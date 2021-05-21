Як пройшов другий півфінал Євробачення-2021: відео усіх виступів
У суботу, 22 травня, за перемогу на "Євробаченні-2021" змагатимуться представники 26 країн. А поки що, показуємо, як виступили артисти в другому півфіналі конкурсу
Цієї ночі пройшов другий відбірковий тур конкурсу "Євробачення-2021", за підсумками якого в фінал вийшли 10 країн: Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Марино, Швейцарія, Греція і Фінляндія. Одне з найяскравіших виступів цього вечора показали рокери з Фінляндії, які "запалили" сцену залу Ахой. Всього виступило 17 країн-учасниць, але, на жаль, сім з них не потрапили у фінал.
Яким був другий півфінал "Євробачення-2021" і як заспівали всі учасники – дивіться далі у відео. А тут можна подивитися номери всіх учасників першого півфіналу.
Дивіться список всіх фіналістів "Євробачення-2021", які виступатимуть в гранд-фіналі.
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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