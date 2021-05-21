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10 країн другого півфіналу Євробачення-2021, які вийшли у фінал (список)

Сьогодні, 00:02

20 травня Нідерландах в Роттердамі відбувся другий півфінал, де виступили Молдова, Фінляндія, Швейцарія та інші країни. Дізнайтеся, хто з них виступатиме у фіналі пісенного конкурсу

"Євробачення-2021"
"Євробачення-2021"
Фото: eurovision.tv

Сьогодні, 20 травня в Роттердамі пройшов другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021". За його підсумками у фіналі опинилися 10 учасників з 17.

Конкурсні пісні на сцені залу Ахой представили: Сан-Марино, Естонія, Чехія, Греція, Австрія, Польща, Молдова, Ісландія, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія і Данія.

Країни, які пройшли у гранд-фінал "Євробачення-2021"

Хто вийшов у фінал "Євробачення-2021":

1. Албанія

2. Сербія

3. Болгарія

4. Молдова

5. Португалія

6. Ісландія

7. Сан-Марино

8. Швейцарія

9. Греція

10. Фінляндія

Гранд-фінал "Євробачення-2021" відбудеться 22 травня, під час якого і буде оголошена країна-переможець.

Дивіться також, хто пройшов у фінал "Євробачення-2021" за підсумками першого півфіналу.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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