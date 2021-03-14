"Як так можна?": Ксенія Мішина сказала, що думає про учасниць "Холостяка-11"

Героїня першої "Холостячки" прокоментувала новий сезон реаліті

Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою" не змогла залишитися осторонь і не прокоментувати новий сезон шоу "Холостяк". Нагадаємо, в 11-му сезоні дівчата намагаються полонити серце харків'янина Михайла Заливака.

Зокрема, у себе в Instagram Мішина висловилася, що думає про учасниць проєкту. Вона заявила, що їй боляче і соромно через поведінку дівчат.

"Холостячка" Ксенія Мішина Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Якщо чесно, в деякі моменти я думала тільки одне: ну як? як так можна? Чому деякі дівчата так себе поводять? Зневажливо до себе. Без цінності. Я, як ніхто, розумію, в чому сенс проєкту, що є конкуренція, та однак..." – обурилася Мішина.

Вона написала, що під час перегляду "Холостяка" у неї були змішані почуття, різні, неоднозначні емоції.

"Я зрозуміла, що насправді мене так схвилювало. Не те, як вони ставилися до себе, не те, як жалісливо деякі дивилися на "холостяка", а те, як вони ставилися одна до одної... Ці зневажливі погляди, осуд, насмішки, грубість і хамство. Неприкрите, грубе хамство щодо інших жінок. Мені це здалося дуже трагічним. Було боляче і соромно", – поділилася Ксенія Мішина.

Акторка додала, що хоче, щоб усі жінки були добрішими і підтримували одна одну.

Раніше ми повідомляли, що на шоу "Холостяк-11" прийшла колишня дівчина померлого блогера Стужука.

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