Фіналіста "Холостячки" здивували дивні наслідки коронавірусу

Олексій Тригубенко поділився своїм досвідом з підписниками в Instagram

Фіналіст романтичного шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко розповів про дивний симптом коронавірусної інфекції. За словами хлопця, через COVID-19 у хворого може порушуватися нервова система.

"Я помітив, що коронавірус якось впливає на нервову систему. Ти дуже сильно роздратований, особливо вечорами. Можна навіть депресняк зловити. Загалом, дивна ця хвороба. Дуже дивна", – заявив Олексій на відео в Instagram.

Відео: instagram.com/aleksey_trygubenko

Нагадаємо, раніше Олексій Тригубенко чесно зізнався, чи спілкується з Ксенією Мішиною після "Холостячки". Зараз хлопець зайнятий роботою, але він також знаходить час для спілкування з підписниками, яких у нього стало набагато більше після закінчення проєкту.

Крім цього, екс-учасник "Холостячки" розповів, що не може бути наодинці з собою і згадав своє розставання з дівчиною. Він прожив разом з колишньою коханою сім років.

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