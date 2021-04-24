Холостяк-11: дізнайтеся найцікавіші подробиці восьмого випуску

У цьому випуску було багато поцілунків, а також не обійшлося і без змагань, де головним призом було найкраще вбрання для церемонії троянд

Восьмий випуск проєкту "Холостяк-11" став одним з найбільш насичених, порівняно з усіма попередніми епізодами.

Михайло Залівако і учасниці ще не виїхали з жаркого Єгипту. І жарко там ставало не стільки завдяки теплій погоді, скільки через пристрасть, яка бушувала між "холостяком" і дівчатам.

Ми вже розповіли, хто залишив проєкт в цьому епізоді, а тепер описали всі найцікавіші подробиці восьмого випуску.

Побачення з Дашею

З чемпіонкою з бігу Дашею "холостяк" вирушив кататися на верблюдах. Потім пара сама приготувала лаваш і курку посеред пустелі.

Скріншот: кадр з відео

До речі, Даша зізналася, що любить поїсти, але не сильна в готуванні. А ось Михайло, як виявилося, відмінно готує!

Скріншот: кадр з відео

Смачно пообідали, тепер можна цілуватися.

Скріншот: кадр з відео

Побачення з Юлею

Це було одне з найбільш "гарячих" побачень за весь сезон! Юля "Зайка" і Михайло Заливако спочатку побували в парфумерному магазині, а пізніше вирушили в спа. Там парочка вдалася до пристрасті в душі. Вони довго цілувалися і, здається, забули про камери.

Скріншот: кадр з відео

Побачення з Розалі

З Розалі у "холостяка" вийшло дуже коротке побачення – пара зайнялася парасейлінгом (коли парашут прикріплений тросом до катера). Схоже, що вони непогано провели час, але вже після водної розваги Міша швидко попрощався з Розалі, чого дівчина не очікувала.

Скріншот: кадр з відео

Прогулянка з Анею

А поспішав "холостяк" в той вечір до Ані, з якою у нього було невирішене питання. Справа в тому, що в минулому випуску Аня стала свідком поцілунку Михайла і Джесіки на їхньому загальному побаченні. Після цього "холостяку" довелося загладити провину. Пара гуляла вечірнім містом, а пізніше цілувалася в ресторані.

Скріншот: кадр з відео

Заробити на наряд

Протягом усього випуску дівчата не просто спілкувалися, сварилися, ходили на побачення з Заливако, а й виконували різні завдання. За кожне завдання отримували монетки – у кого більше монет, той отримає кращий наряд для церемонії троянд.

Перше завдання дівчат було створити прикрасу своїми руками, яку пізніше вони "продадуть" Михайлу.

Скріншот: кадр з відео

Друге завдання – створити місцевий десерт з фруктів і морозива. І якщо з першою місією все було не так складно – дівчатам надали бісер, намистини і інші атрибути для прикрас, то, щоб виконати другу, учасниці вирушили на ринок.

Дівчатам дали по сто єгипетських фунтів. Завдання було максимально заощадити ці гроші, але при цьому купити все необхідне для десерту. Учасницям довелося включити свою шарм і буквально випрошувати у торговців фрукти. У кого залишиться найбільше грошей, той отримає монетки.

Скріншот: кадр з відео

Десерти дегустував Михайло! Більше всіх монет за частування отримала Даша.

Скріншот: кадр з відео

Третє завдання – кожна дівчина повинна була написати на папірусі мудру думку – щось на зразок життєвого кредо. Їх Заливако розшифровував разом з Танею. До речі, саме її фраза сподобалася "холостяку" найбільше.

"Щоб отримати те, що ніколи не мав, потрібно зробити те, що ніколи не робив", – говорить Тетянина мудрість.

Скріншот: кадр з відео

Пізніше Заливако оцінив і прикраси, які робили дівчата. Більше всіх монет набрала Аня, проте всю решту монет "холостяк" віддав Розалі, щоб підняти їй настрій.

Розалі першою пішла в магазин – у неї було право вибрати найкраще вбрання і підібрати собі аксесуари. Останньою вибирала собі сукню Юля "Зайка", яка заробила найменше монет.

І ось як дівчата виглядали на церемонії троянд, зачарувавши Михайла своїми яскравими образами єгипетських цариць.

Скріншот: кадр з відео

Раніше Юлія "Зайка" натякнула на те, що переможницею проєкту стане не вона.

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