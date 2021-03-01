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Злата Огнєвіч чесно зізналася, чи є у неї бойфренд

Сьогодні, 20:05

Огневич також розповіла, які чоловіки їй подобаються

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка раніше розповіла про важке розставання з коханим, зізналася, чи є у неї зараз бойфренд.

Виявилося, що серце артистки вільне. Про це Огневич розповіла в інтерв'ю Люкс ФМ радіоведучому Славі Дьоміну.

"У мене немає хлопця, не люблю заводити стосунки заради стосунків", – каже Злата.

Співачка Злата Оневич
Співачка Злата Оневич
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Тоді Слава поцікавився, що потрібно зробити чоловікові, щоб зацікавити Злату.

"Мені потрібно відчути його душею, серцем. Багато різних чоловіків живе на світі, але, щоб відчути спорідненість душ, щоб у тебе, побачивши його, метелики в животі літали і вогонь розливався по крові...Ось такий мені потрібен чоловік", – каже Огневич.

При цьому Злата зазначила, що типаж їй зовсім не важливий.

Раніше Злата Огнєвіч поділилася яскравими фото з сонячного Єгипту.

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