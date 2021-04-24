Ксенія Мішина підігріла чутки про розставання з Еллертом загадковим постом в Instagram

На запитання шанувальників про те, де Олександр, холостячка не відповідає

Тиждень тому шанувальники Ксенії Мішиної помітили, що з її Instagram-акаунту зникли спільні фото з Олександром Еллертом, і що вона відписалася від нього в соцмережі. Тоді ж усі запідозрили, що пара розлучилася.

Чутки ні Ксенія, ні Олександр не коментують, так само як і не відповідають на запитання фоловерів. Але напередодні Мішина опублікувала в профілі пост, в якому міркувала про гармонію, життя та інше. В її словах шанувальники намагаються розгледіти прихований сенс або натяк на стосунки з Еллертом.

Скріншот: instagram.com/misha.k.ua

"Знаєте який секрет вашого спокою і гармонійної особистості? Уміння спостерігати! За собою, за своїм життям, за подіями, які відбуваються навколо і всередині тебе", – пише Ксюша.

У коментарях її засипали запитаннями:

"Де Еллерт?"

"Так ви з Сашею разом чи ні?"

"Вони розлучилися з Сашком чи ні?"

"Не вірю вам Ксюшо, і без Саші ви не цікаві".

У свою чергу Олександр Еллерт в Instagram-акаунті опублікував не менш загадковий пост, за який його взагалі звинуватили в богохульстві. У замітці він міркував на тему, чи є у бога дружина.

Скріншот: instagram.com/ellert_a

"Богохульство"

"Так Бога ж немає"

"Нерозумно. Не можна так про Бога. Не можна, Сашо. Була про тебе кращої думки"

"Так у бога є всесвіт, нахрена йому дружина"

"Цікава відповідь на вчорашній пост Ксю".

Нагадаємо, що Ксенія Мішина та Олександр Еллерт почали жити разом на третій день після закінчення шоу "Холостячка". У акторки є дев'ятирічний син Платон, якому Мішина нещодавно влаштувала вечірку у військовому стилі

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