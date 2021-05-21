Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Після другого півфіналу Євробачення букмекери змінили ставки. Україну посунула Швейцарія

Сьогодні, 12:45

Ще до свого виступу на "Євробаченні" Go_A займали восьму позицію в прогнозах букмекерів. Ситуація змінилася після виступу гурту в першому півфіналі, але тепер букмекери трохи змістили позиції

Представник Швейцарії Gjon's Tears і представники України Go_A
Представник Швейцарії Gjon's Tears і представники України Go_A
Фото: Getty Images

Другий півфінал "Євробачення-2021", який пройшов в Роттердамі минулої ночі, вплинув на ставки букмекерів. Якщо раніше Україна піднялася на 4-те місце в рейтингу вірогідних переможців конкурсу, то тепер змістилася на п'яту позицію. А ось четверте місце зайняла Швейцарія. Італія, як і раніше, є потенційним переможцем конкурсу.

На сайті Eurovisionworld з'явилася оновлена таблиця букмекерів. Як можна побачити нижче, п'ятірка країн-лідерів розташувалася в такому порядку: Італія, Франція, Мальта, Швейцарія, Україна. Разом з тим до найкращих 10 вибилася Фінляндія, яка "запалила" сцену в другому півфіналі ефектним роком.

Скріншот Eurovisionworld

Нагадаємо, що фінал "Євробачення" відбудеться вже завтра, 22 травня.

Після другого півфіналу сербські Бейонсе вибилися в лідери за переглядами на "Євробаченні-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Рокери з Фінляндія запалили сцену Євробачення у другому півфіналі - фани назвали їх найкращими Євробачення-2021: підопічна Кіркорова з Молдови сексуально станцювала в компанії чотирьох хлопців (відео) 10 країн другого півфіналу Євробачення-2021, які вийшли до фіналу (список)
ставки букмекерів Євробачення 2021
Реклама

Новини партнерів

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах

Популярні статті

Вчора, 18:50Зірково

Go_A принесли Україні новий рекорд на Євробаченні-2021

Вчора, 05:20Events

З Днем вишиванки: привітання, картинки і вірші

19 травняЗірково

Постановник номеру Go_A на Євробаченні розлючений через звинувачення в плагіаті: У мені кипить

19 травняEvents

Як застосовувати соду на ділянці: ТОП-7 лайфхаків для садоводів

19 травняEvents

Привітання з днем народження подрузі в прозі і віршах

19 травняЗірково

Go_A на Євробаченні бореться за лідерство з Manizha. Обидва виступи – рекордсмени за переглядами

19 травняСмачно

12 рецептів, які змусять полюбити скумбрію ще сильніше

19 травняЗдорово

Який чай допоможе збадьоритися краще, ніж кава, і подолати стрес

19 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 19 травня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, не будьте скиглієм!

19 травняЗірково

Маніжа у величезній сукні виступила на Євробаченні-2021. Вона теж пройшла до фіналу (відео)

18 травняЗірково

Наші – рулять! Go_A запалили в першому півфіналі Євробачення-2021 (відео)

18 травняЗірково

Дорофєєва показала стрінги-скорпіони за 1000 грн під салатовою сукнею

18 травняЗірково

Все про секс-скандал навколо Меладзе та як на продюсера впливає Віра Брежнєва

18 травняСмачно

Запечена молода картопля в духовці – 3 смачних рецепти

18 травняЗірково

Іноземці жахнулися від поведінки Кіркорова на відкритті Євробачення-2021: що кажуть

18 травняЗірково

Пугачова без макіяжу грайливо позувала для Галкіна в своєму саду (фото)

Новини партнерів

Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда
"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда
Макаревич произвел фурор на концерте в Полтаве: фото и видео
Макаревич произвел фурор на концерте в Полтаве: фото и видео
Кого из звезд жесткого "гнобили" за лишние килограммы
Кого из звезд жесткого "гнобили" за лишние килограммы
Полякова призналась, как смогла пережить кризис в жизни. Видео
Полякова призналась, как смогла пережить кризис в жизни. Видео
На легендарной картине «Крик» Мунка нашли тайное послание
На легендарной картине «Крик» Мунка нашли тайное послание
Бритни Спирс отпраздновала День вышиванки
Бритни Спирс отпраздновала День вышиванки

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти