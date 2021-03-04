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Олексій Тригубенко з "Холостячки" зізнався, чи стежить за життям Ксенії Мішиної

Сьогодні, 15:13

Ексучасник реаліті чесно розповів, чи спілкується з Мішиною після закінчення проекту

Колишній учасник шоу "Холостячка" і підприємець Олексій Тригубенко, який розповів про розставання з дівчиною, зізнався, чи стежить він за розвитком стосунків Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта після завершення проєкту.

Нагадаємо, що Тригубенко був у фіналі, і багато глядачів думали, що Мішина вибере саме його, але зірка "Кріпосної" вирішила почати стосунки з Олександром Еллертом.

Тригубенко каже, що не тримає зла на Ксенію, а навпаки – бажає їй і її обранцеві гармонійних стосунків, за розвитком яких однак не стежить.

"Я був підписаний (на Ксенію в Instagram – Ред.) Після проєкту відразу, а потім відписався. А який сенс мені стежити?" – каже Тригубенко в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

Олексій Тригубенко, Ксенія Мішина
Олексій Тригубенко, Ксенія Мішина
Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Олексій також розповів про свої відчуття після фіналу проекту "Холостячка".

"Біль, порожнеча, відчуття втрати чогось. Тому що ти у це вкладаєш сильно, повністю занурюєшся у ці стосунки, оскільки навкруги більше нічого немає. Є тільки ти, ці стосунки і твої почуття", – коментує Олексій.

Олексій Тригубенко розповів "Зірковому шляху" про минулі стосунки і зізнався, чи відкрито його серце зараз:

Нагадаємо, Олексій Тригубенко з "Холостячки" розповів, як закохався в Ксенію Мішину

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