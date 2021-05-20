Рокери з Фінляндія запалила сцену Євробачення у другому півфіналі – фани назвали їх кращими

Представники Фінляндії на "Євробаченні" показали яскравий номер на конкурсі. Їхній виступ вже встигли назвати найкращим за цей вечір

Фінляндія в другому півфіналі "Євробачення-2021 Фото: eurovision.tv

У другому півфіналі "Євробачення-2021", де вже показала свій сексуальний номер підопічна Кіркорова з Молдови, виступила Фінляндія. Рок-гурт Blind Channel виконав пісню Dark Side і показав дуже яскраву постановку. У порівнянні з іншими номерами, які багатьом глядачам здалися дуже пересічними, виступ Blind Channel додало цьому вечору фарб.

На відео, яке вже з'явилося на YouTube-каналі "Євробачення", артисти ледь не "підірвали сцену" своїм енергійним виконанням. У кінці їхнього номера зал бурхливо аплодував.

Під відео глядачі залишили багато захоплених коментарів:

"Найкращий виступ за сьогодні"

"Не можу описати, наскільки мені це сподобалося"

"Мій Бог! Ви найкращі в другому півфіналі! Як свіже повітря серед усіх пісень"

"Думаю, сьогодні я не зможу заснути через той адреналін, який отримав після їх виступу! Хто ще?"

Дивіться виступ Фінляндії на "Євробаченні-2021":

Раніше стало відомо, що Go_A принесли Україні новий рекорд на "Євробаченні-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися