмітимо, що Україна бере участь в "Євробаченні" починаючи з 2003 року. І тепер, завдяки тому, що Go_A пройшли в фінал конкурсу, який відбудеться цієї суботи, 22 травня, Україна стала єдиною країною, представники якої завжди ставали фіналістами конкурсу. Подібного рекорду немає ні в однієї країни, яка бере участь у конкурсі.

Дивіться виступ Go_A в першому півфіналі "Євробачення-2021":

Нагадаємо, що днями навколо номера Go_A на "Євробаченні-2021" розгорілися суперечки. Режисерка Анастасія Михайлова заявила, що ідею, яку вона розробляла для кліпу, Go_A використовували в їхньому номері на конкурсі. Але НГТУ дала офіційний коментар про це.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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