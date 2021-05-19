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ТОП-5 найсексуальніших образів першого півфіналу Євробачення-2021

Сьогодні, 12:55

Більше за інших були відвертими Кіпр, Ізраїль і Хорватія.

Фото: eurovision.tv

Учора ввечері після дворічної перерви масштабний музичний конкурс знову зібрав біля екранів жителів Європи. У першому півфіналі виступили представники 16 країн, але лише 10 з них ще раз вийдуть на сцену "Євробачення-2021".

Як завжди, учасники дивували не тільки вокальними талантами, а й яскравими костюмами. Найпровокаційніші та пікантні ми об'єднали в цій добірці. Дивимося разом на гарячі образи першого півфіналу "Євробачення"!

Елена Цагріну, Кіпр

На батьківщині Елени розгорівся справжній скандал через пісню El Diablo, яку вона нібито присвятила дияволу. Місцева церква вимагала "змінити композицію, поки не пізно". Але це вони ще образ не бачили, який Цагріну підібрала для виступу. Дияволськи сексуально, так би мовити.

Фото: eurovision.tv

Albina, Хорватія

На відміну від кіпріотки, хорватська виконавиця вирішила потішити не тільки глядачів чоловічої статі. Тому сама вбралася в костюм з оголеними сідницями і своєму балету замовила схожі.

Фото: eurovision.tv

Efendi, Азербайджан

Спокусливими вирізами і напівпрозорими тканинами взяла й учасниця "Євробачення" від Азербайджану. Замість срібла, яке обрали конкурентки, вона надала перевагу чорному оксамиту. "Спробуй встояти" співає Efendi, і сперечатися з нею справді складно.

Фото: eurovision.tv

Montaigne, Австралія

Карантинні обмеження не дозволили Montaigne виступити на сцені європейського конкурсу, тому в ефірі показали запис її номера. Вона обрала хвилюючий латексний костюм, але знизила градус сексуальності яскравою зачіскою. Незвичайно, ось тільки пісню глядачі не оцінили.

Фото: eurovision.tv

Еден Аленe, Ізраїль

Ізраїльська конкурсантка змінила за номер два вбрання. Перше, цілком скромне, з неї зірвали танцюристи. Зірка залишилася в костюмі, ніби зшитому з її ж кіс... Коротше, описати складно. Краще побачити.

Фото: instagram.com/eden_alene

Також дивіться, як українська група Go_A запалила сцену "Євробачення-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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