Після другого півфіналу Євробачення букмекери змінили ставки. Україну посунула Швейцарія
Ще до свого виступу на "Євробаченні" Go_A займали восьму позицію в прогнозах букмекерів. Ситуація змінилася після виступу гурту в першому півфіналі, але тепер букмекери трохи змістили позиції
Другий півфінал "Євробачення-2021", який пройшов в Роттердамі минулої ночі, вплинув на ставки букмекерів. Якщо раніше Україна піднялася на 4-те місце в рейтингу вірогідних переможців конкурсу, то тепер змістилася на п'яту позицію. А ось четверте місце зайняла Швейцарія. Італія, як і раніше, є потенційним переможцем конкурсу.
На сайті Eurovisionworld з'явилася оновлена таблиця букмекерів. Як можна побачити нижче, п'ятірка країн-лідерів розташувалася в такому порядку: Італія, Франція, Мальта, Швейцарія, Україна. Разом з тим до найкращих 10 вибилася Фінляндія, яка "запалила" сцену в другому півфіналі ефектним роком.
Нагадаємо, що фінал "Євробачення" відбудеться вже завтра, 22 травня.
Після другого півфіналу сербські Бейонсе вибилися в лідери за переглядами на "Євробаченні-2021".
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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