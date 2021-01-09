Вже не разом? Ганна Різатдінова заявила, що вони з Мельником просто друзі

Минулого року ексфутболіст раптово заявив про їхній роман з гімнасткою

У листопаді під час одного з ефірів "Танці з зірками-2020" стало відомо, що Сергій Мельник зустрічається з Ганною Різатдіновою. Ексфутболіст запросив гімнастку підтримати його в сімейному ефірі, і на всю країну заявив про їхні романтичні стосунки.

Але, ймовірно, їх роман закінчився. Бо Ганна Різатдінова пише, що вони з Сергієм друзі.

Напередодні спортсменка відповідала на запитання своїх підписників у Instastories, коли хтось запитав її, чи у відносинах вона з Сергієм.

Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

"У дружніх", – коротко написала Ганна. Жодних подробиць вона, втім, не розкрила.

Раніше Сергій Мельник зізнався, що після того ефіру на танцях у них з Ганною Різатдіновою було пару зустрічей після яких і почалися їхні стосунки.



"Мені здається, Аня та дівчина, яку я так довго шукав... Вона дуже уразлива, емоційна, ніжна. Вона мене розуміє краще, ніж хто-небудь", – заявив Сергій Мельник.

Нагадаємо, нещодавно у відвертому інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Ганна розповіла про спробу суїциду.

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