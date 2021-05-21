Усі фіналісти Євробачення-2021, які виступлять в гранд-фіналі
Цієї ночі в Нідерландах выдгремів другий півфінал "Евробачення". На сцену залу Ахой вийшло 17 країн-учасниць, кожна з яких представила свій яскравий номер
Сьогодні вночі в Роттердамі пройшов другий півфінал "Євробачення-2021", за підсумками якого ще 10 країн приєдналися до фіналістів. З 17 артистів цієї ночі, семи учасникам довелося попрощатися з конкурсом в цьому році.
Отже, вже цієї суботи, 20 травня, в гранд-фіналі "Євробачення-2021" виступлять 26 учасників. Серед них – по 10 країн кожного з двох півфіналів, а також країни "великої п'ятірки"(Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія і Франція) і Нідерланди, які цьогорів й приймають у себе конкурс.
Кого зі своїх фаворитів ви побачите на великій сцені вже післязавтра – дивіться далі.
Норвегія
Ізраїль
Росія
Азербайджан
Мальта
Литва
Кіпр
Швеція
Бельгія
Україна
Албанія
Сербія
Болгарія
Молдова
Португалія
Ісландія
Сан-Марино
Швейцарія
Греція
Фінляндія
Велика Британія
Франція
Італія
Іспанія
Німеччина
Нідерланди
Вже відомо, що Україна виступатиме у другій частині гранд-фіналу "Євробачення", який відбудеться 22 травня.
Раніше повідомлялося, що Україна піднялася на 4 місце в рейтингу вірогідних переможців "Євробачення-2021".
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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