Різатдінова, Стужук, Огнєвіч: хто стане наступною Холостячкою? Ми оцінили ймовірність

За чиє серце боротимуться чоловіки в наступному сезоні?

Якщо до проєкту "Холостяк" багато хто вже звик, то до його жіночому аналогу, реаліті "Холостячка", глядачі ставляться з великим інтересом.

Після завершення першого сезону всі почали обговорювати, хто ж стане наступною героїнею проєкту.

Life Сьогодні зібрали п'ять відомих дівчат, які могли б підійти на роль "холостячки" у другому сезоні проєкту. Ми оцінили, з якою ймовірністю вони стануть новими героїнями романтичного реаліті.

Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк – одна з найпопулярніших претенденток на участь у "Холостячці". Про своє особисте життя Леді Ле майже нічого не розповідає – всі ми пам'ятаємо лише таємничого "сусіда", з яким у блондинки були романтичні стосунки кілька років тому. Відтоді Нікітюк не ділиться із шанувальниками історіями про свої амурні справи.

Ведуча Леся Накітюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Лесі 33 роки, вона приваблива, популярна й успішна – здавалося б, це ж ідеальна кандидатура на роль нової "холостячки"! Однак – ні, зовсім недавно ведуча заявила, що не хоче брати участь у проєкті.

Хто знає, може, Лесю ще вдасться умовити? Не втрачаймо надії на те, що ведуча вирішить знайти кохання на проєкті. Оракул підказує нам, що ця історія ще на закінчена. Тому ймовірність того, що Леді Ле буде новою "холостячкою" – 50%!

Софія Стужук

Софія Стужук – відомий блогер, у неї майже шість мільйонів підписників! У свої 25 вона встигла завести один з найпопулярніших Instagram-акаунтів, створити свій бізнес, народити трьох дітей і... овдовіти.

Історію Софії та її покійного чоловіка Дмитра Стужука вже, напевно, не обговорив тільки ледачий. Колись щаслива і зразкова сім'я блогерів розпалася на очах у мільйонів підписників – подружжя вирішило розлучитися. Здавалося, що і Софія, і Дмитро почали нове життя і потихеньку налагодили спілкування між собою. Але як грім серед ясного неба – смерть Дмитра після ускладнень від COVID-19.

Дмитро та Софія Стужук з дітьми Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy

Незважаючи на те що пара почала розірвання шлюбу, Софія важко перенесла смерть Дмитра, який подарував їй трьох чарівних дітей. Нині дівчина поступово приходить до тями і запевняє – життя триває! Ми згодні із Софією, тому вирішили, що ефектна супермама цілком може стати новою героїнею "Холостячки". Однак Софії явно буде важко на кілька місяців кинути блог, бізнес і залишити на нянь трьох малюків, тому наша оцінка ймовірності її участі в проєкті – 15%.

Софія Стужук Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Злата Огнєвіч

У 35-річної співачки Злати Огнєвіч високі позиції в рейтингу найбажаніших наречених України. Нещодавно артистка заявила, що наразі її серце вільне.

"У мене немає хлопця, не люблю стосунків заради стосунків", – говорить Злата.

Думаємо, що проєкт – непогана нагода для співачки спробувати щось нове і знайти своє кохання в такому несподіваному місці.

Співачка Злата Оневич Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Ба більше, у Злати все чудово з почуттям гумору, адже артистка недавно навіть жартувала на тему свого статусу незаміжньої дівчини, опублікувавши веселе відео в соцмережі.

І оскільки тепер у артистів мало концертів через карантин, цілком можливо, що у Злати знайдеться три вільні місяці, щоб знятися в проєкті "Холостячка". З імовірністю в 40%, на нашу думку, вона візьме участь у шоу.

Еліна Світоліна

Зовсім недавно ведучий проєктів "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник опублікував фото з відомою українською тенісисткою, 26-річної Еліною Світоліною.

Решетник натякнув шанувальникам реаліті, що спортсменка може стати наступною "холостячкою". У лютому Еліна розлучилася зі своїм коханим – Гаелем Монфісом, з яким зустрічалася з 2018 року.

Еліна Світоліна Фото: Instagram

Однак у коментарях прихильники Еліни відзначили, що найближчим часом у тенісистки не буде часу, щоб зніматися в проєкті через щільний графік.

Але нам подобається хід думок Григорія! І нехай імовірність участі Еліни в шоу мала, але вона є – 20%!

Ганна Різатдінова

Ще одна красуня-спортсменка в нашому списку! І це Ганна Різатдінова, 27-річна українська гімнастка і призерка Олімпійських ігор!

Тепер вона нерідко бере участь у розважальних шоу, то чому б їй не знятися і в романтичному реаліті?

До того ж Різатдінова сама недавно міркувала на тему участі в "Холостячці", поцікавившись у підписників, чи варто їй іти на проєкт.

"Але тут питання: чи реально знайти своє кохання в оточенні камер? Так, я вірю, що це можливо. Але відразу складно сказати, сталося б це зі мною чи ні. Тому що зустріти того одного-єдиного – не таке просте завдання", – писала в Instagram Ганна.

Ганна Різатдінова Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

У коментарях її активно підтримали шанувальники: "Звичайно, йти", "Йти для різноманітності в житті. І як то кажуть, а раптом?", "Цікаво було б вас там побачити", "Спиток не збиток, не спробуєш – не взнаєш".

Скріншот: Instagram

Про особисте життя Ганна майже нічого не розповідає. Нещодавно всі заговорили про роман Ганни і футболіста Сергія Мельника. Однак пізніше гімнастка повідомила, що вони із Сергієм у дружніх стосунках.

Зараз Різатдінова виховує трирічного сина Романа від українського бізнесмена і депутата Олександра Онищенка. Імовірність того, що Ганна стане новою "холостячкою", на нашу думку, висока – 65%!

Нагадаємо, Ксенія Мішина захворіла COVID-19.

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