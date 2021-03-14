Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"Як так можна?": Ксенія Мішина сказала, що думає про учасниць "Холостяка-11"

Сьогодні, 15:14

Героїня першої "Холостячки" прокоментувала новий сезон реаліті

Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою" не змогла залишитися осторонь і не прокоментувати новий сезон шоу "Холостяк". Нагадаємо, в 11-му сезоні дівчата намагаються полонити серце харків'янина Михайла Заливака.

Зокрема, у себе в Instagram Мішина висловилася, що думає про учасниць проєкту. Вона заявила, що їй боляче і соромно через поведінку дівчат.

"Холостячка" Ксенія Мішина
"Холостячка" Ксенія Мішина
Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Якщо чесно, в деякі моменти я думала тільки одне: ну як? як так можна? Чому деякі дівчата так себе поводять? Зневажливо до себе. Без цінності. Я, як ніхто, розумію, в чому сенс проєкту, що є конкуренція, та однак..." – обурилася Мішина.

Читайте також:
"Холостяк-11": як минув другий випуск і хто залишив проєкт

Вона написала, що під час перегляду "Холостяка" у неї були змішані почуття, різні, неоднозначні емоції.

"Я зрозуміла, що насправді мене так схвилювало. Не те, як вони ставилися до себе, не те, як жалісливо деякі дивилися на "холостяка", а те, як вони ставилися одна до одної... Ці зневажливі погляди, осуд, насмішки, грубість і хамство. Неприкрите, грубе хамство щодо інших жінок. Мені це здалося дуже трагічним. Було боляче і соромно", – поділилася Ксенія Мішина.

Акторка додала, що хоче, щоб усі жінки були добрішими і підтримували одна одну.

Раніше ми повідомляли, що на шоу "Холостяк-11" прийшла колишня дівчина померлого блогера Стужука.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Порноактриса з "Холостяка-11": Давно не займаюся сексом в звичайному житті "Нудить від неї": учасницю "Холостяка-11" розкритикували за участь в шоу "Холостяк-11": ось наші фаворитки, яких ми оцінили від 1 до 10 (фото)
холостяк Ксенія Мішина Холостячка Холостяк 11
Реклама

Новини партнерів

Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана

Популярні статті

Сьогодні, 17:04Смачно

Як правильно зберігати цибулю в домашніх умовах: головні правила

Сьогодні, 07:20Events

Прощена неділя: милі листівки, картинки і вірші

Сьогодні, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 14-20 березня: всі знаки зодіаку

Сьогодні, 05:35Events

З Прощеною неділею: тематичні листівки, вірші і проза в день прощення

Вчора, 22:58Зірково

У новому випуску шоу "Маска" розсекретили Мольфара (фото)

Вчора, 11:45Фаново

Прощена неділя-2021: що ні в якому разі не можна робити 14 березня

Вчора, 10:59Зірково

З Пугачовою, Кіркоровим і Собчак: Настя Івлєєва розкішно відсвяткувала 30-річчя

Вчора, 10:35Психо

Прощена неділя-2021: як попросити пробачення

12 березняПсихо

Як впливає на знаки зодіаку молодик 13 березня

12 березняNo Stress

5 трендових закладів для відпочинку в Одесі: вибір редакції

12 березняEvents

Прощена неділя-2021: традиції дня

12 березняПсихо

Карта бажань на молодика: як правильно зробити

12 березняЗірково

Сосєдов пояснив, чому Пугачова стала популярнішою за Ротару: "Що такого в ній було? Нічого!"

12 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 12 березня: Овнам не можна поспішати, а Тельці зможуть знайти кохання

11 березняСмачно

Як почистити гранат за 30 секунд: лайфхак

11 березняЗірково

Олена Зеленська про свій "модний скандал" через жовту сукню в Японії: "Ці люди помилилися"

Новини партнерів

Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
Павлик подарил беременной жене машину за баснословную сумму
Павлик подарил беременной жене машину за баснословную сумму
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Чем известен остров Занзибар: пляжи, парки и пикантная слава
Чем известен остров Занзибар: пляжи, парки и пикантная слава
В чем польза яблочного уксуса и как его приготовить
В чем польза яблочного уксуса и как его приготовить
Гросу рассказала о кольце с бриллиантом от Романа Полянского
Гросу рассказала о кольце с бриллиантом от Романа Полянского
Как похудеть без изнурительных тренировок
Как похудеть без изнурительных тренировок

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти