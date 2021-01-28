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Ганна Різатдінова заговорила про "Холостячку" та ідеального чоловіка: "Йти на проєкт?"

Сьогодні, 11:18

Спортсменка поцікавилася у підписників, хотіли б вони бачити її в наступному сезоні проєкту

Призерка Олімпійських ігор, українська гімнастка Ганна Різатдінова, яка розповіла про стосунки з Сергієм Мельником, в своєму новому пості в Instagram торкнулася теми реаліті "Холостячка" і поцікавилася у підписників, чи хочуть вони її бачити як головну героїню проєкту в наступному сезоні.

"Побачила, що деякі ЗМІ поширюють інформацію про те, що я – нова Холостячка країни. І задумалася, – пише Різатдінова, – Але тут питання: чи реально знайти свою любов в оточенні камер? Так, я вірю, що це можливо. Але відразу складно сказати, сталося б це зі мною чи ні. Тому що зустріти того самого – не таке просте завдання".

Ганна Різатдінова
Ганна Різатдінова
Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Ганна також описала для себе ідеального чоловіка: він повинен вміти тримати слово і бути готовим заступитися за Анну в будь-якій ситуації, а також правильно розставляти пріоритети в житті.

"Хочу відчувати підтримку і турботу. Це може звучати банально, але в наш час чоловіки готові більше купувати, ніж дарувати тепло і ніжність. Як думаєте, чи йти мені на проєкт "Холостячка", якщо покличуть?" – поцікавилася Різатдінова у підписників.

Фоловери спортсменки по-різному відповіли на це питання: одні вже мріють побачити Ганну в наступному сезоні, інші впевнені, що це шоу не для Різатдінової і тільки "зіпсує її репутацію".

Нагадаємо, в відвертому інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Ганна розповіла про спробу суїциду.

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