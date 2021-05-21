10 країн другого півфіналу Євробачення-2021, які вийшли у фінал (список)
20 травня Нідерландах в Роттердамі відбувся другий півфінал, де виступили Молдова, Фінляндія, Швейцарія та інші країни. Дізнайтеся, хто з них виступатиме у фіналі пісенного конкурсу
Сьогодні, 20 травня в Роттердамі пройшов другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021". За його підсумками у фіналі опинилися 10 учасників з 17.
Конкурсні пісні на сцені залу Ахой представили: Сан-Марино, Естонія, Чехія, Греція, Австрія, Польща, Молдова, Ісландія, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія і Данія.
1. Албанія
2. Сербія
3. Болгарія
4. Молдова
5. Португалія
6. Ісландія
7. Сан-Марино
8. Швейцарія
9. Греція
10. Фінляндія
Гранд-фінал "Євробачення-2021" відбудеться 22 травня, під час якого і буде оголошена країна-переможець.
Дивіться також, хто пройшов у фінал "Євробачення-2021" за підсумками першого півфіналу.
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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