Ризатдинова, Стужук, Огневич: кто станет следующей Холостячкой? Мы оценили вероятность

За чье сердце будут бороться мужчины в следующем сезоне?

Если к проекту "Холостяк" многие уже привыкли, то к его женскому аналогу, реалити "Холостячка", зрители относятся с большим интересом.

После завершения первого сезона все принялись обсуждать, кто же станет следующей героиней проекта.

Life Сегодня собрали пять известных девушек, которые могли бы подойти на роль "Холостячки" во втором сезоне проекта, и оценили, с какой вероятностью они станут новыми героинями романтического реалити.

Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк – одна из самых популярных претенденток на участие в "Холостяке". О своей личной жизни Леди Ле практически ничего не рассказывает – все мы помним лишь таинственного "соседа", с которым у блондинки были романтические отношения пару лет назад. С тех пор Никитюк не делится с поклонниками историями о ее амурных делах.

Ведущая Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Лесе 33 года, она привлекательна, популярна и успешна – казалось бы, это же идеальная кандидатура на роль новой "Холостячки"! Но нет, совсем недавно ведущая заявила, что не хочет принимать участие в проекте.

Кто знает, может, Лесю еще удастся уговорить? Не будем терять надежды на то, что ведущая решит найти любовь на проекте. Оракул подсказывает нам, что эта история еще на закончена. Поэтому, вероятность того, что Леди Ле будет новой "Холостячкой" – 50%!

София Стужук

София Стужук – известная блогер с почти шестью миллионами подписчиков! В свои 25 она успела завести один из самых популярных Instagram-аккаунтов, создать свой бизнес, родить троих детей и…овдоветь.

Историю Софии и ее покойного супруга Дмитрия Стужука уже, наверное, не обсудил только ленивый. Некогда счастливая и образцовая семья блогеров распалась на глазах у миллионов подписчиков – супруги решили развестись. Казалось, что и София, и Дмитрий начали новую жизнь и потихоньку наладили общение между собой. Но как гром среди ясного неба – смерть Дмитрия после осложнений от COVID-19.

Дмитрий и София Стужук с детьми Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy

Несмотря на то, что пара начала развод, София тяжело перенесла смерть Дмитрия, который подарил ей троих очаровательных детей. Сейчас девушка постепенно приходит в себя и уверяет – жизнь продолжается! Мы согласны с Софией, поэтому решили, что эффектная супермама вполне может стать новой героиней "Холостячки". Однако Софии явно будет трудно на несколько месяцев бросить блог, бизнес и оставить на нянь троих малышей, поэтому наша оценка вероятности ее участия в проекте – 15%.

София Стужук Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Злата Огневич

35-летняя певица Злата Огневич занимается высокие позиции в рейтинге самых завидных холостячек Украины! Недавно артистка заявила, что сейчас ее сердце свободно.

"У меня нет парня, не люблю заводить отношения ради отношений", – говорит Злата.

Думаем, что проект – неплохая возможность для певицы попробовать что-то новое и найти свою любовь в таком неожиданном месте.

Певица Злата Огневич Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Более того, у Златы все отлично с чувством юмора, ведь артистка недавно даже шутила на тему своего статуса незамужней девушки, опубликовав забавное видео в соцсети.

И так как сейчас у артистов мало концертов из-за карантина, вполне возможно, что у Златы найдется три свободных месяца для съемок в проекте "Холостячка". С вероятностью в 40%, по нашему мнению, она примет участие в шоу.

Элина Свитолина

Совсем недавно ведущий проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник опубликовал фото с известной украинской теннисисткой, 26-летней Элиной Свитолиной.

Решетник намекнул поклонникам реалити, что спортсменка может стать следующей "Холостячкой". В феврале Элина рассталась со своим возлюбленным – Гаэлем Монфисом, с которым встречалась с 2018 года.

Элина Свитолина Фото: Instagram

Однако в комментариях поклонники Элины отметили, что в ближайшее время у теннисистки не будет времени на съемки в проекте из-за плотного графика.

Но нам нравится ход мыслей Григория! И пусть вероятность мала, но она есть – 20%!

Анна Ризатдинова

Еще одна красотка-спортсменка в нашем списке! И это Анна Ризатдинова, 27-летняя украинская гимнастка и призерка Олимпийских игр!

Сейчас Анна нередко принимает участие в развлекательных шоу, так почему бы ей не сняться и в романтическом реалити?

К тому же, Ризатдинова и сама недавно размышляла на тему участия в "Холостячке" и поинтересовалась у подписчиков, стоит ли ей идти на проект.

"Но тут вопрос: реально ли найти свою любовь в окружении камер? Да, я верю, что это возможно. Но сразу сложно сказать, произошло бы это со мной или нет. Потому что встретить того самого – не такое простое задание", – писала в Instagram Анна.

Анна Ризатдинова Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

В комментариях ее активно поддержали поклонники: "Конечно, стоит идти", "Идти для разнообразия в жизни. И, как говорится, а вдруг?", "Интересно было бы вас там увидеть", "Попытка – не пытка, не попробуешь – не узнаешь".

Скриншот: Instagram

О личной жизни Анна практически ничего не рассказывает. Недавно все заговорили о романе Анны и футболиста Сергея Мельника. Однако позже гимнастка сообщила, что они с Сергеем – в дружеских отношениях.

Сейчас Ризатдинова воспитывает трехлетнего сына Романа от украинского бизнесмена и депутата Александра Онищенко.

Вероятность того, что Анна станет новой "Холостячкой", по нашему мнению, высока – 65%!

Напомним, Ксения Мишина заболела COVID-19.

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