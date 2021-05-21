Як пройшов другий півфінал Євробачення-2021: відео усіх виступів

У суботу, 22 травня, за перемогу на "Євробаченні-2021" змагатимуться представники 26 країн. А поки що, показуємо, як виступили артисти в другому півфіналі конкурсу

Як пройшов другий півфінал "Євробачення-2021" Фото: eurovision.tv

Цієї ночі пройшов другий відбірковий тур конкурсу "Євробачення-2021", за підсумками якого в фінал вийшли 10 країн: Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Марино, Швейцарія, Греція і Фінляндія. Одне з найяскравіших виступів цього вечора показали рокери з Фінляндії, які "запалили" сцену залу Ахой. Всього виступило 17 країн-учасниць, але, на жаль, сім з них не потрапили у фінал.

Яким був другий півфінал "Євробачення-2021" і як заспівали всі учасники – дивіться далі у відео. А тут можна подивитися номери всіх учасників першого півфіналу.

Senhit – Adrenalina (Сан-Марино)

Uku Suviste – The Lucky One (Естонія)

Benny Cristo – omaga (Чехія)

Stefania – Last Dance (Греція)

Vincent Bueno – Amen (Австрія)

RAFAŁ – The Ride (Польща)

Natalia Gordienko – SUGAR (Молдова)

Daði og Gagnamagnið – 10 Years (Ісландія), транслювали запис номера

Hurricane – Loco Loco (Сербія)

Tornike Kipiani – You (Грузія)

Anxhela Peristeri – Karma (Албанія)

The Black Mamba – Love Is On My Side (Португалія)

VICTORIA – Growing Up Is Getting Old (Болгарія)

Blind Channel – Dark Side (Фінляндія)

Samanta Tīna – The Moon Is Rising (Латвія)

Gjon`s Tears – Tout l`Univers (Швейцарія)

Fyr Og Flamme – Øve Os På Hinanden (Данія)

Дивіться список всіх фіналістів "Євробачення-2021", які виступатимуть в гранд-фіналі.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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