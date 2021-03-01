Злата Огнєвіч чесно зізналася, чи є у неї бойфренд
Огневич також розповіла, які чоловіки їй подобаються
Українська співачка Злата Огнєвіч, яка раніше розповіла про важке розставання з коханим, зізналася, чи є у неї зараз бойфренд.
Виявилося, що серце артистки вільне. Про це Огневич розповіла в інтерв'ю Люкс ФМ радіоведучому Славі Дьоміну.
"У мене немає хлопця, не люблю заводити стосунки заради стосунків", – каже Злата.
Тоді Слава поцікавився, що потрібно зробити чоловікові, щоб зацікавити Злату.
"Мені потрібно відчути його душею, серцем. Багато різних чоловіків живе на світі, але, щоб відчути спорідненість душ, щоб у тебе, побачивши його, метелики в животі літали і вогонь розливався по крові...Ось такий мені потрібен чоловік", – каже Огневич.
При цьому Злата зазначила, що типаж їй зовсім не важливий.
Раніше Злата Огнєвіч поділилася яскравими фото з сонячного Єгипту.
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