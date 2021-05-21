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Усі фіналісти Євробачення-2021, які виступлять в гранд-фіналі

Сьогодні, 00:38

Цієї ночі в Нідерландах выдгремів другий півфінал "Евробачення". На сцену залу Ахой вийшло 17 країн-учасниць, кожна з яких представила свій яскравий номер

Фіналісти "Євробачення-2021
Фіналісти "Євробачення-2021
Фото: eurovision.tv

Сьогодні вночі в Роттердамі пройшов другий півфінал "Євробачення-2021", за підсумками якого ще 10 країн приєдналися до фіналістів. З 17 артистів цієї ночі, семи учасникам довелося попрощатися з конкурсом в цьому році.

Отже, вже цієї суботи, 20 травня, в гранд-фіналі "Євробачення-2021" виступлять 26 учасників. Серед них – по 10 країн кожного з двох півфіналів, а також країни "великої п'ятірки"(Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія і Франція) і Нідерланди, які цьогорів й приймають у себе конкурс.

Кого зі своїх фаворитів ви побачите на великій сцені вже післязавтра – дивіться далі.

Хто виступить в гранд-фіналі "Євробачення-2021":

  • Норвегія

  • Ізраїль

  • Росія

  • Азербайджан

  • Мальта

  • Литва

  • Кіпр

  • Швеція

  • Бельгія

  • Україна

  • Албанія

  • Сербія

  • Болгарія

  • Молдова

  • Португалія

  • Ісландія

  • Сан-Марино

  • Швейцарія

  • Греція

  • Фінляндія

  • Велика Британія

  • Франція

  • Італія

  • Іспанія

  • Німеччина

  • Нідерланди

Вже відомо, що Україна виступатиме у другій частині гранд-фіналу "Євробачення", який відбудеться 22 травня.

Раніше повідомлялося, що Україна піднялася на 4 місце в рейтингу вірогідних переможців "Євробачення-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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