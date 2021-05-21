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Плагіат на Євробаченні: український режисер звинуватив молдаван та греків у крадіжці ідей

Сьогодні, 08:44

Олег Боднарчук поспівчував колезі, якому "вже не цікаво придумувати щось своє". Режисер вважає, що це драматичний період у житті художника

Режисер-постановник Олег Боднарчук звинуватив греків в плагіаті
Режисер-постановник Олег Боднарчук звинуватив греків в плагіаті
Фото: Сьогодні

Український режисер-постановник Олег Боднарчук, котрий нещодавно висловився про плагіатний скандал навколо Go_A, під час перегляду другого півфіналу "Євробачення-2021" несподівано побачив крадіжку й своїх власних ідей.

"До вашої уваги мій номер для Світлани Лободи (2019) і номер Греції для Євробачення (2021). Причому грецький режисер (не називаю імені) був присутнім на репетиції цього номера для Світлани в очікуванні свого номера – тоді, у 2019 році. Але... Мені приємно", – написав Боднарчук у своєму Facebook.

Постановник поспівчував грецькому колезі, якому, за його словами, "уже не цікаво придумувати щось своє".

"Це драматичний період в житті художника", – резюмував Олег.

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Підписники українського режисера звернули увагу, що йдеться про Фокаса Евангеліноса. Цей режисер також поставив конкурсний номер Sugar для представниці Молдови – Наталії Гордієнко, яка вийшла у гранд-фінал конкурсу.

"Мій 2015 рік. Його 2021 рік. Шість років минуло. А все як вчора", – порівняв Олег Боднарчук виступ Гордієнко і українського співака Alekseev.

Фокас Евангелінос – відомий грецький режисер і хореограф. Учасники, для яких він створював концертні номери на "Євробаченні", досить часто входили у трійку переможців: Сакіс Рувас (Греція, 2004) – третє місце, Олена Папарізу (Греція, 2005) – перше місце, Діма Білан (Росія, 2006) – друге місце, Дмитро Колдун (Білорусь, 2007) – шосте місце, Ані Лорак (Україна, 2008) – друге місце, Фарид Мамедов (Азербайджан, 2013) – друге місце, Сергій Лазарєв (Росія, 2016) – третє місце.

Нагадаємо, раніше учасницю від Молдови звинуватили у плагіаті номера Ані Лорак на пісню Shady Lady.

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Джерело: Сьогодні
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