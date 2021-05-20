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Євробачення-2021: підопічна Кіркорова з Молдови сексуально станцювала в компанії чотирьох хлопців (відео)

Сьогодні, 22:51

У яскравому вбранні і в компанії стильних танцюристів Наталія Гордієнко заспівала свою пісню Sugar. Номер співачки вийшов досить яскравим, а вона сама блиснула відмінною танцювальною підготовкою

Наталя Гордієнко у другому півфіналі "Євробачення-2021"
Наталя Гордієнко у другому півфіналі "Євробачення-2021"
Фото: eurovision.tv

Сцену "Євробачення-2021", другий півфінал якого прямо зараз проходить в Роттердамі, запалила учасниця від Молдови Наталія Гордієнко. Підопічна Філіпа Кіркорова, який, до речі, назвав Ані Лорак своїм улюбленим протеже на конкурсі, вийшла на сцену в блискучій сріблястій сукні в компанії чотирьох танцюристів в сонцезахисних окулярах.

Співачка виконала пісню Sugar, автором якої виступив її продюсер Філіп Кіркоров. Під час свого виступу Наталія Гордієнко показала себе як відмінна танцівниця. Номер доповнили яскрава неонова підсвітка й одягнені в стильні костюми танцюристи шоу-балету.

Дивіться відео виступу Молдови в другому півфіналі "Євробачення-2021":

Нагадаємо, що раніше учасницю від Молдови звинуватили в плагіаті номера Ані Лорак на пісню Shady Lady.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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Молдова Філіп Кіркоров Євробачення 2021 Наталя Гордієнко
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