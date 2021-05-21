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Мини, ботфорты и кружево: самые сексуальные образы второго полуфинала Евровидения-2021

Сегодня, 13:50

Вечером 20 мая определили еще одну десятку финалистов масштабного песенного конкурса

Вчерашний полуфинал "Евровидения-2021" оказался не менее горячим, чем предыдущий. И, конечно, речь сейчас не только о финнах, которые подожгли сцену буквально. Как и в прошлый раз, мы отобрали самые соблазнительные наряды участниц. Этих девушек мало слушать — на них надо смотреть!

Наталья Гордиенко, Молдова

Молдавская представительница пела и плясала на сцене в образе Ани Лорак под биты из песни MARUV. Кажется, Филипп Киркоров взял все лучшее от своих муз и увез в Роттердам. Пока неясно, сработает ли тактика, но номер получился волнующим.

Фото: eurovision.tv

Hurricane, Сербия

Сербская "Виа-Гра" тоже устроила настоящий ураган. Не зря название группы — Hurricane — именно так и переводится. Стразы, кружево, сетки, вырезы, кожа, ботфорты… В общем, девчонки решили не мелочиться и продемонстрировали все лучшее сразу.

Фото: eurovision.tv

Stefania, Греция

Еще одной любительницей ботфортов оказалась гречанка Стефания. Она выступала в блестящем фиолетовом комбинезоне с треугольным вырезом и перчатками. И пускай ее номер и впрямь вдохновлен Светланой Лободой и Сергеем Лазаревым, фигуре певицы можно позавидовать.

Фото: eurovision.tv

Анджела Перистери, Албания

Анджела придумала свою вариацию ослепительного образа Shady Lady — с воротником под горло, выразительной талией и еще более смелой длиной.

Фото: eurovision.tv

Саманта Тина, Латвия

У латвийской исполнительницы все начиналось скромно. А потом она ножкой — эть! И показала, какой там разрез у платья. Ну и вообще, наряды из атласной ткани всегда смотрятся более сексуально.

Фото: eurovision.tv

Напомним, что ранее мы рассматривали самые сексуальные образы первого полуфинала "Евровидения-2021".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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