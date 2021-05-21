Після другого півфіналу Євробачення букмекери змінили ставки. Україну посунула Швейцарія

Ще до свого виступу на "Євробаченні" Go_A займали восьму позицію в прогнозах букмекерів. Ситуація змінилася після виступу гурту в першому півфіналі, але тепер букмекери трохи змістили позиції

Представник Швейцарії Gjon's Tears і представники України Go_A Фото: Getty Images

Другий півфінал "Євробачення-2021", який пройшов в Роттердамі минулої ночі, вплинув на ставки букмекерів. Якщо раніше Україна піднялася на 4-те місце в рейтингу вірогідних переможців конкурсу, то тепер змістилася на п'яту позицію. А ось четверте місце зайняла Швейцарія. Італія, як і раніше, є потенційним переможцем конкурсу.

На сайті Eurovisionworld з'явилася оновлена таблиця букмекерів. Як можна побачити нижче, п'ятірка країн-лідерів розташувалася в такому порядку: Італія, Франція, Мальта, Швейцарія, Україна. Разом з тим до найкращих 10 вибилася Фінляндія, яка "запалила" сцену в другому півфіналі ефектним роком.

Скріншот Eurovisionworld

Нагадаємо, що фінал "Євробачення" відбудеться вже завтра, 22 травня.

Після другого півфіналу сербські Бейонсе вибилися в лідери за переглядами на "Євробаченні-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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